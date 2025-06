aT ยก Korea Pavilion นำ K-FOOD บุกงาน THAIFEX 2025 พร้อมเปิดสู่ตลาดระดับสากล

กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ (MAFRA) ร่วมกับองค์กรการค้า การเกษตรกรรมและการประมงของประเทศเกาหลี (aT) ได้จัดตั้ง “Korea Pavilion” หรือ โซนนิทรรศการประเทศเกาหลี โดยมีเหล่าบริษัทด้านอาหารเกาหลีระดับพรีเมียมที่เข้าร่วม จัดแสดงสินค้ากว่า 50 เจ้า ซึ่งนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทางกระทรวงฯ พร้อมกับ aT ได้จับมือกัน ทำความร่วมมือด้านการตลาดเพื่อทำการสนับสนุนเหล่าบริษัทเกาหลีที่มาจัดแสดงสินค้าในกรุงเทพฯ เช่น การร่วมวางองค์ประกอบในการออกแบบบูธ, จัดพื้นที่แสดงสินค้าร่วมกันเพื่อ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเหล่าผลิตภัณฑ์ในโซนนิทรรศการเกาหลี เป็นต้นโดยในปีนี้ มีผู้ประกอบการจากเกาหลีใต้เข้าร่วมงานมากถึง 220 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ รวมไปถึงบริษัทอาหารชั้นนำของประเทศ 15 แห่ง และบูธจากหน่วยงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอีก 12 แห่ง ยิ่งตอกย้ำบทบาทและการได้รับความนิยมของอุตสาหกรรมอาหาร เกาหลีในเวทีระดับภูมิภาคขึ้นไปอีกขั้น ผ่านงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก- เฉียงใต้ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการกิจกรรมประชุมทางธุรกิจในทุก ๆ วันแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษ ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารเกาหลีผ่านเมนูที่หลากหลาย รวมถึงเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้นําเสนอสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมชมงานซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก โดยงานในปีนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีที่เป็นที่รู้จักผ่านกระแสฮัลรยู (K-Wave) เช่น รามยอน (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลี) ต็อกบกกี (เค้กข้าวผัดซอส) ซอสโคชูจังและอื่น ๆ ได้รับ ความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ แป้งต็อกย่างที่ทำมาจากข้าว ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการคงความเป็นรสชาติต้นฉบับ เข้ากับขั้นตอนการปรุงที่สะดวก ง่ายดายเหมาะกับชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน นับว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากเหล่าผู้ซื้อและผู้บริโภคชาวไทยในวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสําหรับการจําหน่ายปลีกสําหรับประชาชนทั่วไป (B2C) ณ โซนนิทรรศการประเทศเกาหลี เชฟบุช เลอชาญ (@Bushlerchan) เชฟ พิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจาก Tiktok ได้ร่วมทํากิมจิสด พร้อมเสิร์ฟเมนูซูยุก กิมจิ (수육 김치) เนื้อหมูต้มทานคู่กับกิมจิ ร่วมกับเชฟคิม อินจิน ปรมาจารย์ด้านอาหารเกาหลี โดยการแสดงการปรุงอาหารของเชฟทั้ง 2 ท่านนั้นมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารเกาหลี (K-Food) ให้กับผู้ชมในงานได้อย่างมีชีวิตชีวา และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมากกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) (นำโดยรัฐมนตรี ซง มิ-รยอง) ร่วมกับองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของประเทศเกาหลี (aT) (นำโดยประธาน ฮง มุน-พโย) ได้เข้าร่วมงาน '2025 Bangkok Food Expo (THAIFEX 2025)' ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งในงานดังกล่าว ได้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจ (MOU) ขึ้นจำนวน 16 ฉบับ พร้อมทั้งมูลค่าการเจรจาทางการค้าทั้งหมดกว่า 95.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.14 พันล้านบาท) นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของอาหารเกาหลีในตลาดประเทศไทยชอน กีชาน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งออกของ aT กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตลาดอาหารในประเทศไทยก็ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี" พร้อมทั้งเสริมว่า "การเข้าร่วมงาน THAIFEX 2025 ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในการแข่งขันของ K-Food และขยายฐานการส่งออกในตลาดอาเซียนได้ต่อไป"