ส่องนวัตกรรม THAIFEX 25 คาดซื้อขายสะพัดเฉียดแสนล.

การตลาด - งาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2025“ ยังคงคึกคัก กลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก แบรนด์ไทยตบเท้านำเสนอสินค้าใหม่ ใช้เป็นเวทีสู่ชาวโลก หวังตีตลาดส่งออกเพิ่มรายได้ นำทีมโดย ”CPF“ ยังมุ่งส่งไก่ไปอวกาศ และโฟกัสอาหารแปรรูปรับเทรนด์โลก และเป็นครั้งแรกของ ”ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี“ เปิดตัวไลน์อาหารโฟรเซ่นฟู้ดส์ เมนู ”ผัดไทยแช่แข็ง“ มาให้ได้ว้าว เชื่องานนี้มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 90,000 ราย จาก 140 ประเทศทั่วโลก และจะก่อให้เกิดมูลค่าการสั่งซื้อทั้งในงานและ 1 ปีต่อจากนี้ ร่วม 98,000 ล้านบาทประเทศไทยมีจุดแข็งด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาอย่างยาวนาน จากความหลากหลายของวัตถุดิบ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” จึงได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ส่งผลให้ในปี 2567 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่อันดับ 12 ของโลก และคาดว่าในปี 2568 จะมีมูลค่าการส่งออกถึง 1.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8% จากปีที่ผ่านมากลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก คือ งาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2025” ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นแกนนำในการจัดงาน ภายใต้ความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอาหารไทยทุกระดับ ตั้งแต่ SMEs และสตาร์ตอัป ไปจนถึงบริษัทรายใหญ่ ได้พบปะเจรจาการค้า สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระดับนานาชาติ และขยายโอกาสการส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2025 จัดตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 และอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ประกอบการกว่า 3,200 บริษัท จากประเทศไทยและอีก 56 ประเทศ ร่วมจัดแสดงสินค้ารวมกว่า 6,200 คูหา ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มในอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป เทคโนโลยีอาหาร ไปจนถึงสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง คาดการณ์ว่า ตลอดช่วงวันเจรจาธุรกิจจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 90,000 ราย จาก 140 ประเทศทั่วโลก และจะก่อให้เกิดมูลค่าการสั่งซื้อทั้งในงาน และภายใน 1 ปีหลังงาน รวมกันกว่า 98,000 ล้านบาทกลายเป็นธรรมเนียมของทุกปีกับการจัดงาน THAIFEX ที่แบรนด์ไทยจะใช้งานนี้เป็นเวทีในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ยังเป็นเวทีสู่ตลาดต่างประเทศไปพร้อมๆ กัน เวทีนี้จึงเป็นโอกาสที่ทั้งแบรนด์ใหญ่และแบรนด์เล็กมีโอกาสเท่าเทียมกัน แน่นอนว่าแต่ละแบรนด์ที่ร่วมออกบูธมีความน่าสนใจเต็มไปหมด งานนี้ขอนำมาเสนอเพียงบางส่วน นำทีมโดยยักษ์ใหญ่ “CPF” ที่บุกอาหารแปรรูปเต็มกำลัง ตามด้วย “เซ็ปเป้“ ผู้นำด้านเครื่องดื่มนวัตกรรม นำเสนอ 10 รายการสินค้าใหม่ และทาง ”ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์“ ควงน้อง “หมีเนย” พรีเซนเตอร์นมทางเลือก แบรนด์ 137 ดีกรี ® มาสร้างความคึกคักให้กับบูธ และสุดว้าวกับ “ผัดไทย ประตูผี” เข้าร่วมงานครั้งแรกในปีนี้ พร้อมเปิดตัว “ผัดไทยโฟรเซ่น” เสิรฟ์บนฟ้าไปกับการบินไทย*** CPF ส่ง 3 แบรนด์เจาะตลาดโดยในส่วนของ CPF หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ปีนี้เข้าร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “KITCHEN OF THE WORLD : QUALITY THROUGH SUSTAINOVATION” ผสานคุณภาพ ความยั่งยืน และแนวคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างลงตัว