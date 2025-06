Rhino Brand คว้ารางวัลเกียรติยศจากเวที HOFS Awards 2025

แบรนด์ Rhino โดยบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลในสาขา Household Wound Care Hall of Fame จากงาน HOFS Awards 2025 ณ โรงแรม The Ritz-Carlton Millenia Singapore ซึ่งยกย่องแบรนด์เป็นผู้นำด้านพลาสเตอร์ดูแลบาดแผลในครัวเรือน ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking), การเป็น Top of Mind และบทบาทต่อสังคม (Social Acknowledgement) โดยมี ภญ. ชนัญญา หินทอง รองประธานกรรมการ (Vice President) เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลอย่างเป็นทางการรางวัลนี้ยืนยันความสำเร็จจาก 3 เหตุผลหลัก:• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย• การสนับสนุนกิจกรรม CSR และดูแลผู้บริโภคจริง• ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารแบรนด์อย่างต่อเนื่องรางวัลนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องการันตีคุณภาพ แต่ยังสะท้อนความตั้งใจของ Rhino ที่จะ “เป็นมากกว่าสินค้าดูแลแผล” แต่คือ “ผู้ดูแลความสบายใจในทุกบ้าน”ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้ Rhino ก้าวไกลจากแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก เราภูมิใจที่ได้รับรางวัล HOFS Awards 2025 ด้าน “Household Wound Care Hall of Fame” เพราะทุกเสียงจากผู้ใช้จริงคือพลังผลักดันให้เราก้าวไกลถึงระดับนานาชาติ“แผลเล็กๆ ไม่เคยเล็กสำหรับเรา” ขอบคุณที่ไว้วางใจให้ RHINO ดูแลคุณและครอบครัวเสมอ