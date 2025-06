อัพเดท!ทอท.อัด 2 แสนล.พัฒนา’สุวรรณภูมิ’ตั้งงบปี 69 จ้างออกแบบ’อาคารทิศใต้-รันเวย์เส้นที่ 4’

อัพเดทโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. (AOT) อยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บท โดยจะสรุปร่างรายงานการศึกษาภายในเดือน ก.ย. 2568 นี้ ตามแผนล่าสุด จะมีโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ด้านทิศใต้ ( South Terminal) มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ให้บริการมากกว่า 1 ล้านตรม. เพิ่มขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน 60 ล้านคนต่อปี เป็น 150 ล้านคนต่อปี และก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4 (รันเวย์ 4) ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของสนามบิน เพิ่มการรองรับปริมาณเที่ยวบินสูงสุด 120 เที่ยวบินต่อชั่วโมงนโยบายรัฐบาล มีเป้าหมายพัฒนาให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) โดยพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถสนามบินหลัก ของทอท. โดยเน้นการยกระดับให้ สนามบินสุวรรณภูมิ ติด 1 ใน 20 อันดับ สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ภายใน 5 ปี หรือในปี 2572 ขณะที่ล่าสุดในปี 2568 สนามบินสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับ 39 สนามบินยอดเยี่ยมโดย ทอท.มีดำเนินการ 3 ระยะ ดังนี้1.ระยะเร่งด่วน นำเทคโนโลยีสมัยใหมในรูปแบบอัตโนมัติ ได้แก่ระบบ Common Use Passenger Processing System (CUPPS), ระบu Common Use Self Senvice (CUSS),ระบบ Common Use Bag Drop (CUBD) และระบบ Biometrics มาใช้ในการเช็คอิน การโหลดสัมภาระ และการตรวจคนเข้าเมืองเร่งปรับปรุงห้องน้ำ พรม การเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ,การเชื่อมต่อการเดินทางกับการขนส่ง โดยให้บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง รวมทั้งจัดระเบียบการจราจรบริเวณหน้าอาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สำคัญ เร่งเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกฎหมาย บริการ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูงที่จะใช้อากาศยานส่วนบุคคลในการเดินทาง2.ระยะกลาง เร่งดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร จาก 60 ล้านคนต่อปี เป็น 80 ล้านคนต่อปี โดยให้ เริ่มก่อสร้างภายในต้นปี 2568และศึกษาทบทวน รวมทั้งออกแบบรายละเอียดโครงการอาคารผู้โดยสารด้านใต้ (South Terminal) โครงการท่าอากาศยานล้านนา และท่าอากาศยานอันดามัน3.ระยะยาว (5 ปี) เริ่มการก่อสร้างโครงการอาคารผู้โดยสารด้านใต้ (SouthTerminal) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานล้านนา และท่าอากาศยานอันดามันโดยกรอบแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิจะดำเนินงานระหว่างปี 2569 ถึง 2575 มีไฮไลท์ 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท พื้นที่ประมาณ 8.1 หมื่นตร.ม. เพิ่มการรองรับผู้โดยสารอีก 20 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเสนอครม.เพื่อขออนุมัติ ก่อนเปิดประมูลก่อสร้างภายในปี 2568 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2571โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ อยู่ด้านทิศใต้ของสนามบิน หรือ South Terminal มีพื้นที่อาคารหลักประมาณ 4 แสนตร.ม. และอาคารเทียบเครื่องบิน อีก 6 แสนตร.ม. มี 81 หลุมจอดประชิดอาคาร รองรับผู้โดยสารได้ 70 ล้านคนต่อปีโครงการก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) ที่ 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับเที่ยวบินจาก 3 รันเวย์ในปัจจุบันที่ 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น 120 เที่ยวบินต่อชั่วโมง@ตัดอาคาร SAT-2 เหตุต้นทุนสูง-ไม่คุ้มค่าขณะที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 (SAT-2) พบว่าอาจมีต้นทุนการดำเนินงานสูงและไม่คุ้มค่าในการลงทุน หลังประเมินพบการเดินทางของผู้โดยสารแบบเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transit & Tranfer ) มีแนวโน้มคงที่หรือ ลดลง เนื่องจากสายการบินหลัก เพิ่มเที่ยวบินตรง (Direct Flight) และบริการเที่ยวบินแบบจุดต่อจุด (Point to Point) มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสาร ,การแข่งขันกับสนามบินอื่น เช่น ชางงี (สิงคโปร์) ฮ่องกง และกัวลาลัมเปอร์ ,ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่ลดระยะเวลาและการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำโดยสถิติ ตัวเลขการเปลี่ยนเที่ยวบินของผู้โดยสารจาก ปี 2549 ที่ 4 ล้านคน ปี 2562 เพิ่มเป็น 5.7 ล้านคน ส่วนช่วงปี 2563-2564 ลดลงจากผลกระทบควิด -19 ล่าสุดในปี 2567 อยู่ที่ 