ร่วมขับเคลื่่อนอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่ระดับโลกนั้นนายเอกปิยะ เอื้อวุฒิเกริก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด เน็ตเวิร์ก จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ซีพีเอฟนำเสนอ 3 แบรนด์เพื่อทำตลาดต่างประเทศ คือ 1.Authentic Asia กับเมนูอาหารเอเชียพร้อมรับประทาน 3 ซีรีส์ ได้แก่ Japanese Series: Japanese Tatsutaage ที่โด่งดังในญี่ปุ่นและยุโรป, Korean Series: ไก่ทอดซอสฮันนี่เลมอน กลมกล่อมลงตัว และ Thai Series: เมนูใหม่ล่าสุดอย่างไก่ทอดต้มยำ และไก่ทอดหาดใหญ่สไตล์ไทยแท้2.Kitchen Joy แบรนด์ขวัญใจชาวยุโรป นำเสนอ 3 สไตล์ ได้แก่ Thai Cube: เมนูรสจัดจ้านสไตล์ไทยแท้, Indian Cube: หอมเครื่องเทศเข้มข้น และ Green Cube: โปรตีนทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพ และ 3.MEAT ZERO นำเสนอทางเลือกใหม่ของโปรตีนจากพืช เช่น พะแนงโปรตีนทางเลือก, Mushroom Gyoza กลิ่นซอสญี่ปุ่นหอมกรุ่น และเกี๊ยวซ่าแกงเขียวหวานฟิวชันไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งคว้ารางวัล Best of Taste ปี 2024ไฮไลต์ปีนี้ ได้แก่ 1.“Bucher ไส้กรอกน้ำซุป” กับเทคนิคสอดไส้น้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้นภายในไส้กรอก ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย 2.เมนูส่งออกระดับพรีเมียม เช่น กะเพราไก่ทอด, เป็ดย่างห่อแป้ง, วุ้นเส้นอบกุ้ง, ข้าวอบสมุนไพรจีน, และเมนูของหวาน Mango Sticky Rice Spring Roll 3.ข้าวหลากหลายชนิด ทั้ง Jasmine, Basmati, Rice Berry และ Garlic Rice“จากนี้ซีพีเอฟจะเน้นอาหารแปรรูปเป็นหลัก จากเทรนด์อาหารที่พบว่า เทรนด์โลกระมัดระวังในการใช้จ่าย ส่วนในไทยคนทานอาหารนอกบ้านน้อยลง เชนร้านร้านอาหารได้รับผลกระทบ ผู้บริโภคมองหาอาหารที่ทานได้ง่าย สะดวก ส่งผลให้อาหารแปรรูปมาแรง ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ที่ทำอยู่ ส่วนตลาดต่างประเทศยังมีโอกาสสูงโดยเฉพาะในยุโรป ทั้งนี้ซีพีเอฟถือเป็นผู้ผลิตไก่ หมู กุ้ง และผู้นำอาหารแปรรูป เป็นครัวของโลกที่ผลิตอาหารทุกรูปแบบจากการที่ซีพีเอฟส่งออกไก่เป็นอันดับ 3 ของโลกจะยังคงยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ส่วนอาหารแปรรูปจะเน้นอินโนเวชั่น ซึ่งปีก่อนเน้นขยายตลาดต่างประเทศ โดยส่งแบรนด์ Kitchen Joy ไปยังอังกฤษ อิตาลี ยุโรป“ นายเอกปิยะ กล่าว*** เซ็ปเป้ เปิดตัว โกลบอลแคมเปญ โมกุ โมกุทางด้านเซ็ปเป้ ปีนี้ได้ยกขบวนผลิตภัณฑ์กว่า 10 แบรนด์ร่วมจัดแสดงในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดล้ำ “Mission to Mars”นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซ็ปเป้ไม่เคยหยุดคิดค้น พัฒนา และสร้างความแตกต่างให้กับตลาด เราเชื่อว่าแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน หรือมีความเสี่ยงจากสงครามการค้า แต่ด้วยพลังของแบรนด์ไทยที่แข็งแกร่ง พร้อมวิสัยทัศน์ที่มองไกล เราจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้การเข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เซ็ปเป้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องมากกว่าทศวรรษ เพื่อประกาศจุดยืนของแบรนด์ไทยที่พร้อมแข่งขันบนเวทีระดับโลก ซึ่งปีนี้ได้เปิดตัว Global Campaign ใหม่ของ Mogu Mogu คือ “Life’s too Short, You Gotta Chew” ผ่าน TVC 3 ชุดใหม่ ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในฐานะ “Snackable Drink” หรือเครื่องดื่มที่เคี้ยวได้รายแรกของโลก ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ทั่วโลกให้ความสนใจ ตั้งเป้าขยายฐานผู้บริโภคของ Mogu Mogu และยกระดับการสร้าง Engagement กับแฟนๆ ทั่วโลก ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสื่อสารตรงจุด