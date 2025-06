ซี อาร์ ซี สปอร์ต ผงาดความเป็นหนึ่งด้านผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา คว้ารางวัลระดับนานาชาติ “Sporting Goods Retailer of the Year” จากเวที Retail Asia Awards 2025 ตอกย้ำความเป็นหนึ่งแหล่งรวมสินค้าที่ครอบคลุมทุกประเภทกีฬาอย่างหลากหลาย พร้อมเชื่อมโยงผู้บริโภคผ่านกิจกรรมซิกเนเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แอคทีฟกรุงเทพฯ – ซีอาร์ซี สปอร์ต ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในฐานะผู้นำร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาอันดับหนึ่งของไทย คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จ “Sporting Goods Retailer of the Year – Thailand” จากเวทีระดับระดับนานาชาติ Retail Asia Awards 2025 ที่ประเทศสิงคโปร์ สะท้อนถึงความสำเร็จของแบรนด์ Supersports ตลอดปี 2024 ที่ผ่านมา ทั้งในด้านยอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 7.5% และการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์อย่างต่อเนื่องคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล กล่าวว่า “ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคหลังยุคโควิดที่ผ่านมา Supersports เข้าใจถึงปัญหาและพฤติกรรมผู้บริโภคทีเปลี่ยนไป จึงได้ดำเนินการปรับโฉมและพัฒนาแบรนด์ครั้งใหญ่ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดึงเรื่องกีฬาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันอย่างลงตัว ด้วยการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมทั้งจากหน้าร้านและออนไลน์ พร้อมอัปเกรดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้วยบริการ Click & Collect เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ในทุกรูปแบบนอกจากนี้ซูเปอร์สปอร์ตยังเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรักการออกกำลังกายผ่านแคมเปญ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในร้าน โซเชียลมีเดีย อินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงซิกเนเจอร์อีเวนต์ระดับประเทศ ที่ทางซูเปอร์ตสปอร์ตได้จัดขึ้น รวมถึงการออกแบบร้านค้าใหม่ให้ทันสมัย สอดรับกับอินไซต์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้คนไทยได้ออกมาใช้ชีวิตแอ็คทีฟด้วยการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของความสำเร็จ คือการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมายกระดับประสบการณ์ลูกค้า เช่น เทคโนโลยีวัดขนาดรองเท้า 3 มิติ ลู่วิ่งจำลอง สนามกอล์ฟเสมือนจริง และโซนฟุตบอลอินเตอร์แอ็กทีฟ พร้อมระบบ AI “Palexy” ที่ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปรับปรุงการทำงานของร้าน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างชาญฉลาดที่สำคัญไม่แพ้กันคือซูเปอร์สปอร์ตยังมุ่งสร้างคอมมูนิตี้กีฬาด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ผ่านกิจกรรมทั่วประเทศที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 250,000 คนต่อปี โดยกว่า 30% เป็นลูกค้าใหม่ พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม ด้วยการมอบอุปกรณ์ให้ชุมชนที่ขาดแคลน และขับเคลื่อนแนวคิดความยั่งยืนในทุกมิติผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Supersports ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ค้าปลีกกีฬาอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค ด้วยคะแนนความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นจาก 49% ในปี 2023 เป็น 59% ในปี 2024 และอัตราการจดจำแบรนด์สูงถึง 23% ในไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา”“เรามุ่งมั่นมากกว่าการเป็นร้านขายสินค้า เราต้องการจุดประกายแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้นผ่านพลังของกีฬา” คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด กล่าวปิดท้ายรางวัล Retail Asia Awards เป็นเวทีที่มอบรางวัลแก่แบรนด์ค้าปลีกที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก