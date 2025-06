Gother เดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวรุกตลาดนักเดินทางรุ่นใหม่ ตั้งเป้าเป็น 1ใน 3 แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย ภายในปี 2570

โกเธอร์ (Gother) แพลตฟอร์มบริการการท่องเที่ยวโดยคนไทย เพื่อคนไทย โดยบริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล (บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย) และ กรุงไทย เวนเจอร์ส (บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกรุงไทย) เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากตัวเลขการเติบโตทางธุรกิจ 300% ในเวลาเพียง 7 เดือนหลังเพิ่งเปิดตัวในปีที่ผ่านมา พร้อมยกระดับบริการรุกตลาดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ชูจุดเด่นบริการจองทริปเดินทางอย่างครบวงจรไม่เพียงบริการจองที่พัก จองเที่ยวบิน จองรถเช่า แพ็กเกจทัวร์ แต่ยังรวมถึงกิจกรรมน่าลองมากมายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคนไทยในปัจจุบัน และยังโดดเด่นด้วยช่องทางการบริการออนไลน์ที่หลากหลายควบคู่กับการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างไม่มีสะดุดบนแพลตฟอร์มโมบายแบงก์กิ้งยอดนิยม อย่าง K PLUS, Krungthai NEXT และแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้โกเธอร์เติบโต และขึ้นเป็น 1 ใน 3 แพลตฟอร์มไทยยอดนิยมภายในปี 2570นายอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด ผู้ก่อตั้งโกเธอร์ กล่าวว่า โกเธอร์ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก แต่เป็นส่วนหนึ่งของ ‘ไลฟ์สไตล์การเดินทาง’ ซึ่งนำเสนอทั้งกิจกรรมและประสบการณ์ที่จะเติมเต็มทุกทริปการเดินทางของทุกคนให้พิเศษยิ่งขึ้น พร้อมตอกย้ำจุดยืนการเป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทยที่มุ่งส่งมอบบริการที่เข้าใจและเข้าถึงความต้องการและวัฒนธรรมของคนไทยอย่างแท้จริง โดยหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2567 โกเธอร์ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนทำให้ตัวเลขการเติบโตสู่ถึง 4 เท่า ในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2568 นี้ โกเธอร์ยังพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไปอีกขั้น ผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่1.การพัฒนาช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งบนเว็บไซต์ www.gother.com แอปพลิเคชัน Gother ที่ให้บริการทั้งบน iOS และ Android รวมถึงแพลตฟอร์มโมบายแบงก์กิ้งชั้นนำอย่าง K PLUS, Krungthai NEXT และแอปฯ เป๋าตัง ที่ยังมาพร้อมระบบชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัย ช่วยให้สามารถจองทริปและชำระเงินได้เสร็จสิ้นบนแพลตฟอร์มเดียว2.การใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งาน และนำมาพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น โดยวางแผนที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่พร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์และแนะนำประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เหมาะกับรูปแบบการเดินทางของแต่ละบุคคลภายในปีนี้3.การขยายเครือข่ายพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สายการบิน และผู้ให้บริการท่องเที่ยวชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายของบริการ ครอบคลุมตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม กิจกรรมท่องเที่ยว บริการรถเช่า ไปจนถึงแพ็กเกจทัวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักเดินทางที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับราคาที่เข้าถึงได้ ตลอดจนโปรโมชัน ข้อเสนอพิเศษ พร้อมส่วนลดที่ดึดดูดใจนักท่องเที่ยวด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว โกเธอร์จึงมุ่งเป้าหมายสร้างยอดจอง 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 และจะก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 3 แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนยุคใหม่ได้ครบทุกความต้องการด้านการเดินทางในที่เดียว นอกจากนี้ โกเธอร์ยังมั่นใจว่า ด้วยการร่วมลงทุนของ บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล และกรุงไทย เวนเจอร์ส จะช่วยเสริมศักยภาพและผลักดันให้โกเธอร์เติบโตได้ตามเป้าหมาย และเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่รู้ใจคนไทยอย่างแท้จริงสำหรับเดือนมิถุนายน ปี 2568 นี้ โกเธอร์เตรียมจัดแคมเปญส่งเสริมการขายครั้งใหญ่ของปี โดยจะมอบส่วนลดสูงสุด 60% สำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก กิจกรรมน่าลอง ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2568 – 30 มิถุนายน 2568 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gother.com