สภาเอสเอ็มอีไทย เปิดงานวิ่ง “THAI SMEs RUN” ส่งเสริมสุขภาพ-สร้างเครือข่ายธุรกิจ

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2568 ที่สวนป่าเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย หรือ สภาเอสเอ็มอีไทย ได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “THAI SMEs RUN” เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด “We Go We Grow We Goal” ที่สะท้อนถึงการก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกัน เติบโตอย่างมั่นคง และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันบรรยากาศงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเภท Mini Marathon ระยะทาง 9 กิโลเมตร และ Fun Run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ร่วมงานทุกคนได้รับเสื้อวิ่งและเหรียญที่ระลึก พร้อมลุ้นถ้วยรางวัล Overall สำหรับผู้เข้าเส้นชัยในลำดับต้น ๆ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ งานนี้ยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และสะท้อนพลังความร่วมมือของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยบุคคลสำคัญจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างพร้อมหน้า นำโดย คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาเอสเอ็มอีไทย และ คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาฯ ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร และครั้งนี้ได้มอบหมายให้คุณสุชาดา เจริญพิภพ เป็นประธานจัดงานวิ่ง THAI SME RUN ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยรองประธานอาวุโส ได้แก่ คุณชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล, คุณอรุณัฐ ปุณยกนก, และ คุณเกษม วชิระเจริญวงศ์ กรรมการสภาฯ, คุณสิรามน ศรีเขียว ผู้อำนวยการ, คุณรมนต์อร บุญเรือง เลขาธิการสภาฯ ซึ่งต่างมีบทบาทในการผลักดันยุทธศาสตร์เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ รวมถึงคุณสรโชติ อำพันวงษ์ CEO บริษัท ช้อป โกลบอล อี-คอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสสภาฯ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ผู้สนับสนุนระดับองค์กรให้การสนับสนุนอย่างแข็งขัน โดยมีตัวแทนร่วมงานอย่าง คุณนิพนธ์ ยุทธนาระวีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank), ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการโครงการเพื่อธุรกิจ SMEs จาก AIS, คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS และ ดร.ภญ. จิตตินาญ ธรรมโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสร้างพันธมิตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมินอกจากนี้ยังมี คุณอุมาพร ไกรบุญ Senior Brand Manager ตัวแทนจากบริษัท บี.กริม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด และบุคคลจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนความร่วมแรงร่วมใจของทั้งผู้ประกอบการ องค์กรสนับสนุน และภาคประชาชนสภาเอสเอ็มอีไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2557 จากการรวมตัวของสมาคม มูลนิธิ ชมรม และคลัสเตอร์ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 70 องค์กรทั่วประเทศ มีบทบาทสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการ SMEs กว่า 3 ล้านราย โดยมุ่งเสนอแนวทางแก้ปัญหา เสริมศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยกิจกรรม “THAI SMEs RUN” ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่สะท้อนพลังของการดูแลสุขภาพ แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความพร้อม ความร่วมมือ และความหวังของคนทำธุรกิจไทยที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนบนเส้นทางเดียวกันติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเอสเอ็มอีไทยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.smecouncil.or.th Facebook: ThaiSMEsCouncil