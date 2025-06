ORตรวจสอบปั๊มย่านศรีนครินทร์ ไม่พบสิ่งผิดปกติในน้ำมัน แจ้งดำเนินคดีผู้ให้ข้อมูลบิดเบือน

OR ได้ตรวจสอบสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ถนนศรีนครินทร์ ไม่พบน้ำและสิ่งผิดปกติตามคลิปที่ลงในโซเชียลมีเดีย พร้อมดำเนินคดีเอาผิดผู้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ปรากฎในโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2568 เวลา 11:50 น. ลูกค้าได้เข้ามาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ที่ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาศรีนครินทร์ และได้กลับมาที่สถานีบริการอีกครั้งในเวลา 13:28 น. แจ้งว่าพบน้ำเจือปนในน้ำมันที่เติมไป จึงได้ขอให้ทางสถานีบริการดำเนินการตรวจสอบ จากเหตุการณ์ดังกล่าว OR ได้เร่งประสานงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วนโดยขั้นแรกพนักงานหน้าลานได้ร่วมกับลูกค้าตรวจสอบเบื้องต้นทันที โดยตรวจสอบน้ำมันที่มือจ่าย ไม่พบความผิดปกติ จากนั้น ทางสถานีบริการได้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างเข้มงวด โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ คือ ขั้นตอนแรก ตรวจสอบก้นถังเก็บน้ำมัน ซึ่งเป็นจุดที่น้ำจะสะสมตัวหากมีการปนเปื้อน โดยจากการตรวจสอบไม่พบน้ำเจือปนในถังเก็บน้ำมันแต่อย่างใดขั้นตอนที่สอง ผู้จัดการสถานีได้ทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งด้วยอุปกรณ์วัดระดับน้ำอัตโนมัติ หรือ ATG (Automatic Tank Gauge) ซึ่งเป็นระบบที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจจับน้ำในถังเก็บน้ำมัน ผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่าไม่พบน้ำเจือปนในระบบเก็บน้ำมันของสถานีบริการทั้งนี้ ในระหว่างเวลา 10:00 น. - 14:00 น. มีลูกค้ามาใช้บริการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จากมือจ่ายดังกล่าว รวม 129 คัน รวมปริมาณน้ำมันที่จำหน่ายไป 813 ลิตร และไม่พบว่ามีการรายงานปัญหาหรือร้องเรียนปัญหาที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ สถานีบริการยังได้หยุดการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จากมือจ่ายดังกล่าวเพื่อรอการตรวจสอบอีกครั้งจากทีม Mobile Lab ซึ่งได้เข้าตรวจสอบในช่วงเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2568 โดยผลจากการตรวจสอบพบว่าคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จากมือจ่ายดังกล่าว ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ถนนศรีนครินทร์ ได้คุณภาพตามมาตรฐานทั้งมือจ่ายและถังใต้ดิน ไม่พบน้ำและสิ่งผิดปกติ และไม่เป็นไปตามคลิปที่ลงในโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดOR ให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายให้ผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับน้ำมันจากโรงกลั่น การขนส่ง การเก็บรักษา จนถึงการจ่ายให้กับลูกค้า เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนความจริง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ OR รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศต่อไป