โดยเฉพาะในตลาดสำคัญอย่างเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส และอังกฤษ”ปัจจุบันรายได้หลักของเซ็ปเป้มาจากการส่งออก ซึ่งปีก่อนมีสัดส่วนถึง 80% แต่ปีนี้พบว่าไตรมาสหนึ่งส่งออกลดลงเหลือ 65% ในประเทศเพิ่มเป็น 35% หรือในประเทศเติบโตขึ้น 26% แต่ภาพรวมส่งออกตกลง ทำให้ภาพรวม 3 เดือนแรก รายได้รวมติดลบ 37% ส่งผลให้ตลอดทั้งปีนี้เซ็ปปี้จะมีรายได้ต่ำสุดนับจากโควิด”นางสาวปิยจิต กล่าวส่วนสำคัญมาจากสต็อกต่างประเทศ อย่าง ฝรั่งเศส ที่ยังเหลือคงค้างค่อนข้างมาก ทำให้ปีนี้มียอดส่งออกน้อยลง จึงเป็นเหตุให้ปีนี้เราจะเน้นทำแคมเปญใหม่ออกมา รวมถึงออกสินค้าใหม่อีกกว่า 10 รายการ ซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้น และในปีหน้าบริษัทจะกลับมามีการเติบโตอีกครั้ง*** “ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์“ รุกหนักนมทางเลือกทางด้าน “ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์“ ล่าสุดควงหมีเนย พรีเซนเตอร์ นมอัลมอนด์โปรตีน แบรนด์ 137 ดีกรี ® มาสร้างความคึกคักในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2025 ครั้งนี้ด้วยนางสาวอริสา อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง กล่าวว่า บริษัทพร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง ล่าสุดได้ยกขบวนผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ในเครือ ภายใต้แบรนด์ 137 ดีกรี® และโฮลี่นัทส์® ด้วยแนวคิด 'Clean Inside Out: เพราะสุขภาพที่ดีต้องดีจากภายในสู่ภายนอก' เดินหน้าผลักดันผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืชเพื่อสุขภาพสู่เวทีโลกการเข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2025 ครั้งนี้ มาพร้อมไฮไลท์พิเศษเอาใจคนรักสุขภาพและมัมหมี เนรมิตบูธตรีมน้องเนยให้เชยชมดื่มด่ำกับความน่ารักของน้องเนย พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ลุ้นรับเครื่องดื่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากแบรนด์ 137 ดีกรี® คอกาแฟต้องไม่พลาด อาทิ กาแฟลาเต้พรีเมียมหอมกรุ่น และมัทฉะลาเต้นุ่มละมุนสุดเข้มข้น เฉพาะที่งานนี้เท่านั้น"งาน THAIFEX - ANUGA ASIA ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาดอาหารและเครื่องดื่ม สู่เวทีนานาชาติ ซึ่งปีก่อน 137 ดีกรี® คว้ารางวัลนวัตกรรมอาหาร 'THAIFEX - Anuga tastelnnovation Show 2024' ผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์ สูตร DHA จากพืช เพราะผู้บริโภคยุคใหม่นอกจากต้องการอาหารปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ยังต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน จึงมั่นใจว่าปีนี้ยอดขายจะทะลุเป้าแน่นอน" นางสาวอริสา กล่าว*** “ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี” ลุยอาหารแช่แข็งที่สร้างความฮือฮาขั้นสุด ปีนี้ยกให้ ”ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี“ จากร้านอาหารริมทาง สู่ผลิตภัณฑ์โฟรเซ่นฟู้ด ที่พร้อมเปิดตลาดใหม่ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศดร.สีชรเชษฐ์ ใบสมุทร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือทิพย์สมัย กรุ๊ป และบริษัท สยาม รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของร้านผัดไทยชื่อดัง “ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี” เปิดเผยว่า ตลอด 12 ปี บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผัดไทยออกมาหลายอย่าง เช่น น้ำซอส และเส้นจันทน์บวกน้ำซอส สำหรับเมนูผัดไทย โดยมีวางจำหน่ายที่หน้าร้าน และกูร์เม่ต์มาร์เก็ตปีนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์โฟรเซ่นฟู้ด ภายใต้แบรนด์ใหม่ คือ ”แบรนด์ไทย” เปิดตัวครั้งแรกในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2025 ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ทางทิพย์สมัยได้ร่วมออกบูธด้วย ปีนี้จึงเป็นการขยับตัวครั้งใหญ่ของทางทิพย์สมัย จากที่เปิดร้านผัดไทยมากว่า 80 ปี ซึ่งการรุกโฟรเซ่นฟู้ดครั้งนี้ ใช้งบลงทุนเพิ่มอีกกว่า 40 ล้านบาท หรือตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของโรงงานลงทุนไปแล้วร่วม 100 ล้านบาท“ทิพย์สมัยอยากนำเสนอผัดไทยที่เป็นรสชาติไทยแท้จริงๆ ออกไปให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและลิ้มลอง เพราะพบว่าผัดไทยที่ต่างชาติส่วนใหญ่ที่ทานกันเป็นผัดไทยที่ถูกปรุงแต่งแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ แต่ละร้านอาหารในต่างแดนนำเสนอ เช่น ร้านอาหารจีนที่มีเมนูผัดไทยก็จะผัดออกไปทางจีน เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผัดไทยในรูปแบบโฟรเซ่นฟู้ด ที่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติผัดไทยแท้ๆ คุณค่าทางอาหารครบถ้วน และวัตถุดิบยังคงดูสดใหม่ รูปร่างหน้าตาอาหารออกมาเหมือนผัดใหม่บนกระทะจริงๆ”ปีนี้ทิพย์สมัยพร้อมยกระดับแบรนด์จากร้านอาหารริมทางสู่เวทีอุตสาหกรรมอาหารโลก ด้วยการเปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยแปรรูป 2 แบรนด์ คือ "ทิพย์สมัย" และ "แบรนด์ไทย" รวมกว่า 20 รายการ โดยมุ่งถ่ายทอดแนวคิด Authentic Thai Taste to the World ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบโฟรเซ่นฟู้ดนี้ มีทั้งแบบ Ready Meal, Ready to Eat และ Ready to Cook เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ กลุ่มเร่งรีบที่มองหาอาหารพร้อมทาน และกลุ่มรักการทำอาหารที่ต้องการชุดปรุงสำเร็จ โดยยังคงเน้นวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพสูง และกระบวนการผลิตมาตรฐานสากลสำหรับแบรนด์ "ทิพย์สมัย" ประกอบด้วย ผัดไทยแช่แข็ง (Padthai Frozen) 6 รสชาติ ได้แก่ ผัดไทยมันกุ้ง (Signature ของทางร้าน) สูตรเข้มข้น, ผัดไทยโบราณ สูตรเผ็ด, ผัดไทยโบราณ สูตรมังสวิรัติ, ผัดไทยโบราณ สูตรต้นตำรับ, ผัดไทยโบราณ สูตรพื้นบ้าน, ผัดไทย สูตรโคราช และเมนูอาหารทานเล่น ปอเปี๊ยะผัดไทยมันกุ้ง กุ้งสดส่วนแบรนด์ "แบรนด์ไทย" ประกอบด้วย 1.เมนูเส้นจันท์แช่แข็ง (Rice Noodle Frozen) 6 รสชาติ ได้แก่ กะเพราหมู, กะเพราทะเล, กะเพราไก่, ผัดขี้เมาไก่, ผัดขี้เมาทะเล และผัดขี้เมากุ้ง 2.เมนูข้าวแช่แข็ง (Rice Frozen ) 4 รสชาติ ได้แก่ ข้าวผัดต้มยำมันกุ้ง, ข้าวผัดโคราชหมูตุ๋น, ข้าวคลุกกะเพราไก่, ข้าวคลุกกะเพราหมู 3.เมนูวุ้นเส้น และเส้นหมี่ฮ่องกง (Glass Noodles & Hong Kong - Style) 4 รสชาติ ได้แก่ ยำวุ้นเส้นทะเล, ยำวุ้นเส้นหมูสับหมูยอ, วุ้นเส้นสุกี้แห้งทะเล, หมี่ฮ่องกง สูตรมังสวิรัติ 4.ขนมไทยโบราณแช่แข็ง ได้แก่ ปอเปี๊ยะข้าวเหนียวสังขยา, ปอเปี๊ยะข้าวเหนียวมะม่วง, ปอเปี๊ยะข้าวเหนียวทุเรียน, ปอเปี๊ยะข้าวเหนียวถั่วดำ 5.อาหารทานเล่น ปอเปี๊ยะกุ้ง/ไก่ผัก“เรามุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดรสชาติของอาหารไทยสู่ผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด หรือเชื้อชาติใด เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสและชื่นชมเสน่ห์ของอาหารไทยอย่างแท้จริง ซึ่งการเข้าร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2025 ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของทางทิพย์สมัย และการก้าวสู่ธุรกิจอาหารแปรรูปอย่างแท้จริง ซึ่งภายในงานได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งจากคนไทยเองและต่างประเทศ โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ ผัดไทยแช่แข็ง ซึ่งนอกจากจะนำเสนอครั้งแรกภายในงานนี้แล้ว ยังได้ขึ้นเสริฟบนการบินไทย ฉลอง 65 ปีการบินไทย ในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วย " - ดร.สีชรเชษฐ์ กล่าว