ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ เดินหน้าลดใช้ถุงพลาสติก ปลูกป่าลดก๊าซเรือนกระจก สร้างพื้นที่สีเขียว

ซีพี ออลล์ ได้ก่อตั้งโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน ชุมชนเกษตรกรเครือข่ายเพาะกล้าไม้ในโครงการฯ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 พร้อมมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050เป็นรูปแบบของโครงการที่ไม่เพียงดูแลในด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยแบ่งออก 3 ช่วง ได้แก่:ต้นน้ำ: การเพาะและอนุบาลกล้าไม้ โดยสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือน ระบบน้ำ และอุปกรณ์ที่จำเป็น พร้อมส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกลางน้ำ: การกระจายและส่งมอบกล้าไม้ที่เติบโตสมบูรณ์ไปยังพื้นที่เป้าหมาย โดยส่งมอบผ่าน หมู่บ้าน วัด ชุมชน ในเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศปลายน้ำ: การปลูกกล้าไม้ในพื้นที่จริงและดูแลรักษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยตั้งแต่ต้นปี 2568 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ได้ส่งมอบต้นกล้าสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ แบ่งเป็นกล้าไม้ยืนต้น ไม้ผลกินได้ และ ไผ่ รวมกว่า 34 ชนิด อาทิ มะค่าโมง ไม้แดง ประดู่ป่า แคนา สัก ตะเคียน ขี้เหล็ก เป็นต้น โดยแบ่งกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอีกว่า 256,000 ต้น ได้แก่ภาคเหนือ จ.ลำพูน จำนวน 5,000 ต้น ภาคกลาง จ. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 20,000 ต้น, กรุงเทพมหานคร จำนวน 80,000 ต้น ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 10,000 ต้น, จ.สงขลา จำนวน 1,000 ต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร จำนวน 10,000 ต้น จ.สุรินทร์ จำนวน 106,000 ต้น ภาคตะวันออกจ.ชลบุรี จำนวน 25,000 ต้นการดำเนินงานของโครงการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย จนปัจจุบันสามารถส่งมอบกล้าไม้ยืนต้นรวมแล้วกว่า830,000 ต้น และร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โครงการ "ปลูกป่า ปลูกอนาคต" คือบทพิสูจน์ว่า การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถเดินไปด้วยกันได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ขอเชิญชวนทุกคนร่วม “ลด ละ เลิก และทดแทน” การใช้ Single Used Plastic โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญกับการลดใช้พลาสติก และลดการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ภายใต้ปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”