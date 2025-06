ยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง “เซ็นทรัลเวิลด์” กว่า 3 แสนคน Bangkok Pride Parade 20

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนาและเซ็นทรัลเวิลด์ ย้ำบทบาท The Pioneer of Equality สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ฉลอง Pride Month เดินหน้ายกระดับประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Global Pride Destination ปักหมุดจุดเริ่มต้นที่สนามกีฬาแห่งชาติ สิ้นสุดที่แลนด์มาร์กฟินาเล่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ต้อนรับขบวนพาเหรด Bangkok Pride กว่า 300,000 คน พร้อมกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square A–B 1 มิ.ย. 68Bangkok Pride Parade 2025 จุดประกายความภาคภูมิใจในตัวตน พร้อมพลังแห่งความรักที่ไม่มีข้อจำกัด โดยขบวนปีนี้ ประกอบไปด้วย 5 ขบวน 5 สี 5 คอนเซปต์ เสน่ห์และอัตลักษณ์ที่เปิดกว้างสู่โลกที่เท่าเทียม และการฉลองความหลากหลายของชุมชน LGBTQIAN+ ทั่วโลก เริ่มตั้งขบวนแรก เวลา 14.00 น. ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ เดินขบวนบนถนนพระราม 1 มุ่งหน้าสู่ แยกราชประสงค์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรขบวนพาเหรดแห่งความหลากหลาย 5 ขบวน 5 สี 5 คอนเซปต์ ภายใต้แนวคิด Born This Wayขบวนสีแดง Born to be Loved ฉลองความรักและสิทธิสมรสเท่าเทียมขบวนสีม่วง Born to be Me ที่ส่งเสริมการรักตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวตนขบวนสีเขียว Born to be Part of One สะท้อนความเชื่อมโยงของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สังคม และโลกขบวนสีเหลือง Born to Create & Inspire ที่ให้พื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน LGBTQIAN+ขบวนสีฟ้า Born to Heal Generations ที่เน้นการเยียวยาและการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมเซ็นทรัลเวิลด์ สร้างปรากฏการณ์ Pride landmark ระดับโลกใจกลางเมืองตลอดเดือนมิถุนายน“ตลาดโสด 3 #มาหาเสน่ห์ by Spicydisc” 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. ที่ลาน Square C–D รวมพลคนโสดใจกลางเมือง เช็คดวง เปิดไพ่ ขอพรคู่แท้จากพระพิฆเนศและพระตรีมูรติ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก ดัง พันกร, The Rube, Wizzle และ Nevone และปิดท้ายเดือนด้วย “Pride Talk by Galderma” 30 มิ.ย. ที่ลาน Square A–B เสวนาให้ความรู้ด้านการดูแลตัวเองและเสริมความงาม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ BEYOND THE RAINBOW 2025 นิทรรศการสุดชิค ที่จัดขึ้นเพื่อพาคุณไปตั้งคำถามไปถึงอนาคตของโลกที่ Beyond gender ’ถ้าหากเราไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเพศ เราจะเป็นยังไง‘ ตามวิสัยทัศน์ของเซ็นทรัลพัฒนา Imagining better futures for all ที่ลานหน้า centralwOrld 31 พ.ค. – 8 มิ.ย. 68ชวนทุกคนมาร่วมฉลองงาน Pride เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตลอดเดือนมิถุนายน 2568 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