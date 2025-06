APCO ผนึกAGBOGU ลุยแอฟริกา ดัน 12 ผลิตภัณฑ์สุขภาพบุกตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360- APCO ลงนามความร่วมมือแต่งตั้ง AGBOGU Healthcare Products Limited พันธมิตรรายใหม่จากไนจีเรีย เดินหน้าผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 12 รายการรูปแบบ OEM ตั้งเป้ายอดจำหน่ายไม่ต่ำ 1 ล้านขวดต่อปี ขยายสู่ตลาดกลุ่มประเทศแอฟริกา มั่นใจศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยระดับนานาชาติ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้จริง ไร้ผลข้างเคียงศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติด้านสุขภาพและความงาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า การลงนามซื้อขายร่วมกันระหว่าง APCO และ Chief Dr.IKECHUKWU C.AGBOGU ประธานบริหาร AGBOGU Healthcare Products Limited ประเทศไนจีเรีย ผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไนจีเรีย และแอฟริกา วันเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.นี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/AIDS รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคแพ้ภูมิตัวเอง ทั่วทวีปแอฟริกา โดยมีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS กว่า 25 ล้านคน และผู้ติดไวรัสอื่นๆ ตลอดจนผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากทั้งนี้ข้อตกลงการซื้อขายจะเป็นรูปแบบของการรับผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของ AGBOGU Healthcare Products Limited (OEM) ระยะเวลา 10 ปี ตั้งเป้ายอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านขวด โดยผู้ซื้อจะชำระมัดจำ 50% เมื่อมีการสั่งซื้อ และชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ภายใน 3 เดือน ก่อนส่งมอบสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จะนำไปจัดจำหน่ายมีจำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย Mylife, mylife100, mylife100A, BIM A, BIM B, BIM C, BIM D, BIM O, BIM F, BIM H, NOVIR และ Cancino เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมังคุดเสริมฤทธิ์ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคได้จริง โดยได้รับการยอมรับจากสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ เผยแพร่วารสารวิชาการ Clinical Immunology & Research และ Food Science and Nutrition ซึ่งจะช่วยตอกย้ำความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในระดับสากลขณะที่ AGBOGU Healthcare Products Limited เตรียมความพร้อมขยายตลาดในประเทศไนจีเรียและภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 1,200 ล้านคน ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่เปิดกว้างมากขึ้นอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขออนุมัติผลิตภัณฑ์ทั้ง 12 รายการ จากสำนักงาน อย.ของไนจีเรีย รวมทั้งประเทศต่างๆ ในแอฟริกา คาดว่าจะใช้เวลา 6-12 เดือน และเริ่มกระบวนการสั่งซื้อได้ทันที ที่ได้รับอนุมัติจากประเทศใดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา“เนื่องด้วย Chief Dr. IKECHUKWU C. AGBOGU ได้ติดต่อ APCO โดยตรง เพื่อขอสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในทวีปแอฟริกา เป็นระยะเวลา 10 ปี พร้อมให้บริษัทดำเนินการผลิตในรูปแบบ OEM ถือว่าเป็นอีกโอกาสสำคัญในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคแอฟริกา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของคู่ค้าในคุณภาพและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ APCO โดยเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันยอดขายของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าว