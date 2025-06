เริ่มบินแล้ว!! แอร์เอเชียเปิดเส้นทาง Fifth Freedom กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-ฮ่องกง-โอกินาว่า

แอร์เอเชีย เปิดบิน เส้นทาง Fifth Freedom เส้นทางที่ 3 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-ฮ่องกง-โอกินาว่า 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2568 ซึ่งถือเป็นเส้นทางแรกที่แวะรับส่งผู้โดยสารที่ฮ่องกงกรุงเทพฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 - แอร์เอเชียพร้อมให้บริการเส้นทางบินใหม่ล่าสุด สู่ประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-ฮ่องกง-โอกินาว่า โดยใช้สิทธิทางการบินที่ 5 หรือ Fifth Freedom เป็นเส้นทางที่ 3 ของไทยแอร์เอเชีย โดยเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ซึ่งถือเป็นเส้นทางแรกที่แวะรับส่งผู้โดยสารที่ฮ่องกงทั้งนี้ แอร์เอเชียร่วมกับท่าอากาศยานฮ่องกง และการท่องเที่ยวโอกินาว่า จัดกิจกรรมต้อนฉลิมฉลองเที่ยวบินแรก ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดยได้แจกของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีอัตราการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 90นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า เส้นทาง Fifth Freedom เป็นการขยายโอกาสฐานลูกค้าไปในตลาดอื่นๆ ที่มีศักยภาพการเติบโต ซึ่งฮ่องกงถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจ และมีความพร้อมในการขยายตลาดไปยังโอกินาว่า การเดินทางจากฮ่องกงสู่โอกินาว่า ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เป็นทริปสั้นๆ เดินทางได้สะดวกสบาย โดยโอกินาว่าเหมาะกับการท่องเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ หรือพักผ่อนริมชายหาด สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี“แอร์เอเชียมีเส้นทางบินสู่โอกินาว่ามาถึง 3 เส้นทาง คือ บินตรงจากกรุงเทพ ไทเป และฮ่องกง โดยทุกเส้นทางได้รับการตอบรับที่ดี ตอกย้ำว่าโอกินาว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายยอดนิยมทางด้านการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี” นายสันติสุข กล่าวสำหรับเส้นทาง Fifth Freedom ของไทยแอร์เอเชีย มีให้บริการจำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-ไทเป-โอกินาว่า ให้บริการ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทางกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-เกาสง-โตเกียว (นาริตะ) ให้บริการ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเส้นทางล่าลุด กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-ฮ่องกง-โอกินาว่า ให้บริการ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์