Elite Plus ฉลอง 11 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ชวนพัฒนาโอกาสทางการศึกษา และมอบทุนสนับสนุน ‘มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล’

ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล กรรมการบริหาร บริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด บอกเล่าถึงงานครบ 11 ปีในครั้งนี้ว่า อีลีท พลัสได้ร่วมแชร์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม ชวนผองเพื่อนภาคีระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ซึ่งเป็นความภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเป็นสื่อกลางนำสิ่งที่ดีคืนสู่สังคม และในปีต่อๆ ไป อีลีท พลัส ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เรื่องราวดีๆ มอบให้ผู้อ่านและสังคม “เราภูมิใจในการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จของนิตยสารอีลีท พลัส ครบรอบ 11 ปี“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่เราก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 เราภาคภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นและในความสามารถของเราที่สร้างชุมชนผู้อ่านและผู้สนับสนุนที่มีคุณค่าต่อสังคม ด้วยเหตุนี้เราร่วมกับผู้สนับสนุนหลักธนาคารกรุงเทพ จึงตัดสินใจที่จะมอบรายได้จากงานในคืนนี้ให้กับมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ซึ่งมุ่งมั่นในการสนับสนุนและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมต่อไป อีกทั้งยังมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ มูลนิธิยังให้การสนับสนุนแก่ผู้เรียน นักวิชาการ และนักวิจัยในด้านการศึกษาผ่านทุนการศึกษาและการสนับสนุนหลักสูตรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้ด้วย” พร้อมตั้งปณิธานว่าในปีต่อไป นิตยสารอีลีท พลัส จะยังอุทิศตนเพื่อสังคมในการเป็นสื่อที่ให้พลังแก่ผู้คนและชุมชนในขณะที่สนับสนุนความก้าวหน้าไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่รวมถึงอาเซียนและที่อื่นๆสำหรับบรรยากาศภายในงาน สนุกสนานไปกับการแสดงศิลปะรำพื้นบ้าน สะท้อนถึงวิถีชีวิตเรียบง่ายและภูมิปัญญาอีสานที่ต่างชาติชื่นชม ไปพร้อมกับดื่มด่ำอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศหลากหลายเมนูก่อนจะได้พบกับไฮไลต์ปาฐกถาประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจและถูกพูดถึงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาอย่าง “Thriving in Chaos” โดย ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ที่ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ กล่าวว่า เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญชี้โลกเผชิญ 4 ตัวแปร คนไทยต้องเร่งปรับตัว ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินเตือน โลกกำลังเผชิญความปั่นป่วนครั้งใหญ่จาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทั้งหมดส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประชาชน การค้า และเศรษฐกิจโลกกรณีของประเทศไทย ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยใหญ่ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือและใต้ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง และนับเป็นภัยพิบัติที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดอันดับสามในประวัติศาสตร์ชาติ ขณะที่การลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีดิจิทัล กลับขยายตัวสวนกระแสอย่างโดดเด่น โดยในไตรมาสแรกของปี 2568 มีมูลค่าการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนรวมกว่า 431,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนในศูนย์ข้อมูล (Data Center) และบริการดิจิทัลที่เติบโตถึง 5 เท่าตัว ฝั่งสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวผ่านการใช้เทคโนโลยี AI การพัฒนานวัตกรรม และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้อย่างแม่นยำ พร้อมลดภาระงานซ้ำซ้อน เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและยากจะคาดเดา“สำหรับ Thriving in Chaos วลีที่ทำให้ตระหนักว่าจะทำอะไรเราทุกคนต้องนึกถึงภาพรวมก่อน ภาคธุรกิจ ก็เช่นกัน ผู้ประกอบการไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงสังคม ด้วยการแสดงความรับผิดชอบและใส่ใจในทุกกระบวนการ ไม่ให้ส่งผลกระทบในทุกมิติ มุ่งสร้างสรรค์สังคม และสนับสนุนตระหนักรู้ของปัญหาควบคู่กันไป”นิตยสาร Elite Plus