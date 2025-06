CP ALL เดินหน้านโยบาย CCSF ผ่านกิจกรรม ‘พาฟินไปอินให้ครบทุกซีน’

โดยกิจกรรม CP ALL พาฟินครั้งที่ 4 นำทีมโดย นายธานี ลิมปนารมณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ โดยมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้อินทุกซีน ฟินทุกโมเมนต์ กับความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมผ่านนโยบาย “3 สร้าง” สร้างคน สร้างอาชีพ และสร้างชุมชนอุ่นใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ตอบโจทย์หลักการทำงาน CCSF คือการรับรู้อย่างชัดเจน เข้าใจจนสามารถร่วมแชร์เรื่องราวดีๆ มีส่วนร่วมไปกับองค์กรในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมชุมชนและส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริงภายในงานบรรยายเต็มไปด้วยความรู้ ความสนุก เป็นประโยชน์ดีต่อใจ อาทิ กิจกรรม ‘ใจเชื่อมใจ’ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้บริหารทุกคนได้ทำความรู้จักกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ผูกมิตรไมตรีแต่ละหน่วยงาน ต่อด้วยกิจกรรมที่พาทุกคนไปสัมผัส “สวนทุเรียนลูกสาวกำนัน” ของ “น้องนิ้ง” ศิษย์เก่าจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ความภาคภูมิใจที่ซีพี ออลล์ ได้ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนผ่านนโยบาย “สร้างคน” และน้องนิ้งได้นำองค์ความรู้จากห้องเรียนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงจัง โดยเธอไม่เพียงแต่ช่วยสานต่อสวนทุเรียนของครอบครัว แต่ยังพลิกโฉมการทำสวนแบบดั้งเดิมให้ก้าวทันยุคสมัย ด้วยการใช้นวัตกรรม เทคนิคการตลาดออนไลน์และการไลฟ์สดขายผลผลิตจากสวน ภายใต้แบรนด์ ‘ลูกสาวกำนัน’ ทำให้ทุเรียนของเธอเป็นที่รู้จัก สู่การต่อยอดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม ALL ONLINE ของเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งช่วยขยายตลาดและเพิ่มช่องทางรายได้ให้ครอบครัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน ความสำเร็จของเธอสะท้อนให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่นำความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับชุมชน และสร้างอาชีพให้กับครอบครัวอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งทำอาหารจากผลไม้ในสวนน้องนิ้งในคอนเซ็ปต์ “แซ่บ นัว อร่อยเฮลท์ตี้” โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกแป็น 7 ทีม เพื่อมาแข่งกันชิงรางวัลรสชาติดี วันที่ 2 พบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลา ธนาคารปู) นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงผึ้งชันโรง การสานเสื่อกกจันทบูร และการร่วมกันปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมกับศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อสนับสนุนชุมชนและมีส่วนช่วยขยายพันธุ์ปูและปลาร่วมสร้างความยั่งยืนสู่ท้องถิ่น ไปกันต่อกับซีนสุดท้ายกับกิจกรรมกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “วัดเขาช่องโกรน" จ.จันทบุรี ตลอดเวลา 2 วัน 1 คืน บรรยายกาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอิ่มเอมใจของเหล่าพนักงานทุกคนกิจกรรม CP ALL พาฟินไปอินให้ครบทุกซีน จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เหล่าผู้บริหาร พนักงานจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อจุดประกายพลังสร้างสรรค์ชุมชน สังคม ด้วยหัวใจ Giving & Sharing