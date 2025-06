ทล.เปิดคัดเลือกคุณสมบัติผู้รับเหมาฝั่งไทยร่วมประมูล"สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก”เชื่อมมาเลเซีย

ทล.ประกาศเชิญชวนคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น (PQ) ผู้รับเหมาฝั่งไทยประมูลก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส เชื่อมเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ปิดรับเอกสาร 11 มิ.ย.68 สรุป 10 รายชื่อส่งชิงดำกับผู้รับเหมาฝั่งมาเลเซียรายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และกรมโยธาธิการ กระทรวงโยธาธิการ ประเทศมาเลเซีย ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสและเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย วงเงินงบประมาณรวม 40.543 ล้านริงกิตแบ่งเป็นฝั่งมาเลเซีย 17.304 ล้านริงกิต และฝั่งไทย 23.239 ล้านริงกิต โดยจะเบิกจ่ายด้วยสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย โดยกำหนดการรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น (Prequalification, PQ) ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม2568 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2568ทั้งนี้ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ราชอาณาจักรไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และ Public Works Department, Ministry of Works ประเทศมาเลเซีย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนาน ข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียโดยตามประกาศเชิญชวนระบุว่า กรมทางหลวง และ Public Works Department (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”) ประสงค์ที่จะคัดเลือก บริษัทผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าร่วมกระบวนการประกวดราคาสำหรับงานดังต่อไปนี้1.งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงคานรูปตัวที (T-beam girder) ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างผิวจราจร 10.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง2.งานบูรณะสะพานคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจรความกว้างผิวจราจร 10.00 เมตร ยาว 96.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง3.งานถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) ความหนาชั้น Wearing Course 5 ซม.ชั้น Binder Course 15 ซม. ชั้นพื้นทาง 20 ซม. ชั้นรองพื้นทาง 20 ซม.และชั้น Subgrade มีค่า CBR ไม่ต่ำกว่า 12%4. งานถนนคอนกรีต (Continuously Reinforced Concrete Pavement : CRCP) หนา 25 ซม. Lean mixed concrete 5 ซม. ชั้นพื้นทาง 20 ซม. ชั้นรองพื้นทาง 15 ซม. และชั้น Subgrade มีค่า CBR ไม่ต่ำกว่า 12%5.งานอื่น ๆ ได้แก่ งานระบบระบายน้ำ ,งานทางเดินบริเวณสะพาน(Walkway),งานสถาปัตยกรรมบริเวณสะพาน,งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและงานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องยื่นเอกสารการสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น และหนังสือแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกในรูปแบบซองปิดผนึกด้วยตนเอง หรือส่งเอกสาร ทั้งหมดทางไปรษณีย์ (EMS) หรือบริษัทขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองถึงที่อยู่ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่่ 6 พฤษภาคม 2568 - 11 มิถุนายน 2568 ในวันและเวลาราชการเอกสารการสมัครคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ยื่นหลังระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา สำหรับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) หรือบริษัทขนส่งเอกชน ให้ถือวันที่ประทับตรารับเป็นสำคัญ โดยผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธเอกสารการสมัครที่ล่าช้าเกิน กำหนดข้างต้น ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครในการเตรียมการและจัดส่งเอกสารการสมัครทั้งนี้ตามขั้นตอนหลังปิดรับเอกสารฯ คณะกรรมการฯพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซีย จะคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นฝั่งละไม่เกิน 10 ราย ตามข้อตกลง โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายชื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นที่จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประกวดราคา ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนก.ค. 2568 โดยกำหนดให้มีการเปิดซองประกวดราคาที่ประเทศมาเลเซียโดยผู้เสนอราคาต่ำสุดจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะได้ข้อสรุปการประมูลภายในเดือนก.ย. 2568สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส เชื่อมระหว่างอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2568 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยอนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการฯ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับวงเงินลงทุนที่ฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบจำนวนรวมทั้งสิ้น 292.650 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอ ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างสะพานคู่ขนาน งานบูรณะสะพานเดิม และงานก่อสร้างถนนเชื่อมฝั่งไทย วงเงินที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบจำนวน 23.239 ล้านริงกิต (181 ล้านบาท) และเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด(ร้อยละ10) อีกจำนวน 2.323 ล้านริงกิต (18 ล้านบาท) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว2. งานก่อสร้างทางบริการฝั่งไทย วงเงิน 81.500 ล้านบาท ดำเนินการโดยหน่วยงานของกรมทางหลวง 3. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ในระยะเตรียมการและระยะก่อสร้าง)วงเงิน 12.150 ล้านบาท