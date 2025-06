บราโว บีเคเค-โซเชียลแบรนด์ จับมือ ม.เกริก ลงนาม MOU หวังยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ระดับนานาชาติ

บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด และ บริษัท โซเชียลแบรนด์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านฮาลาล หลักศาสนา และวัฒนธรรมอิสลาม รวมถึงการยกระดับ “ศูนย์พัฒนาธุรกิจฮาลาลไทย” ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ให้เป็น “ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านฮาลาล” (Hub of Halal Knowledge) ชั้นนำของประเทศการลงนามครั้งนี้มีผู้บริหารจากทั้งสามฝ่ายเข้าร่วม ได้แก่ นางสาวพรฤดี บุญแก้ว นายธีระนันท์ เฉลยวิมาน กรรมการบริษัท บราโว บีเคเค จำกัด นายระวี ตะวันธรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซเชียลแบรนด์ จำกัด และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการยกระดับ "ศูนย์พัฒนาธุรกิจฮาลาลไทย" ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ให้เป็น "ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านฮาลาล" (Hub of Halal Knowledge) ชั้นนำของประเทศ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการบูรณาการองค์ความรู้จากภาคธุรกิจและการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทยอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านฮาลาล หลักศาสนา และวัฒนธรรมอิสลาม โครงการความร่วมมือครอบคลุมสี่ด้านหลัก ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม และการยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลไทยสู่ระดับนานาชาติโดยกิจกรรมความร่วมมือหลักในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านฮาลาลและวัฒนธรรมอิสลาม การจัดกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของฮาลาลไทยในระดับภูมิภาคและสากล การจัดทำโครงการร่วมด้านวิชาการ และกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมอิสลามในเชิงสร้างสรรค์ และ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งภายในและต่างประเทศด้านบทบาทของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละฝ่าย โดย บริษัท บราโว บีเคเค นำจุดแข็งด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลผ่านโครงการ "Bravo BKK Halal Hub Center" ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้า บริการ และองค์ความรู้ด้านฮาลาลแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด "One Stop Service Halal Hub" บริษัท โซเชียลแบรนด์ สนับสนุนด้วยแพลตฟอร์ม "Halal Hub Thailand" ที่เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับอาหาร ท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ฮาลาล รองรับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกริกผ่านศูนย์พัฒนาธุรกิจฮาลาลไทย ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ทำหน้าที่เป็นแหล่งวิชาการหลักที่สนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บุคลากรและผู้ประกอบการฮาลาลไทยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญ ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านฮาลาลจากภาคธุรกิจและการศึกษา เข้าสู่การปฏิบัติจริงในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ยังรวมถึงการจัดทำโครงการร่วมด้านวิชาการ กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมอิสลามในเชิงสร้างสรรค์ และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านฮาลาลของภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนหากคุณกำลังมองหาโอกาสที่จะเติบโตในตลาดฮาลาล Bravo BKK Halal Hub Center คือคำตอบ ด้วยทำเลที่มีศักยภาพ แผนการตลาดครบวงจร และความพร้อมในการสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล biz.development@bravobkk.co.th , โทร. 065-238-2216เกี่ยวกับ Bravo BKKBravo BKK เป็นส่วนหนึ่งของ BON Group บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการนำเสนอโซลูชันครบวงจร ด้วยเครือข่ายการดำเนินงานในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น อาบูดาบี เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย BON Group ยังคงมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมBravo BKK ตั้งอยู่ในย่านพระราม 9 ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพสูง และกำลังเติบโตสู่การเป็น New CBD ของกรุงเทพฯ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน ศูนย์กลางธุรกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง และความเชื่อมโยงด้านคมนาคมที่แข็งแกร่ง ทำให้ Bravo BKK เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนที่มองหาทำเลทองเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต