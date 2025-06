First Choice Translation มืออาชีพอันดับ 1 ด้านแปลและรับรองเอกสารครบวงจร ถูกต้อง รวดเร็วจบที่เดียว!

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อไรที่ต้องใช้เอกสารสำคัญ ทุกคนย่อมต้องการผู้ช่วยมืออาชีพในการแปลภาษาอย่างถูกต้องและมั่นใจได้ “First Choice Translation” ศูนย์แปลเอกสาร และบริการรับรองเอกสารครบวงจร เป็นตัวเลือกแรกในความคิด ด้วยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการแปลและรับรองเอกสารมามากกว่า 13 ปี แปลภาษาได้ครอบคลุมมากกว่า 30 ภาษา ทำให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่หนึ่งในด้านการบริการแปลในหัวใจลูกค้าจวบจนทุกวันนี้หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า การเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและใช้ภาษาที่เหมาะสม มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการยื่นขออนุมัติ โดยเฉพาะเอกสารราชการต่างๆ และเอกสารที่ต้องการการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในการใช้ขอวีซ่า ใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ ทำใบขับขี่ หรือใช้ประกอบนิติกรรมทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี หรือทำธุรกรรมสำคัญๆ ในต่างประเทศ ต้องมีตราประทับ “Notary Public” เพื่อยืนยันความถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับจริง และไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงใดๆ และน่าเชื่อถือของเอกสารเหล่านั้นในระดับสากล ดังนั้นการเลือกผู้เชี่ยวชาญอย่าง First Choice Translation ให้ช่วยจัดการเอกสารสำคัญเหล่านั้นแทน นอกจากช่วยลดภาระของเราแล้ว ย่อมมั่นใจได้ว่าเอกสารทุกฉบับจะได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง มีผลทางกฎหมาย และเชื่อมั่นได้อีกด้วยประสบการณ์ของ First Choice Translation ยังการันตีได้จากการผลิตจำนวนผลงานคุณภาพสูงระดับองค์กรชั้นนำมากกว่า 5,000 ชิ้น/ปี ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการในระดับภาครัฐ และบริษัทเอกชนต่างๆ ที่มีชื่อเสียง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันพลาสติกแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จึงพิสูจน์ได้ว่าชื่อเสียงของ First Choice Translation เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องการแปลเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโซลูชั่นด้านการแปลภาษาในทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบริการเด่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการรับแปลเอกสารทุกภาษา•รับแปลเอกสารราชการครบวงจร เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส คร.22•แปลเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า ไม่ว่าจะเพื่อการเดินทาง ทำงาน เรียนต่อ หรือพำนักถาวร -ชั่วคราว ทำบัตรต่างด้าว•แปลเอกสารธุรกิจ-การเงิน เพื่อรองรับการจัดตั้งบริษัท เปิดบัญชี และยื่นหน่วยงานราชการไทย เช่น อย. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมแรงงานบริการรับรองเอกสารครบวงจร•รับรองเอกสาร นิติกรณ์ กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ•รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย•รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม•รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ•รับรองเอกสารโดยผู้แปลสถานทูตที่ได้รับอนุญาตบริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติบริการขอใบรับรองความเป็นโสดบริการขอใบรับรองความประพฤติFirst Choice Translation จึงเป็นศูนย์ให้บริการทางด้านการแปลและรับรองเอกสารครบวงจร โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญอีกทั้งนักแปลที่มีใบอนุญาตแปลภาษา และมากด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี เชื่อมั่นได้ในความถูกต้อง และแม่นยำทางด้านไวยากรณ์ พร้อมความถูกต้องของข้อมูล ในราคายุติธรรม อีกทั้งยังมีบริการรับรองเอกสารแบบต่างๆ ทั้งรับรองเอกสารกงสุล รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ และรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง และให้บริการรับรองเอกสารครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญเอกสารแต่ละประเภท พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนถึงมือลูกค้าทุกครั้ง ส่งมอบผลงานถึงมือลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงตามเวลานัดหมาย มีสาขาให้บริการรองรับลูกค้าได้ถึง 2 สาขา ทั้งสาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และสาขาภูเก็ตสำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักรอาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400โทร. 082-3256236, 065-3958392ศูนย์แปลเอกสาร สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ตเลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000โทร. 086-3669255ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมLINE Official: @fc2009Website: www.firstchoicetranslation.com