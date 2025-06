“เดอะคอฟฟี่คลับ” ปรับโฉมอีก 10 สาขา ปรับร้านสามย่านฯสู่เลิร์นนิ่งคาเฟ่โมเดล

ผู้จัดการรายวัน 360 – เดอะ คอฟฟี่ คลับ (The Coffee Club) เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จการเป็น Neighborhood Café ของไทยต่อเนื่อง ชูกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าและพัฒนาประสบการณ์ร้านให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ล่าสุดปรับโฉมสาขาสามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้คอนเซปต์ Learning Café เติมเต็มพื้นที่ Co-Living & Education Space พร้อมเปิดตัว 7 เมนูสุขภาพใหม่นางนงชนก สถานานนท์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอ็มเอฟ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต์ จำกัด กล่าวว่า “จากภาพรวมการดำเนินธุรกิจของเดอะ คอฟฟี่ คลับ และความสำเร็จในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะลูกค้าคนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากกลยุทธ์ที่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความหลากหลายและความสะดวกสบาย ทั้งการเปิดตัวเมนูใหม่และแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง การขยายฐานสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันและ Loyalty Program ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปัจจัยหลักอย่างการขยายสาขาในทำเลศักยภาพ”จากความสำเร็จดังกล่าว เดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้เดินหน้าโมเดล Sustain & Learning Café ในทำเลศักยภาพที่สาขาสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นย่าน Co-Living & Education Hub ใจกลางเมืองที่มีกลุ่มนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่เป็นกลุ่มหลัก ด้วยการปรับโฉมร้านครั้งใหญ่ เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ประชุมกลุ่ม อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนในบรรยากาศสบาย ๆ โดยการปรับโฉมครั้งนี้ได้ออกแบบพื้นที่ให้รองรับการใช้ชีวิตหลากหลาย ตั้งแต่ Working & Reading Zone ที่มี Wi-Fi และปลั๊กไฟทุกมุม เพื่อให้รองรับการนั่งทำงานหรืออ่านหนังสือได้ตลอดวัน และ Dining Zone สำหรับการพักผ่อนและรับประทานอาหารในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองนอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่ Co-Living ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าใช้เป็นพื้นที่นัดหมายกลุ่มย่อย หรือประชุมงานแบบไม่เป็นทางการได้อย่างสะดวก พร้อมตกแต่งในโทนสีสดใส ทันสมัย ผสมผสานงานดีไซน์กลิ่นอายโมเดิร์นที่สะท้อนตัวตนของกลุ่ม Gen Z และ First Jobber ได้อย่างชัดเจน โดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายตาและน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนได้ง่าย พร้อมจัดวางโต๊ะ-เก้าอี้แบบยืดหยุ่น รองรับการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ยังมีมุม Bar Connect เป็นพื้นที่นั่งแบบสตูบาร์สูงติดกับเคาน์เตอร์ครัวกลางร้าน ให้ลูกค้าสามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มโปรด อีกทั้งมุมนี้ยังออกแบบให้เป็นมุมสำหรับถ่ายภาพลงโซเชียลได้ ช่วยเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยตั้งเป้าให้สาขานี้เป็นแลนด์มาร์กคาเฟ่ของนิวเจน เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐานสมาชิกใหม่ ๆ ให้มีสัดส่วนลูกค้าคนไทย 40% ต่างชาติ 60% ตามแผนที่วางไว้อีกทั้งได้เปิดตัวเมนูสุขภาพใหม่ 7 เมนู ตอบรับกระแสเฮลท์ตี้ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ SUPERFRUIT BOOSTER สมูทตี้จากผลไม้คุณประโยชน์สูง 4 เมนู ประกอบด้วย ดราก้อนคิส (Dragon Kiss) สมูทตี้แก้วมังกร ลิ้นจี่พร้อมโปรตีนอัลมอนด์ กัววา ปาร์ตี้ (Guava Party) สมูทตี้ฝรั่ง บ๊วย น้ำผึ้ง และกรีกโยเกิร์ต เวคมีออเรนจ์ (Wake Me Orange) สมูทตี้กาแฟส้ม พร้อมโปรตีนอัลมอนต์ และ มะยงชิดเมจิก (Mayongchid Magic) สมูทตี้มะยงชิด บลูสไปรูลินา พร้อมโปรตีนอัลมอนด์อีกทั้งยังมีเมนูสุขภาพแนวเฮลท์ตี้โบวล์อย่าง SUMMER POKE BOWL อีก 3 เมนู ประกอบด้วย โบวล์สลัดผัก และไก่เสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดชิลลี่มาโยวาซาบิ ,โบวล์ควินัว กุ้งสไปซี่ และผักสดเสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดชิลลี่มาโยวาซาบิ และโบวล์ควินัวและแซลมอนแอตแลนติกเสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดงาวาซาบิ เริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งรับประทานที่ร้านในสาขาที่ร่วมรายการ และช่องทางเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน“ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลัง 2568 เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยังเดินหน้าปรับภาพลักษณ์และยกระดับสาขาเดิม ด้วยแผนรีโนเวทกว่า 10 สาขาทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมจัดโซนพื้นที่และการตกแต่งให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่มากขึ้น จากการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น เดอะ คอฟฟี่ คลับ เชื่อมั่นว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตอกย้ำภาพลักษณ์ ‘Neighborhood Café’ ที่เป็นมากกว่าคาเฟ่ แต่เป็นพื้นที่เติมเต็มช่วงเวลาดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน” นางนงชนก กล่าว