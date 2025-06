NUUI World รุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกาศทิศทางธุรกิจสู่ Life Science Brand

นางสาวศิริพร ทองรุจิโรจน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท NUUI World จำกัด กล่าวว่า “NUUI World เป็น แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำของไทยที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเรามีภารกิจในการเสริมพลังให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและเปล่งประกายยิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ใช้งานสะดวก และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน”ล่าสุด NUUI World ได้ปรับทิศทางการทำธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยเปลี่ยนจากการเป็นแบรนด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไป (Supplement Brand) มาเป็น Life Science & Wellness Brand ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาและการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำให้รู้สึกดีในทุกๆ วันด้วยการให้ความสำคัญกับทั้งร่างกายและจิตใจ“การปรับตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของ NUUI World ที่มุ่งมั่นจะมอบประสบการณ์ที่ดีในทุกมิติของชีวิต โดยไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ แต่ยังเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกใช้งานง่าย และให้ผลลัพธ์ที่เห็นผลจริง” นางสาวศิริพร กล่าวเสริมNUUI Fiber คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย NUUI Fiber Gold คือ ผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายอันดับ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 Biotics (Pre-Pro-Post) ที่มีคุณสมบัติช่วยในการกระตุ้นการขับถ่ายและเสริมสุขภาพทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น NUUI Fiber Plus Prune, NUUI Fiber Plus Papaya, NUUI Fiber Plus Passion Fruit, NUUI Fiber Plus Tamarind ที่ให้ความสะดวกสบายในการบริโภค และใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น NUUI World ออกบูธในงาน THAIFEX – ANUGA Asia 2025 โดยไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว NUUI Fiber Gold ที่มาพร้อมสูตรพัฒนาล่าสุด ที่ดีกว่าเดิม และ NUUI Fiber Plus Prune ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด รวมถึงการเปิดตัวสูตรใหม่ถึง 3 ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ คือ NUUI Fiber Plus Papaya (หนุย ไฟเบอร์ พลัส มะละกอ), NUUI Fiber Plus Passion Fruit (หนุย ไฟเบอร์ พลัส เสาวรส) และ NUUI Fiber Plus Tamarind (หนุย ไฟเบอร์ พลัส มะขาม ) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Meet & Greet ร่วมกับศิลปินชื่อดัง คุณลี-ฐานัฐพ์ เพื่อสร้างความบันเทิงและเชื่อมต่อกับลูกค้าในบูธของ NUUI WorldNUUI World มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจทั้งในรูปแบบ B2C และ B2B โดยเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการวางแผนการจำหน่ายผ่าน Vending Machines เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับนักวาดชื่อดัง TUM ULIT เจ้าของผลงานศิลปะที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก เพื่อสร้างคาแรกเตอร์แบรนด์ที่ช่วย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมารักและดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนอีกทั้ง NUUI Wolrd ยังได้ร่วมงานกับ คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบระดับโลก ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบสื่อโฆษณาต่าง ๆ ของแบรนด์ โดยการร่วมงานกันครั้งนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนความตั้งใจ และแสดงให้เห็นว่าเราต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทุกคนรู้สึกดีในทุกวัน และเป็นการตอกย้ำว่าแบรนด์ของเราสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่เป็นอย่างดี