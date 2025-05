ไทยเบฟ ดึงนักลงทุนไทย ต่างชาติ โชว์ศักยภาพสินค้าในงานTHAIFEX

THAIFEX – ANUGA ASIA 2025 บรรยากาศคึกคักตลอดทุกวัน โดยเฉพาะในโซนเครื่องดื่มที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขนมาแบบจัดเต็มเพื่อให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งยุค และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สรรสร้างความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคทุกช่วงวัย ตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งผู้นำธุรกิจเครื่องดื่ม และอาหารครบวงจรที่มั่นคง และยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน (Stable and Sustainable ASEAN Leader) ที่ขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมขยายการเติบโตทางธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องภายในบูทไทยเบฟ พบกับการแสดงสินค้าเครื่องดื่ม และอาหารแบบครงวงจร พร้อมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมจาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสุรา กลุ่มธุรกิจเบียร์ กลุ่มธุรกิจไม่มีแอลกอฮอล์ และกลุ่มธุรกิจอาหาร และร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางแบรนด์คัดสรรมาอย่างดี พร้อมเปิดพื้นที่เชิญชวนพันธมิตรทางการค้าในการร่วมเจรจาทางธุรกิจ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือแบบไร้พรมแดนสู่เวทีโลก และยังได้รับเกียรติจาก นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกลินท์ สารสิน อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชม โดยมี แพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายงานกิจการองค์กรประเทศไทย น้ำฝน อังศุธรรังสี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ศักดิพัฒน์ สุวรรณศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน กลยุทธ์ และการขาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก 4 กลุ่มธุรกิจของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับกลุ่มธุรกิจสุราพร้อมเจาะตลาดใหม่ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเสริมทัพเพิ่มความแกร่งพร้อมส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ “PRAKAAN (ปราการ)” ซิงเกิลมอลต์วิสกี้ระดับพรีเมียมแบรนด์แรกของประเทศ พร้อมก้าวสู่เวทีโลกด้วยการคว้ารางวัลจากเวทีระดับสากล ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์พร้อมเปิดกว้างรับประสบการณ์ใหม่ ๆ และชื่นชอบการบริโภคเครื่องดื่มประเภท New World Whisky ภายใต้ซีรีส์ “ตรีบูร” ได้แก่ PRAKAAN SELECT CASK, PRAKAAN DOUBLE CASK และ PRAKAAN PEATED MALT และสาโทรูปแบบใหม่ “ZATO SPARKLING (ซาโต้ สาโทซ่า)” ที่มาในรูปแบบกระป๋อง เจาะกลุ่มผู้บริโภคใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสะดวก ความซ่า ความสดชื่น หวังคว้าโอกาสในการเติบโตจากเบียร์คู่แข่ง ซาโต้มีด้วยกัน 2 รสชาติ LEMON-LIME FIZZ และ COLA BOMBกลุ่มธุรกิจเบียร์เสริมแกร่งผ่านกลยุทธ์ “Winning Brand Portfolio” และพัฒนาสินค้าที่โดดเด่นภายใต้ตราสินค้าช้าง ภายในงานจะพบกับ “Chang Unpasteurized (ช้าง อันพาสเจอไรซ์)” ครั้งแรกของนวัตกรรมเบียร์ด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ผ่านความร้อนหลังบรรจุขวด (Unpasteurized) เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงใช้การขนส่งพิเศษแบบ Cold Chain เพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสตลอดการขนส่ง และพบกับ “Chang Espresso Lager (ช้าง เอสเปรสโซ่ ลาเกอร์)” เบียร์ที่ผสมผสานลาเกอร์เบียร์เข้ากับกาแฟสกัด การันตีด้วยคุณภาพจากสถาบันระดับโลกมากถึง 14 รางวัลภายใน 4 ปี อาทิ รางวัลเหรีญทองจาก Australian International Beer Awards, Monde Selection และ World Beer Awardsกลุ่มธุรกิจไม่มีแอลกอฮอล์• โออิชิ “โออิชิ กรีนที” ชาเขียวอันดับ 1 ของไทย ผลิตจากใบชาคุณภาพสูง ผสานคุณประโยชน์ยอดอ่อนใบชาผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อคงเอกลักษณ์และคุณประโยชน์จากชาเขียวที่มีคาเทชิน ไว้เป็นอย่างดี ชูจุดขายเครื่องดื่มชาเขียวแท้สไตล์ญี่ปุ่น โดดเด่นในเรื่องคุณภาพวัตถุดิบซึ่งผลิตจากยอดอ่อนใบชา 3 ใบคุณภาพสูงที่และคุณประโยชน์จากคาเทชิน ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การันตีด้วยรางวัล "Thailand's Most Admired