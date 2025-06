'กาแฟพันธุ์ไทย' คอลแลป 'กระทิงแดง‘ ชู 'ดีดศาสตร์’ กับ 4 เมนูดีด เจาะเจน Z

นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปัจจัยขับเคลื่อนการบริโภคมากมาย ส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มมี Movement ตลอดเวลา โดยเฉพาะเทรนด์เครื่องดื่มชูกำลัง เพราะผู้บริโภคต้องการ Energy ควบคู่ไปกับ Benefit และเทรนด์เครื่องดื่มผสมวิตามิน ที่ผู้บริโภคมักเลือกดื่มเพื่อช่วยเสริมเรื่องความงามดังนั้นเพื่อตอกย้ำแบรนด์ไอเดีย พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้ ทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ไม่หยุดสร้างสรรค์และเป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ได้จับมือกับทางกระทิงแดง เปิดตัวแคมเปญ ดีดศาสตร์ (Energology Drinks) ส่ง 4 เมนูศาสตร์แห่งเครื่องดื่มเพิ่มพลังงานสายพันธุ์ใหม่ สะท้อน Brand DNA - Creative Thai Taste ซูความคิดสร้างสรรค์สุดล้ำ สร้างสีสันความสนุกด้วยชื่อเมนูสไตล์ยาดอง Energy Drinks แบบไทย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ต้องการพลังงาน คนรุ่นใหม่อย่างหนุ่มสาวออฟฟิศ และนักศึกษา ที่มองหาเครื่องดื่มที่ให้ทั้งรสชาติและพลังงาน และส่วนผสมที่มีประโยชน์ สร้างประสบการณ์ความดีดขั้นสุดให้ผู้บริโภครู้สึกตื่นตัว สดชื่น และกระปรี้กระเปร่า เชื่อว่าจะสร้างสีสันในตลาดเครื่องดื่ม และเพิ่ม Traffic ในร้านพันธุ์ไทยอย่างน้อย 20% ขึ้นไปสำหรับเครื่องดื่มดีดศาสตร์ทั้ง 4 เมนู ได้แก่ 1.ช้างยกกำลังทิง (Espresso Energy Boost with Kratingdaeng) - เมนูดีดขั้นสุดแบบเต็ม ราคา 79 บาท 2.ทิงซ่าโดดกำแพง (Lime Soda with Kratingdaeng) - ความซาบซ่าสุดคลาสสิค ได้ฟีลสดชื่น บูสท์เอนเนอร์จียามบ่าย ราคา 69 บาท 3.กำลังช้างสาว (Lychee Yogurt Smoothie Plus Collagen with Kratingdaeng) - เครื่องดื่มผสมคอลลาเจน สำหรับสาวๆ สายบิวตี้ ปลุกความเฟรช อ่านหนังสือดีกได้สบาย ราคา 89 บาท 4.ช้างกระทีบงาน (Apple Yogurt Smoothie Plus Vitamin B12 with Kratingdaeng) -โยเกิร์ตสมูทตี้ ทั้งอร่อย ทั้งสดชื่น พร้อมลุยงานได้ทั้งวัน ราคา89 บาท”แต่ละปีพันธุ์ไทยจะมีเครื่องดื่มเมนูพิเศษออกมา 4 แคมเปญหลัก โดยหนึ่งในนั้นจะเป็นเมนูที่สร้างสรรค์จากขนมไทย และเมนูที่ส่งเสริมผลผลิตจากเกษตรไทย ซึ่งการคอลแลปกับทางกระทิงแดงครั้งนี้ ก็เป็นหนึ่งในแผนการสร้างสรรค์ตามเทรนด์ผู้บริโภค โดยเฉพาะเจน Z ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ ชอบ DIY เมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ ออกมา ตรงกับทางพันธุ์ไทยและกระทิงแดงที่ต้องการเพิ่มและสร้างฐานลูกค้าเจน Z ให้มากขึ้นเช่นกัน จากปัจจุบันฐานลูกค้าใหญ่ของพันธุ์ไทย คือ เจน X และ Y ราว 60% เจน Z ประมาณ 10-15% และที่เหลือเป็นกลุ่มสูงวัย“อย่างไรก็ตามกาแฟพันธุ์ไทยมีอัตราการเติบโตขึ้นถึง 30% ทั้งในแง่ของยอดขายและทราฟฟิก กล่าวคือ จากยอดขาย 150 แก้ว/วัน/สาขาในปีที่ผ่านมา เพิ่มเป็น 200 แก้ว/วัน/สาขาในปัจจุบัน ถึงสิ้นปีนี้เชื่อว่าจะเพิ่มเป็น 300 แก้ว/วัน/ สาขาให้ได้ ซึ่งการเติบโตนั้นมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1.จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากปีก่อน 1,580 สาขา ปีนี้เพิ่มอีก 600 สาขา เฉลี่ยลงทุนสาขาละ 2.5 ล้านบาท คืฝิดเป็นมูลค่าการลงทุนอย่างน้อย 1,500 ล้านบาท 2.ยอดขายจากสาขาเดิมที่เติมโตขึ้น และ3.การเปิดตัวพรีเซนเตอร์ล่าสุดในช่วงที่ผ่านมา กับ ”พี่จอง-คัลแลน“ ซึ่งพันธุ์ไทยเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันรายได้รวมของธุรกิจ Non-Oil ภายใต้บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ในปีนี้ว่าจะทำได้ 6,000 ล้านบาท ตามที่ตั้งเป้าไว้ด้านนายวรวุฒิ พงศ์ชินภัค ประธานผู้บริหารสายงานขายและการตลาดประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า กระทิงแดง กำลังขยายตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมมือการทำการตลาดเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมองว่ากาแฟพันธุ์ไทยเป็นแบรนด์ที่สร้างสรรค์ความสนุกให้กับผู้บริโภคอยู่ตลอด ความร่วมมือกันครั้งนี้จึงเป็นการรวมพลังที่แข็งแกร่งข้ามสายพันธุ์ของสองแบรนด์ไทย ดังนั้นทุกเมนูในแคมเปญนี้ ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นหรือปลุกให้ตื่น แต่เป็นการปลุกพลังที่ดีดให้คุณกล้าทำตามเป้าหมายในทุกๆ วันที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จสำหรับแคมเปญ ดีดศาสตร์ที่จับมือกับทางพันธุ์ไทยครั้งนี้จะเน้นการสร้าง Engagement กับกลุ่มเป้าหมายเจร Z รวมพลังความดีดไปกับเครื่องดื่มดีดศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทั้ง Road Show เสิร์ฟประสบการณ์ความดีด อาทิ ตลาดนินจา ชลบุรี ตลาดเซฟวัน โคราช กับกิจกรรม 'ดีดศาสตร์ Challenge - ปลดปล่อยพลังความดีด ท้าทายทุกขีดจำกัด สนุกกับเครื่องเล่นสุดมันส์และการแข่งขันตามหาผู้ชนะที่อยู่บนเครื่องเล่นจำลองการขี่กระทิง Rodeo Bull Simulator ได้นานที่สุดในประเทศไทย ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ดื่มเครื่องดื่ม พันธุ์ไทยฟรี 1 ปี จำนวน 1 รางวัล และอันดับที่ 2 - 6 รับฟรี บัตรสมาชิก Max Card Plus รางวัลละ 1 ใบ จำนวน 5 รางวัล นอกจากนี้ในส่วนของ In-Store Activities มีการแจก Cup Sleeve ลาย Limited Edition ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมโชว์ความดีด รวมถึง Online Activities ไม่ว่าจะเป็นการชวนตั้งชื่อเมนู การแชร์ประสบการณ์ความดีด เป็นต้น”ฐานลูกค้าหลักของกระทิงแดงคือกลุ่มคนวัยทำงาน หรือ กลุ่มเจน X และ Y เป็นหลัก การคอลแลปกับพันธุ์ไทยเป็นครั้งแรกที่ร่วมมือกันในส่วนของกลุ่มเครื่องดื่มที่ต้องการสร้างความแปลกใหม่ และสร้างฐานลูกค้ากลุ่มเจน Z ให้กับแบรนด์กระทิงแดง ซึ่งภาพรวมรายได้ของกระทิงแดง มองว่าปีนี้จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกับตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานมูลค่า 22,000 ล้านบาท ที่ปีนี้น่าจะโตเพียง 3% จากที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปีว่าจะโตได้ 6%“ นายวรวุฒิ กล่าว.