3.7 ล้านคน ซึ่งยังต่ำกว่าที่ผ่านมาสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอาคารด้านทิศเหนือและทิศใต้นั้น ในแผนแม่บทฉบับเดิมไม่มีแผนที่ชัดเจน ในการพัฒนาถนนเชื่อต่อ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรภายในสนามบินได้ ซึ่งจะต้องศึกษาแนวทางใหม่ ให้เหมาะสมและไม่มีผลกระทบในพื้นที่@คาดการณ์ ผู้โดยสารปี 68 กว่า 64 ล้านคน ส่วนปี 75 ทะยาน 95 ล้านคนตามสถิติและการคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศทั้งผู้โดยสารและเที่ยวบินของสนามบินสุวรรณภูมิ ตามภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง คาดว่า ปี 2568 จะมีจำนวนผู้โดยสารที่ 64.43 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 7.4% มีปริมาณเที่ยวบิน 376,818 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 8.7% และมีปริมาณสินค้า ที่ 1.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.2%และคาดว่าปี 2575 จะมีจำนวนผู้โดยสารที่ 95,09 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า4.5% มีปริมาณเที่ยวบิน 511,504 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3.6% และมีปริมาณสินค้า ที่ 2.03 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.1%@อาคารทิศใต้-รันเวย์ 4 คาดลงทุนรวมกว่า 2 แสนล้านบาททอท.ทำแผนงานการลงทุนโครงการพัฒนาอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal) และรันเวย์ที่ 4 (ปี 69-75) โดยจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 201,273.326 ล้านบาท (รวมสำรองราคา 10% ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ) ประกอบด้วย1. กลุ่มงานเขตการบิน ได้แก่ งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4 และอาคารดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ,งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานทิศใต้ ,งานก่อสร้างทางขับด้านทิศใต้พร้อมก่อสร้าง isolate Parking วงเงินลงทุนรวม 26,137 ล้านบาท2. กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ และอาคารเทียบเครื่องบิน , งานก่อสร้างส่วนต่อขยายเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ ,งานก่อสร้างอาคารจอดรถ อาคารสำนักงาน ด้านทิศใต้ วงเงินลงทุนรวม 125,163 ล้านบาท3. กลุ่มงานอาคารสนับสนุนและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ,งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ,งานก่อสร้างระบบถนนภายใน , งานปรับปรุงระบบถนนเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างด้านทิศเหนือ-ใต้ วงเงินลงทุนรวม 19,705 ล้านบาท4. งบสำรองราคา (10%) วงเงิน 17,100 ล้านบาท5. ค่าจ้างงานออกแบบทั้งโครงการ วงเงินรวม 4,950 ล้านบาท6. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) วงเงินรวม 2,740 ล้านบาทรายงานข่าวแจ้งว่า ทอท.เตรียมแผนลงทุนในปีงบประมาณ 2569 โดยจะมีการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและจัดจ้างสำรวจออกแบบ พัฒนาโครงการอาคารด้านทิศใต้ วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,690 ล้านบาท โดยกลุ่มงานที่ 1 ใช้ระยะเวลาอกแบบ 12 เดือน (ม.ค. 69-ธ.ค. 69) กลุ่มงานที่ 2 ใช้เวลา 15 เดือน (ม.ค. 69-มี.ค. 70) กลุ่มงานที่ 3 ใช้เวลา 10 เดือน (ม.ค. 69-ต.ค. 69)ภารกิจของ ทอท .ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ตามนโยบายรัฐบาล นอกจากการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อขยายการรองรับไปที่ 150 ล้านคนต่อปี โดยเร่งส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท และโครงการพัฒนาอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ ลงทุนรวม 2 แสนล้านบาทแล้ว ยังมีเตรียมพัฒนาสนามบินอีก 4 แห่ง เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 170 ล้านคนในปี 2572 และเพิ่มเป็น 240 ล้านคน ในปี 2575 ได้แก่1.โครงการขยายท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน 3.6 หมื่นล้านบาท คาดจะเปิดประมูลกลางปี 2568 แล้วเสร็จในปี 25722.โครงการขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างปลายปี 2568 แล้วเสร็จในปี 25723.โครงการขยายท่าอากาศยานภูเก็ต วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท คาดประมูลก่อสร้างในกลางปี 2569 แล้วเสร็จในปี 25724.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย วงเงิน 5.8 พันล้านบาท แล้วเสร็จปี 2576นอกจากนี้ยังมีแผนก่อสร้างสนามบินใหม่ 2 แห่ง คือ สนามบินล้านนา และ สนามบินอันดามัน มูลค่าการลงทุนรวม 1.5 แสนล้านบาทอีกด้วย ทั้งหมดนี้ คาดว่าภายใน 10 ปีนี้ จะต้องเงินลงทุนรวมสูงกว่า 4 แสนล้านบาท ขณะที่ทอท.ได้ประเมินสถานะการเงิน คาดการณ์มีกำไรปีละไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท จึงเชื่อมั่นกระแสเงินสด มีสภาพคล่องเพียงพอ!!!