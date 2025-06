“เดนทิสเต้” ทุ่ม 250 ล. รุกตลาด คอลแลป “ภิพัชรา-การบินไทย”

ผู้จัดการรายวัน 360 – เดนทิสเต้ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากระดับพรีเมียมอันดับหนึ่งของไทย ประกาศความร่วมมือข้ามสายธุรกิจครั้งแรกกับแบรนด์แฟชั่นรักษ์โลก “ภิพัชรา” (PIPATCHARA) และสายการบินแห่งชาติ “การบินไทย” ทุ่มงบ 250 ล้านบาท เดินหน้ากลยุทธ์ “DEN” ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการคอลแลปส์กับภิพัชรา ครั้งแรกกับการสร้างสรรค์ไอเทมแฟชั่นจากแปรงสีฟันที่ใช้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศได้มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยการนำแปรงสีฟัน-ยาสีฟันเก่ามาแลกเดนทิสเต้ฟรีตลอดปีนอกจากนี้ เดนทิสเต้ยังได้จับมือการบินไทย เปิดตัว DENTISTE’ Oral Care Set สุดเอ็กซ์คลูซีฟกว่า 3.8 ล้านชุด มอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพช่องปากสุดพิเศษให้กับผู้โดยสารการบินไทยในเส้นทางระหว่างประเทศ พร้อมเปิดตัวบริการสมัครสมาชิกเดนทิสเต้ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเดนทิสเต้ที่สุดคุ้มค่าและตอบโจทย์ลูกค้าถึงบ้านเภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า "เดนทิสเตเป็นแบรนด์ดูแลช่องปากระดับพรีเมียมอันดับหนึ่งในไทย และมีเป้าหมายก้าวเป็นผู้นำในเอเชีย ปัจจุบัน เราทำตลาดอยู่ใน27 ประเทศทั่วโลก เราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดด้านยั่งยืนตลอด 20 ปี โดยมุ่งส่งเสริม “คน” เพราะเราเชื่อว่าคนคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนโลกได้ เราจึงมุ่งส่งเสริมให้คนไทยและคนทั่วโลกมีสุขภาพช่องปากและความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากครบวงจรที่ได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมกว่า 10,000 แห่งทั่วไทย”สำหรับครึ่งหลังของปี 2568 เดนทิสเต้ ประกาศกลยุทธ์ “DEN” ที่เน้นความยั่งยืนและส่งเสริมการมีสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับผู้บริโภคในวงกว้าง ได้แก่1. Driving Sustainability ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการคอลแลปส์กับแบรนด์ภิพัชรา ส่งเสริมการนำหลอดยาสีฟันและแปรงสีฟันมาแลกผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้ฟรีทั่วประเทศ ก่อนนำไปผลิตเป็นแฟชั่นไอเทมรักษ์โลก สร้างสรรค์โดยภิพัชรา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป2. Elevating DENTISTE’ Exclusive Experience ร่วมกับการบินไทย ส่งชุดผลิตภัณฑ์ DENTISTE’ Oral Care Set รุ่น Limited Edition สร้างประสบการณ์ดูแลช่องปากสุดพิเศษให้กับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจ รวมกว่า 3.8 ล้านชุดใน 18 เดือน บนเส้นทางระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (10 มิถุนายน 2568) เป็นต้นไป3. New Personalized Subscription Program โปรแกรมการสมัครสมาชิกของเดนทิสเต้ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยจะได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการส่วนบุคคลส่งตรงถึงบ้านในราคาพิเศษ โดยลูกค้า 100 ท่านแรก จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลดถึง 90% และลูกค้าทั่วไปจะได้รับส่วนลด 50% ซึ่งมีทั้งช่วงทดลอง และแบบแพ็คเกจรายปีนายศิวกร พิทยานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึง 5 ความต้องการของผู้บริโภคไทยและทั่วโลก ประกอบด้วย 1. ปัญหากลิ่นปากที่บ่งบอกถึงสุขภาพ 2. โรคเหงือกที่พบบ่อยวัย 40 ปีขึ้นไป 3. ความต้องการมีฟันขาวของคนทุกเจน รับการกินดื่มยุคใหม่ที่ทำร้ายฟัน 4. อาการเสียวฟันที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน และ 5. ปัญหาฟันผุที่คนไทยเผชิญสูงถึง 96% ดังนั้น เรามุ่งเป็น Initiator for Better Dayโปรโมทให้คนไทยมีความสัมพันธ์ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแลจิตใจที่ดี ลดการมีฟันผุ โดยมีแคมเปญ DENTISTE’ x PIPATCHARA ขึ้น เพื่อสร้างสรรค์แฟชั่นรักษ์โลกจากแปรงสีฟันที่ใช้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยนำหลอดยาสีฟันและแปรงสีฟันใช้แล้วมาแลกรับผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้ขนาด 20 กรัมได้ฟรีตลอดทั้งปีไม่มีจำกัด ที่คลินิกทันตกรรม 10,000 แห่ง ร้านขายยา P&F และร้านค้าทั่วไปที่ร่วมรายการทั่วประเทศ รวมทั้งติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook และ LINE OA ของเดนทิสเต้”นางสาวภิพัชรา แก้วจินดา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ภิพัชรา (PIPATCHARA) กล่าวว่า "รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่ ที่ได้ร่วมงานกับเดนทิสเต้ เพราะโครงการนี้ได้เปลี่ยนแปรงสีฟันเก่าให้เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่มีคุณค่า สอดคล้องแนวคิดแบรนด์ในด้าน Fashion from Community ถือเป็นการร่วมมือกันครั้งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศในการสร้างสรรค์แฟชั่นที่มีจุดเริ่มต้นจากของรอบตัวที่ทุกคนมี"นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ความร่วมมือกับเดนทิสเต้ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสะดวกและประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส และชั้นธุรกิจ (Royal Silk) โดยจะนำชุด Oral Care Sets พิเศษจากเดนทิสเต้ให้บริการในเที่ยวบินเส้นทางสำคัญทั่วโลก เช่น ลอนดอน ปารีส มิวนิก ญี่ปุ่น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่งและมิลาน ต่อเนื่องเป็นเวลา 18 เดือน เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมสร้างและสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในระดับสากลให้กับทั้งการบินไทยและเดนทิสเต้"เภสัชกร ดร.แสงสุข กล่าวทิ้งท้ายว่า "เราภูมิใจที่เดนทิสเต้ได้มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมผ่านทุกแคมเปญ สอดคล้องหลัก ESG เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เราหวังว่าความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สนับสนุนให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี ลดฟันผุต่ำกว่า 50% พร้อมชูแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากระดับพรีเมียมของไทยขึ้นแท่นผู้นำอันดับหนึ่งของเอเชียในเร็ววันนี้”ตลาดยาสีฟันพรีเมียมในประเทศไทยในปี 2567 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 20,000 ล้านบาทและเติบโต 6% โดยเดนทิสเต้ เป็นผู้นำตลาดอันดับหนึ่ง ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 10% และมีการเติบโตด้านยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มตลาดพรีเมียมติดต่อกันตั้งแต่ปี 2565–2568 ในอัตรามากกว่า 20% ทุกปี โดยผลิตภัณฑ์Mouth Spray ยังมีการเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของตลาดในปี 2567 สอดคล้องกับแนวโน้มผู้บริโภคไทยที่ใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น