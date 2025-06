“ออโว พลัส” จัดงาน “Nuovo Plus 2025: Powering the Future with BESS”

บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (Nuovo Plus) ผู้นำด้านระบบจัดการพลังงานสะอาด จัดกิจกรรมเสวนา "Nuovo Plus 2025: Powering the future with BESS" ณ อาคาร Energy Complex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด พร้อมเผยแนวทางการออกแบบ Energy Solution Design Process เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างมั่นคงภายในงานได้รับเกียรติจาก ดรุณพร กมลภุส กรรมการผู้จัดการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด พร้อมทีมงาน Nuovo Plus รวมถึงพันธมิตรคนสำคัญ ได้แก่ คุณนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และ คุณเรืองฤทธิ์ จันทเสน ผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การติดตั้ง ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนดรุณพร กมลภุส กล่าวว่า Nuovo Plus ในฐานะ System Integrator ที่มีแบตเตอรี่เป็นศูนย์กลาง พร้อมให้บริการจัดการพลังงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบขนาดโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ ไปจนถึงการติดตั้งและการดูแลหลังการขาย พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนา ซอฟต์แวร์ EMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับทุกธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการใช้พลังงาน พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างเต็มศักยภาพNuovo Plus พร้อมเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนให้ธุรกิจให้ก้าวสู่ยุคแห่งพลังงานสะอาดอย่างมั่นคงไปพร้อมกัน.