เป็นนิตยสารราย 2 เดือน เน้นให้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มผู้อ่านอาทิ สมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ Platinum Leader Card และบัตรเครดิต Corporate Card ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย, สภาหอการค้าต่างประเทศในไทย โดยนำเสนอแนวคิดและมุมมองอย่างนักคิด พร้อมบทสัมภาษณ์นักธุรกิจ นักการทูต ที่ประสบความสำเร็จในทุกด้าน รวมถึงข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ยังมีความบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ ฯลฯ คอยเสิร์ฟให้นักอ่านได้อัพเดตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ นอกจากเป็นการเฉลิมฉลอง ยังมีการระดมทุนการกุศลมอบให้ มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ภายใต้การดูแลของโรงเรียน ควบคู่กับสมาคมอัสสัมชัญ จัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึง ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม คุณประวิตร วิริยะสิริมงคล และเพื่อนๆ ที่มีอุดมคติเดียวกัน และมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้สูงวัยที่เกษียณอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะครูเกษียณของโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ยังมีศักยภาพและประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้ได้มาช่วยเสริมความรู้ให้กับเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยใช้เวลาว่างในช่วงวัยเกษียณอายุให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าแทนการปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ จงอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นประโยชน์ของผู้อื่นด้วยโดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล รับมอบเงินบริจาคจากมอบเงินบริจาค จาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ธนาคารกรุงเทพ , คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป, ตัวแทนจาก Wellness We Care by Mega We Care , นพ. ชเนษฎ์ ศรีสุโข จาก MALI Clinic Silom (SCMC), ดร.ชญณา ศิริภิรมย์ จาก Chayanna Silk & Craft , ดร.สวัสดิ์ เก่งชน ตัวแทนจาก Southern Group เป็นต้นเพื่อสนับสนุนการทำประโยชน์ และพัฒนาโอกาสทางการศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาส สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกิจกรรมส่งเสริมทุนการศึกษา สุขภาพ การเรียนรู้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขบัญชี 079-8-66032-2ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภาคีสำคัญกล่าวว่า นอกจากเป็นการฉลองความสำเร็จของ Elite Plus แล้ว งานนี้ยังเป็นเวทีกระชับความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนรอบด้าน“ในนามของธนาคารกรุงเทพ ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนิตยสารอีลีท พลัส ที่ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญในการครบรอบ 11 ปี ความสำเร็จนี้น่าประทับใจเพราะนิตยสารสามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลและเติบโตขึ้นในช่องทางออนไลน์เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้อ่านได้อย่างดี ธนาคารกรุงเทพ และอีลีท พลัส มีโอกาสได้ร่วมงานกันมากมาย เช่น งานรางวัลชมนาด สาขานวนิยายที่ดีที่สุดเขียนโดยนักเขียนหญิงไทย ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม ผมยินดีที่ในปีนี้เราจะขยายรางวัลนี้ไปยังการสนับสนุนและส่งเสริมผู้เขียนหญิงในประเทศสมาชิกอาเซียน เราเฝ้าดูทีมงานนิตยสารมุ่งมั่นทำตามปณิธานของ คุณอาทร เตชะธาดา ผู้ก่อตั้งอีลีท พลัส ให้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล ข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนบทสัมภาษณ์ที่กระตุ้นความคิดของผู้ขับเคลื่อนและมีอิทธิพลในไทย อาเซียน และที่อื่นๆ โดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน”โดยบอกอีกว่า ธนาคารกรุงเทพตระหนักดีว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน คือสิ่งที่ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการพัฒนานี้ ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ไม่ใช่แค่สถาบันการเงินเท่านั้น ประเทศไทยโชคดีที่มีความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนกับนานาประเทศทั่วโลก ที่พร้อมจะช่วยกันสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตอันสดใสต่อไป