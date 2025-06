ซีพี พาเยาวชน CP CUP บินจีนพบ "สุภกิต เจียรวนนท์" สัมผัสประสบการณ์จริงธุรกิจระดับโลก

เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงลึก เปิดโลกการเรียนรู้สู่ระดับโลก และพัฒนาเยาวชนไทยให้พร้อมเป็นผู้นำแห่งอนาคต เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ได้จัดกิจกรรม "CP CUP China Visit 2025" นำคณะนิสิต นักศึกษาที่ชนะเลิศจากโครงการ CP CUP 2024 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 16 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน รวม 18 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2568 โดยตลอด 4 วันของการเดินทาง นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในหลากหลายมิติ ทั้งการบริหารธุรกิจ การเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีระดับโลก วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีน ผ่านการเยี่ยมชมองค์กรชั้นนำ อาทิ CP Center กรุงปักกิ่ง, ฟาร์มอัจฉริยะผิงกู่, Ping An Insurance, Huawei Company Beijing Institute (R&D Center) รวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างจัตุรัสเทียนอันเหมินและพระราชวังต้องห้าม ซึ่งช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้เยาวชนเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และรากฐานทางวัฒนธรรมของประเทศจีน ไฮไลต์สำคัญของทริปคือการเข้าพบผู้นำระดับสูงของเครือซีพี นำโดยนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติต้อนรับและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการบริหารธุรกิจ พร้อมนำชม War Room ณ สำนักงานใหญ่ CP Center กรุงปักกิ่ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมบรรยายเชิงลึก ได้แก่ นายหยาง เสี่ยวผิง รองประธานอาวุโสและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจซีพี เขตประเทศจีน, นายเซี่ย อี้ รองประธานอาวุโส, นายไพศาลย์ ยังสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน, ดร.วิบูลย์ มาสุจันท์ ประธานผู้บริหารดิจิทัล และ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ในการนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ถ่ายทอดแนวคิดการบริหารที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับคุณธรรม โดยเน้นย้ำว่าการจะประสบความสำเร็จในยุคที่ความรู้และข้อมูลอยู่แค่ปลายนิ้ว เยาวชนต้องไม่เพียงเก่ง แต่ต้องเป็นคนดี มีเป้าหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมขณะที่นายเซี่ย อี้ ได้ให้มุมมองเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของซีพีในจีน ซึ่งยึดหลัก "3 ประโยชน์" เป็นแกนกลาง และเน้นการสร้าง Business Ecosystem ที่ยั่งยืนและเชื่อมโยงทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทานนางสาว พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ CP CUP กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ คือการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ธุรกิจจากสถานการณ์จริง ฝึกคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยความพิเศษของทริปในปีนี้คือการเปิดโลกให้เยาวชนได้เห็น "การทำธุรกิจในสนามจริง" ผ่านการเยี่ยมชมองค์กรชั้นนำในจีน ที่ไม่เพียงแต่ทรงอิทธิพลระดับโลก แต่ยังเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI ความยั่งยืนและคุณธรรมจริยธรรมเข้าด้วยกันหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สร้างความประทับใจ คือ โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่ หรือ ฟาร์มอัจฉริยะผิงกู่ เป็นโครงการไก่ไข่ครบวงจร 3 ล้านตัวแห่งแรกในประเทศจีน ที่ใช้เทคโนโลยี IoT และระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบในการจัดการฟาร์ม ทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ตลอดจนระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวด โครงการนี้ไม่เพียงสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในจีน แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านโมเดล “สี่ประสาน” ระหว่างรัฐ เอกชน เกษตรกร และธนาคาร ช่วยสร้างรายได้หลายทางให้ชุมชน และกลายเป็นต้นแบบที่ถูกขยายไปยังหลายเมืองทั่วประเทศจีน ฟาร์มนี้ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับประเทศ ที่ไม่เพียงผลิตอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภค แต่ยังช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคเกษตร การผลิต และการตลาดเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ นักศึกษาได้เยี่ยมชม Ping An Insurance องค์กรด้านการเงินและประกันภัยระดับแนวหน้าของจีน และเป็นพันธมิตรธุรกิจของเครือซีพีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยนักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการบริหารธุรกิจการเงินยุคใหม่ที่เน้นความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า การใช้ Big Data และ AI เพื่อพัฒนางานบริการแบบครบวงจร ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากนี้ กลุ่มนักศึกษาจากไทยยังได้ทัศนศึกษา Huawei Company Beijing Institute (R&D Center) ซึ่งแม้จะไม่ได้มีความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับเครือซีพี แต่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของทริป เนื่องจากเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกของจีนที่มีบทบาทในการพัฒนาโซลูชันด้านดิจิทัลในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาได้เข้าชมนวัตกรรมที่จัดแสดงใน Da Vinci Exhibition Hall อาทิ Cloud, AI, Green Energy และ Digital Production ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจีนในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกนอกจากการเรียนรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีแล้ว ทริปครั้งนี้ยังได้พาเยาวชนไปทัศนศึกษาจัตุรัสเทียนอันเหมิน และพระราชวังต้องห้าม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน เพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานความคิดและค่านิยมของสังคมจีนในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเข้าใจว่าความแข็งแกร่งของชาติมหาอำนาจไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เป็นรากฐานที่มั่นคงเสียงสะท้อนจากนักศึกษาไทย: พลังของการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงการเดินทางครั้งนี้ได้เผยให้เห็นถึง พลังของการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง อย่างชัดเจน โดย นางสาววิสาขา เหล่าฤกษ์อุทัย นิสิตชั้นปี 1 คณะนวัตกรรมบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับว่า "การได้เห็นฟาร์มผิงกู่ และ War Room ของซีพีในจีน ทำให้เข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแค่เทคโนโลยี แต่เกิดจากวิธีคิด ระบบ และการไม่หยุดพัฒนา การมาจีนครั้งนี้จึงรู้สึกว่าเราไม่ได้มาแค่ดูงาน แต่ได้เห็นโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจริง ๆ"ขณะที่ นางสาวภูวริศา อมาตยกุล นักศึกษาชั้นปี 2 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า "ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นคนดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน และได้เห็นภาพของผู้นำที่ไม่ใช่แค่เก่ง แต่มีความเข้าใจในผู้คน และใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลง"กิจกรรม CP CUP China Visit 2025 จึงไม่ใช่เพียงการเดินทางดูงาน แต่คือการออกแบบ "เส้นทางแห่งการเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย" ที่หลอมรวมประสบการณ์ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการลงมือทำ และหัวใจที่มีคุณธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครือซีพีในการสร้างคนดี คนเก่ง และคนทันโลก พร้อมขยายโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ทั่วโลกได้ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงผ่านเวที Global CP CUP ในอนาคตอันใกล้โครงการ CP CUP ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศจีนในปี 2016 โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมมากถึง 3,000 คน และได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งปี 2020 โครงการได้เริ่มขยายความร่วมมือกับภาครัฐ ส่งผลให้จำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็น 266 แห่ง และในปี 2024 ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่เปิดรับสมัครผู้สนใจทั้งจากประเทศไทยและจีน โดยมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 60,664 คน ซึ่งรวมเป็น 18,749 ทีม แข่งขันประกวดผลงาน สรรค์สร้าง เพื่อประชันแผนธุรกิจแบบ New S-Curve และในปี 2025 นี้จะยกระดับการแข่งขันเป็นระดับ Global เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั้ง 21 ประเทศ ที่ซีพีเข้าไปดำเนินธุรกิจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน