“Thai Amaranth” จุดประกายพืชไทยสู่เวทีโลก: VSC จับมือพันธมิตร ลงนาม MOU ในงาน THAIFEX 2568 เปิดตัวซุปเปอร์ฟู้ดสายพันธุ์ไทยอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2568 ที่ผ่านมา บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด (VSC) ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารพร้อมทานของไทยที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากแบรนด์ Reo’s Deli ซึ่งวางจำหน่ายใน 7-Eleven กว่า 14,000 สาขาทั่วประเทศ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่าน มา โดย VSC จับมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปิดตัว “Thai Amaranth” หน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้บริษัท VSC ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักโขมไทยผ่านนวัตกรรม พร้อมผลักดันให้เป็น พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย และซุปเปอร์ฟู้ด (Superfoods) ใหม่ระดับโลกความร่วมมือนี้ ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหน่วยธุรกิจที่ต้องการผลักดันผักโขมไทยให้ก้าวไกลกว่าการเป็นเพียงวัตถุดิบ แต่เป็น “แพลตฟอร์มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต” ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปผักโขม จนเกิดเป็นผงผักโขม ส่วนผสมที่ให้คุณสมบัติทางสุขภาพ (functional ingredient) ที่เชื่อมโยงตั้งแต่มิติด้านการวิจัย วิถีเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ความต้องการของตลาดโลกในเรื่องโภชนาการ ตลอดจนมิติด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าด้วยกัน“Thai Amaranth” ถูกขับเคลื่อนผ่านการร่วมมือกันระหว่าง VSC และพันธมิตรหลัก อันได้แก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิมะคิว จำกัด บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข บริวเวอร์รี่ จำกัด บริษัท บริษัท อินทัชธนกร จำกัด บริษัท ไทย บี บี ฟรุท จำกัด บริษัท เทวภัณฑ์ (ตั้งซี่เส็ง) จำกัด บริษัท อินโนเวทีฟ ฟาร์ม่า เฮิร์บส์ จำกัด สวนดุสิต โฮม เบเกอรี่ และ บริษัท อมารีโอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยภายใต้ข้อตกลง MOU ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันในการ:• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนผสมของผงผักโขมไทยในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม และอาหารเชิงฟังก์ชั่น (functional foods)• ร่วมแสดงสินค้าในเวทีระดับโลก และเชื่อมสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ• สื่อสารภาพลักษณ์ร่วมกันให้ Thai Amaranth เป็นซูเปอร์ฟู้ดประจำชาติไทย ยกระดับสู่เวทีโลก• ร่วมมือกันในด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ (Research & Development) ไปจนถึงการทำการเกษตรแบบยั่งยืน และแนวทางการผลิตแบบไม่เหลือทิ้ง (zero-waste) และการรับซื้อที่แน่นอน• (contract farming) เพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำให้เติบโตอย่างมั่นคง“เราไม่ได้มองว่านี่คือแค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่คือความตั้งใจร่วมกันที่จะเริ่มต้นบางสิ่ง ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ” นายชณา วสุวัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด (VSC) กล่าว“เรากำลังร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ เรื่องราวความสำเร็จ และแนวทางธุรกิจที่สามารถขยายผลได้จริง เพื่อเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ทั้งสำหรับภาคเกษตรไทยและวงการอาหารแห่งอนาคต”ผักโขมไทย (Thai Amaranth) ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ “ผักสร้างสุข (Happy Harvest)” โดย VSC ร่วมมือกับบริษัทสยามฟอเรสทรีจำกัด (The Siam Forestry Co., Ltd.) บริษัทในเครือ SCGP แรกเริ่มเดิมทีนั้น การผนวกพลังระหว่างสองบริษัทเกิดจากความต้องการในการสร้างความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทานของผักโขมให้กับแบรนด์ Reo’s Deli ที่เป็นหน่วยธุรกิจหลักของ VSCจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ต่อยอดสู่ความตั้งใจดีในการนำทุกส่วนของต้นผักโขมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด VSC จึงริเริ่มนำนวัตกรรมการแปรรูปผักโขมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม จนเกิดเป็น “ผงผักโขม” ที่มีคุณสมบัติเป็น functional ingredient และจุดเด่นอื่นๆ ดังนี้• เป็นซุปเปอร์ฟู้ดโดยธรรมชาติ – อุดมด้วยโฟเลต ไฟเบอร์ โปรตีนพืช และฟลาโวนอยด์• สีเขียวธรรมชาติ 100% – ทดแทนสีสังเคราะห์• ใช้ได้กับหลากหลายชนิดสินค้า – เครื่องดื่ม อาหารเสริม เบเกอรี่ และซอส• รองรับผลิตภัณฑ์ “ฉลากอาหารสะอาด” หรือ clean label• มีสีและรสชาติคล้ายผงมัทฉะความร่วมมือครั้งนี้ได้นำจุดแข็งของเครือ SCGP ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน อย่างยั่งยืนและการวิจัยพัฒนาเกษตรกรรม มาผนวกเข้ากับระบบการปลูกผักโขมไทย (Thai Amaranth) ที่ ไม่เพียงปรับตัวต่อสภาพอากาศได้ดี แต่ยังมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบย้อนกลับได้ และสามารถขยายผลได้ ในระดับอุตสาหกรรม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การเพาะปลูกภายใต้มาตรฐาน GAP ในระบบการรับซื้อที่แน่นอน (contract farming) ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปล้วนแล้วถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการสร้างมาตรฐานที่สม่ำเสมอ ระบบที่โปร่งใส และปลอดภัยนอกเหนือจากการดำเนินงานด้วยแนวคิดการเพาะปลูกแบบรับซื้อแน่นอนแล้ว Thai Amaranth ยังมีวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผ่านการเพิ่มรายได้ การจัดอบรมให้ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือในการเพาะปลูกกับเกษตรกรไทยอย่างสม่ำเสมอ ทาง VSC กับบริษัทสยามฟอเรสทรี จึงได้มีการตั้งเป้าขยายพื้นที่เพาะปลูกผักโขมไทยจากปัจจุบัน 42 ไร่ เป็น 1,200 ไร่ ภายในปี 2570 ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เฉลี่ยให้กับเกษตรกรไทย 15,000 บาท/ไร่/เดือน ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรไทยในยุคที่ต้องปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง“Thai Amaranth คือโมเดลใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ไม่เพียงให้รายได้ที่มั่นคง แต่ยังเชื่อมโยงเกษตรกรไทยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าของระบบอาหารระดับโลก เราเชื่อว่าการเติบโตที่แท้จริง ต้องเติบโตไปพร้อมกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ตั้งแต่ภาคการผลิตไปจนถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม” นายชณา วสุวัต กล่าวเสริมบริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด (Value Sourcing Co., Ltd.) เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารพร้อมทานของไทยและผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารอิตาเลียนพร้อมทานภายใต้แบรนด์ Reo’s Deli ที่มีวางจำหน่ายใน 7-Eleven ทั่วประเทศ VSC มุ่งพัฒนาอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารอิตาเลียน ให้มีรสชาติอร่อย คุณภาพสูง ในราคา ที่เข้าถึงง่าย และสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายใต้หน่วยธุรกิจ “Thai Amaranth” และโครงการ “ผักสร้างสุข” บริษัทฯมุ่งขับเคลื่อนวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก ด้วยนวัตกรรมอาหารที่ไม่เพียงตอบโจทย์สุขภาพและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่แต่ยังสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