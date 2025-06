“ส.ขอนแก่น” จับมือ “ดรีมเวิร์กส์-ยูนิเวอร์แซล”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ส.ขอนแก่น” จับมือ ดรีมเวิร์กส์ และ ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส เปิดตัวแคมเปญความร่วมมือ “Entrée x How To Train Your Dragon” ส่งอองเทร่หมูแผ่นสีดำรสใหม่ สร้างสีสันให้ตลาดโปรตีนสแน็กนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON หนึ่งในผู้นำด้านโปรตีนสแน็กของประเทศไทย เดินหน้าสร้างสีสันใหม่ให้ตลาดโปรตีนสแน็กด้วยการจับมือ ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส เปิดตัวแคมเปญความร่วมมืออันน่าตื่นเต้น "Entrée x How To Train Your Dragon" แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ “อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร” ที่กลับมาโลดแล่นอีกครั้งในปีนี้ ในเวอร์ชั่น ไลฟ์แอ็คชั่น สุดอลังการแคมเปญสุดพิเศษนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์ “อองเทร่” (Entrée) กับหมูแผ่นสีดำ รสแซลมอนครีมชีส ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “เขี้ยวกุด” (Toothless)” มังกรขวัญใจแฟน ๆ ผู้หลงรักปลาเป็นพิเศษ ซึ่งสร้างสีสันความสนุกและสอดคล้องกับธีมของภาพยนตร์ได้อย่างลงตัว ไฮไลต์อยู่ที่ บรรจุภัณฑ์ลาย Limited Edition สายคาดพิเศษที่ออกแบบด้วยลายมังกรจากภาพยนตร์ “How To Train Your Dragon” อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร ถึง 6 แบบไม่ซ้ำกันให้สะสม เอาใจแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบทั้งขนมและภาพยนตร์พร้อมชวนทุกคนสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยและสนุกไปกับคอนเซ็ปต์ “Fly with Dragons and enjoy Entrée Protein Snack – อองเทร่อร่อยฟิน บินไปกับเหล่ามังกร” สินค้าเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ราคาเพียง 20 บาท ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven, ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ของ ส.ขอนแก่น https://shop.sorkon.co.th/th พิเศษ! ร่วมสนุกกับแคมเปญ “ล่ามังกรกับอองเทร่ ลุ้นรางวัลแท้สุดฟิน” เพียงสะสมสายคาดลายมังกร เพื่อลุ้นของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากภาพยนตร์ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่: Facebook: Entrée Protein Snackเรื่องราวของ “ฮิคคัพ” เด็กหนุ่มชาวไวกิ้งผู้กล้าท้าทายต่อขนบธรรมเนียมเก่าแก่ เมื่อเขาตัดสินใจผูกมิตรกับ “เขี้ยวกุด” มังกรเพลิงนิลที่น่าหวาดกลัว และร่วมผจญภัยสู่อนาคตไปด้วยกัน ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จาก DreamWorks’ How To Train Your Dragon (อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร) ในเวอร์ชั่น ไลฟ์แอ็คชั่น เตรียมบินสู่จินตนาการพร้อมกัน 11 มิถุนายนนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ Facebook : How To Train Your Dragon / Website : How To Train Your Dragon | Universal Pictures