CAAT ปรับปรุงข้อบังคับฯ คุณสมบัตินักบินพาณิชย์เอก ปลดล็อกข้อจำกัด ยันไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย

CAAT ปรับปรุงข้อบังคับฯ คุณสมบัตินักบินพาณิชย์เอกไม่ต้องจบหลักสูตร ATPL Knowledge Course หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เดิมในระหว่างช่วง Transition Period ช่วยปลดล็อกข้อจำกัด ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ยันไม่กระทบต่อมาตรฐานความรู้หรือความปลอดภัยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ได้ประกาศข้อบังคับฉบับที่ 34 ว่าด้วย “คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 โดยมีสาระสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินักบินพาณิชย์เอก คือ การปรับข้อกำหนดการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ATPL Knowledge Course สำหรับนักบินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เดิมอยู่แล้ว จากเดิม นักบินที่ต้องการขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot Licence: ATPL) จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร ATPL Knowledge Course แต่เพื่อให้ช่วงการเปลี่ยนผ่านกฎหมาย(Transition Period) เป็นไปอย่างเหมาะสม CAAT จึงปรับปรุงให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเดิมก่อนวันที่ 24 กันยายน 2569 ถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับใหม่การปรับปรุงข้อบังคับครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยปลดล็อกข้อจำกัด นักบินที่ต้องการขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกสามารถทำได้โดยไม่กระทบต่อมาตรฐานความรู้หรือความปลอดภัยในการบิน เนื่องจากยังคงมีการประเมินและตรวจสอบคุณสมบัติในด้านอื่นอย่างรัดกุมสมาคมนักบินไทยได้แสดงความขอบคุณไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม และดำเนินการแก้ไขข้อบังคับอย่างรวดเร็ว โดยระบุว่า “การลดภาระดังกล่าวจะทำให้นักบินสามารถมุ่งเน้นการฝึกฝนและปฏิบัติการบินได้เต็มที่ ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อความปลอดภัยด้านการบินโดยรวม”