Brand” ติดต่อกัน 14 ปี นอกจากนี้ พบกับแคมเปญล่าสุด “โออิชิ ไอซ์เลมอนที แมตช์สนุกหลุดกรอบความสดชื่น” ชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผ่านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จากชาเข้มสไตล์ญี่ปุ่น ผสานกับความเปรี้ยวสด-ชื่นของเลมอนที่ช่วยตัดเลี่ยน ภายใต้คอนเซปต์ "แมตช์สนุก หลุดกรอบความสดชื่น" ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่นิยมดื่มชามะนาวคู่มื้ออาหาร คาดเพิ่มโอกาสในการขยายฐานผู้บริโภคผ่านช่องทางร้านอาหาร ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพสูง• คริสตัล ตอกย้ำความเป็นแบรนด์น้ำดื่มอันดับ 1 เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยการนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดขยะบรรจุภัณฑ์หลุดลงสู่ธรรมชาติ ล่าสุด พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยฝาติดขวด ภายใต้คอนเซปต์ “ฝารักขวดของคนรักษ์โลก (Tethered Caps)” ด้วยการออกแบบฝาขวดให้ติดกับปากขวด เพื่อลดโอกาสในการที่ฝาจะหลุดลงสู่ท้องทะเล และชวนให้คนไทยมาร่วม “เซฟพื้นที่สีฟ้า Crystal Save Blue Space” ซึ่งเป็นพื้นที่มีชีวิตนานาชีวิตที่อาศัยอยู่ เพื่อช่วยให้ท้องทะเลยังคงสวยงามและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล• เอส โคล่า ตอกย้ำคอนเซปต์ “Born to be Awesome เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง” ชวนวัยรุ่น Gen Z เงยหน้าค้นหาประสบการณ์ และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ผ่านกระป๋องเอสโคล่าดีไซน์รูปแบบใหม่ ที่ต้องการสร้าง Culture “Rise Up Together” ให้ทุกคน Awesome ไปด้วยกัน ผ่านกระป๋องเอสโคล่าข้อความเติมพลังบวกแบบกลับหัว ล่าสุดได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามา Connect และสร้าง Engagement รวมถึงสามารถ Generate เพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเองผ่านการสแกน QR ข้างกระป๋อง• แรงเจอร์ ปรับโฉมครั้งใหญ่ เดินหน้าสร้างความแตกต่าง ปรับสูตรนอกจากมีวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน วิตามิน B6 และ B12 ช่วยบำรุงประสาทและสมองแล้ว ยังเสริม “แอลอาร์จีนีน” (L-Arginine) ชูจุดขาย บูสพลัง และให้พลังงานยาวนานขึ้น โดยมุ่งทำตลาดกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แรงงานและกลุ่มคนทำงานในราคาขายขวดละ 10 บาท ภายใต้แคมเปญ “เสือขวดแรงเจอร์…แรงใจของผู้ใช้แรงนาน” ให้ความอึด ทนนาน เป็นแรงในการต่อสู้ทุกอุปสรรคในชีวิตกลุ่มธุรกิจอาหารรุกตลาดในกลุ่มอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทานภายใต้แบรนด์ “OISHI EATO (โออิชิ อีตโตะ)” ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอาหารคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งรสชาติความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมสร้างสีสันให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่โดดเด่น และแตกต่าง อาทิ โออิชิ อีตโตะ เกี๊ยวซ่าแป้งหมึกดำไส้แกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่น จากความร่วมมือกับ เชฟบิ๊ก – อรรถสิทธิ์ พัฒนเสถียรกุล ที่ช่วยยกระดับเมนูให้มีทั้งรสชาติ รูปลักษณ์ และแรงบันดาลใจในแบบพรีเมียม พร้อมส่งแคมเปญการตลาดเข้าถึงไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าขยายตลาดส่งออกเชิงรุก ภายใต้แบรนด์ “OYOSHI EATO (โอโยชิ อีทโตะ)” พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เข้าทำตลาด อาทิ โอโยชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า สยาม เอสเซ็นซ์ ที่ถ่ายทอดรสชาติอาหารไทย 5 เมนูยอดนิยม ได้แก่ ไส้แกงแดง แกงเขียวหวาน ต้มยำกุ้ง ต้มข่าไก่ และไก่สะเต๊ะ ในรูปแบบเกี๊ยวซ่าสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มพรีเมียมที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ และ โอโยชิ อีทโตะ มินิ พัฟเฟลตส์ แป้งทอดกรอบไส้หวาน ขนาดพอดีคำ อร่อยเพลิน พร้อมขยายตลาดอย่างแข็งแกร่งในอาเซียนและยุโรป และมีแผนขยายสู่ตลาดใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ในระดับสากลมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ดังกล่าวได้ที่บูทไทยเบฟ (DRINK Zone, Hall 1 , Entrance 2-3, Booth No.1-0015) ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2025 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุม และแสดงสินค้าอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี