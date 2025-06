“การบินไทย-เตอร์กิชแอร์ไลน์ส”ยกระดับการบินร่วม”กรุงเทพฯ-อิสตันบูล”ดันฮับ”เอเชีย-ยุโรป”

การบินไทยและเตอร์กิชแอร์ไลน์ส ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือการบินร่วมรูปแบบ Joint Business Agreement เส้นทางกรุงเทพฯ-อิสตันบูล เพิ่มโอกาส ทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายขยายเส้นทางบิน”ยุโรป-เอเชีย”เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2568 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเตอร์กิชแอร์ไลน์ส ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือการบินร่วมรูปแบบ Joint Business Agreement (JBA) ในการประชุม 81st IATA Annual General Meeting (AGM) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสายการบินหลักของไทยและสายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐทูร์เคียการร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือการบินร่วมรูปแบบ Joint Business Agreement (JBA) ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความสำเร็จในการเปิดให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล ของการบินไทย โดยทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 พร้อมกับการขยายเครือข่ายเส้นทางบินของเตอร์กิชแอร์ไลนส์ จึงนับเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ โดยมีเป้าหมายที่จะกระจายฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูร์เคีย ด้วยเครือข่ายเส้นทางบินของเตอร์กิชแอร์ไลนส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ครอบคลุมหลายประเทศมากกว่าสายการบินอื่นๆ ร่วมกับความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคของการบินไทย ผู้โดยสารของทั้ง 2 สายการบินจะสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การเดินทางไปทั่วโลกแบบไร้รอยต่อ ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีระดับนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ความร่วมมือการบินร่วมรูปแบบ Joint Business Agreement (JBA) ระหว่างการบินไทยและเตอร์กิชแอร์ไลน์ส ภายใต้เที่ยวบินร่วม (Codeshare flights) ในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ-อิสตันบูล มีแผนจะเริ่มทำการบินในตารางการบินฤดูหนาว 2568-2569 เมื่อได้รับอนุมัติจากทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับทั้ง 2 สายการบิน ที่จะเสริมสร้างเครือข่ายเส้นทางบินและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายไปยังเส้นทางอื่นๆ ทั้งนี้ ภายใต้กลยุทธ์ Network Airline ของการบินไทย ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูร์เคีย รวมทั้งจุดบินที่มีศักยภาพและจุดหมายปลายทางอื่นจากทั้งสองประเทศได้อย่างราบรื่นProf. Ahmet Bolat, Turkish Airlines Chairman of the Board and Executive Committee เปิดเผยว่า เรามีความยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างเตอร์กิชแอร์ไลน์สและการบินไทย นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐทูร์เคียและประเทศไทย ความร่วมมือนี้จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ไร้รอยต่อ ขยายเครือข่ายระหว่างสองภูมิภาค และเสนอทางเลือกจุดหมายปลายทางที่หลากหลายให้แก่ผู้โดยสาร ผ่านเครือข่ายของทั้ง 2 สายการบินทั้งนี้ หน่วยงานด้านการบินพลเรือนทั้งของประเทศไทยและสาธารณรัฐทูร์เคีย ได้อนุญาตให้เพิ่มความถี่สำหรับเที่ยวบินที่ขนส่งผู้โดยสารระหว่างกัน จากเดิมเป็น 42 เที่ยวบิน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มปริมาณการเดินทางระหว่างทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งการเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ อย่างมีนัยสำคัญ