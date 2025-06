เปิดฉากงาน TFBO 2025 งานแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กวิน อินเตอร์เทรด ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน จัดงานแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้ชื่อ Thailand Franchise & Business Opportunities (TFBO 2025) อย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 21 นำเสนอแฟรนไซส์สินค้าและบริการวมกว่า 150 แบรนด์ชั้นนำ จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย รัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา พร้อมอัดแน่นด้วยกิจกรรมฝึกอบรมและงานสัมมนาโดยกูรูตัวจริงในธุรกิจแฟรนไซส์เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ฟรี ตั้งแต่วันที่ 4-7 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา คาดตลอด 4 วันจัดงานมีผู้เข้าร่วมงาน 8,500 ราย สร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาทนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดงานแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities หรือ TFBO 2025 ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีพันธกิจในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมพัฒนาและยกระดับให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยเข้มแข็ง ยินดีที่เห็นงาน TFBO จัดงานมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 และมีบทบาทสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือแฟรนไชส์ซีใหม่หลายพันราย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานนับหมื่นตำแหน่ง และใช้วัตถุดิบในประเทศเพิ่มขึ้น“งาน TFBO 2025 ถือว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม SME ของประเทศ โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าของแฟรนไชส์และตัวแทน ได้พบปะกับนักลงทุน และกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการเจรจาธุรกิจ ผ่านเวทีของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศของเราให้สามารถเดินหน้าอย่างมั่นคง และเป็นศูนย์กลางธุรกิจระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน” นางอรมน กล่าวนายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้จัดงาน TFBO 2025 เปิดเผยถึงข้อมูลธุรกิจแฟรนไซส์ในไทยมีอัตราเติบโต 18% มูลค่าตลาดรวมกว่า 300,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นธุรกิจแฟรนไซส์ได้ถึง 661 กิจการ ซึ่งกลุ่มแฟรนไซส์ที่มีจำนวนมากที่สุด 1-5 อันดับแรก ได้แก่ อาหารและเบเกอรี่ 217 กิจการ, เครื่องดื่มและไอศกรีม 168 กิจการ, การศึกษา 105 กิจการ, บริการ 76 กิจการ, อสังหาและค้าปลีก 48 กิจการ สำหรับปี 2025 คาดการณ์ตลาดแฟรนไซส์ในไทย จากภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จะเกิดเทรนด์แฟรนไซส์ใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่น่าสนใจจากปัจจัยดังกล่าวทางบริษัทฯ จึงได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities หรือ TFBO 2025 ซึ่งถือเป็นงานแสดงแฟรนไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 4-7 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ภายในงานได้รวบรวมแบรนด์แฟรนไซส์ชั้นนำกว่า 150 แบรนด์ จากทั้งไทยและต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย รัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เข้ามาร่วมจัดแสดงและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจเยี่ยมชมสินค้าและเจรจาธุรกิจแบบครบจบในงานเดียวโดยแฟรนไซส์ที่นำเสนอครอบคลุมใน 12 ประเภทธุรกิจที่น่าสนใจ อาทิ อาหารและเบเกอรี่ เครื่องดื่มและไอศรีม เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะ แฟรนไซส์ร้านสะดวกซื้อ การศึกษา สัตว์เลี้ยง สินค้าและการบริการ อุปกรณ์และสินค้าสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ เครื่องเขียนและของใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่สนใจลงมือทำธุรกิจ เป็นก้าวแรกของการเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง หรือต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เบเกอรี่ ขนมหวาน กาแฟ ชานมไข่มุก ไอศรีม ร้านค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ เครื่องหยอดเหรียญ ร้านสะดวกซักและงานบริการนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม Franchise Business Clinic เปิดโอกาสให้รับคำปรึกษาเชิงลึกจากกูรูแฟรนไชส์ และอีกโซนใหม่ล่าสุดที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่ประสงค์จะขยายแฟรนไชส์เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในมุมกิจกรรม Make Over & Scale Up Biz Opportunity อีกทั้งยังมีการจัดฝึกอบรมและจัดงานเสวนาเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างธุรกิจ การสร้างรายได้ในหลากหลายหัวข้อน่าสนใจให้เลือกติดตามได้อย่างใกล้ชิดตลอด 4 วันของการจัดงาน ซึ่งคาดว่าจะมียอดผู้เข้าร่วมงาน 8,500 คน และสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจรวม 100 ล้านบาทนายสุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ กล่าวเสริมถึงข้อมูลเทรนด์ธุรกิจแฟรนไซส์ในปี 2025 จากการวิเคราะห์พบว่า แฟรนไซส์ที่เป็นขาขึ้นและอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค 10 อันดับ ได้แก่ 1.)ธุรกิจการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 2.)ธุรกิจบริการความงาม สปา 3.)ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 4.)ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ 5.)ธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม 6.)ธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา 7.)ธุรกิจการศึกษา 8.)ธุรกิจบริการ สะดวกซัก ตู้หยอดเหรียญ คาร์แคร์ 9.)ธุรกิจบริการชาร์จรถ EV 10.) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนธุรกิจที่มีแนวโน้มขาลง อยู่ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่ ธุรกิจขนส่งพัสดุ ธุรกิจร้านค้าโชห่วย ธุรกิจให้เช่า VDO ธุรกิจถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ ธุรกิจบริการถ่ายรูป โฟโต้แลป ธุรกิจรถเช่า รถยนต์มือ 2 เป็นต้นนายสุทธิชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดงานแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities หรือ TFBO 2025 มีความสำคัญมากในการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไซส์ โดยทางสมาคมฯ พร้อมสนับสุนการจัดงานในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาและร่วมส่งวิทยากรให้ความรู้ในงานสัมมนาหลายๆ หัวข้อ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้เกิดการจัดงานที่ครบวงจร เพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไซส์นั่นเองด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ของบริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด จะทำให้งานแสดง Thailand Franchise and Business Opportunities 2025 เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักลงทุนไทย และชาวต่างชาติ เพื่อเป็นส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจชองประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทั้งนี้ อยากเชิญชวนทั้งผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการขยายแบรนด์ของตนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ให้มาเปิดประสบการณ์ทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป และการสัมมนารับความรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจ ภายในงาน Thailand Franchise and Business Opportunities 2025 ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน นี้ ณ ไบเทค บางนา.