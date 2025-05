DITP ผลักดันโฉมใหม่ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สู่สายตานานาชาติ ในงาน 'Royal Gala Night' เสริมภาพลักษณ์อาหารไทยสู่เวทีโลก

กรุงเทพฯ - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน ณ งาน "Thai SELECT Royal Gala Night" งานยกระดับอาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สู่สากล เชิดชูแก่นแท้ของความเป็นอาหารไทยที่มีเสน่ห์ และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ผ่านประสบการณ์อาหารมื้อพิเศษ ในคอนเซ็ปต์ "THE 5 SPIRITS OF THAI TASTE” จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระดำรัสกล่าวเปิดงาน และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมประสบการณ์กาล่าดินเนอร์ สัมผัสเอกลักษณ์ของอาหารไทยอันวิจิตรผ่านห้าจิตวิญญาณแห่งรสชาติไทย ภายใต้แนวคิด "THE 5 SPIRITS OF THAI TASTE” รังสรรค์ความอร่อย โดยสุดยอดเชฟชื่อดังภายใต้โครงการ Thai SELECT เพื่อส่งมอบภูมิปัญญาไทย ผ่านคอร์สอาหารทั้ง 5 ได้แก่ 1) The Awakening Spirit (รสเปรี้ยว) โดย BLUE ELEPHANT 2) The Grounded Spirit (รสเค็ม) โดย Amdang Typhoon Group 3) The Fiery Spirit (รสเผ็ด) โดย Royal Osha 4) The Soulful Spirit (รสมัน) โดย R-HAAN และ 5) The Nostalgic Spirit (รสหวาน) โดย The Artisans Ayutthaya โดยภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในวงการอาหารมาร่วมงาน รวมถึง อีทัน เบอร์นาธ (Ethan Bernath) เชฟ นักเขียน และ Content Creator ชาวอเมริกันรุ่นใหม่ ที่โด่งดังในด้านการขับเคลื่อนวงการอาหาร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ กับเชฟชื่อดังของไทย ผ่านรสชาติอาหารไทยแท้สุดตระการตาThai SELECT คือตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับคัดเลือก ว่ามีรสชาติและกระบวนการปรุงอาหารตามแบบฉบับอาหารไทยแท้ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่ออาหารไทยในสายตาชาวโลก เนื่องด้วยอาหารไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญของประเทศไทย ที่ช่วยบ่งชี้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมอาหารไทยในภาพรวม รวมถึงช่วยส่งเสริมการตลาด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวมได้เป็นอย่างดีด้านนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “วันนี้ Thai SELECT ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีโลกในฐานะสัญลักษณ์ที่ได้รับความไว้วางใจ และเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power ของไทย ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้มีการปรับโฉมและหลักเกณฑ์การมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็น 4 ระดับ ติดดาวเทียบชั้นมิชลินสตาร์ เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพระดับสากล รสชาติไทยแท้ ประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างยั่งยืน”ด้านเชฟอีทัน เบอร์นาธ (Ethan Bernath) ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกหลังจากเข้าร่วมงานครั้งนี้ไว้ว่า “..งานในค่ำคืนนี้ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทยได้อย่างน่าประทับใจ ทั้งในแง่ของรสชาติและวัฒนธรรม ทุกองค์ประกอบล้วนสะท้อนถึงภูมิปัญญาและความตั้งใจของผู้รังสรรค์ได้อย่างชัดเจน และรู้สึกยินดีที่ประเทศไทยมีตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วโลกว่าร้านอาหารไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่พวกเขาเลือกนั้นมีมาตรฐาน และยังคงรสชาติความเป็นไทยแท้ไว้อย่างครบถ้วน..”หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการยกระดับและปรับภาพลักษณ์ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล โดยได้นำสัญลักษณ์ “ดาวเกียรติยศรูปดอกกล้วยไม้” ที่สื่อความหมายถึงความประณีตของกระบวนการปรุงอาหารไทยมาใช้ในการจัดระดับร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Thai SELECT 3 ดาว, Thai SELECT 2 ดาว, Thai SELECT 1 ดาว และ Thai SELECT Casual โดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยทั่วโลกกว่า 18,800 ร้าน ซึ่งมีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แล้วกว่า 1,800 ร้าน และมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตรา Thai SELECT ถึงกว่า 900 รายการ จากกว่า 100 บริษัท เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า อาหารไทยสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ส่งต่อวัฒนธรรมอันงดงามออกสู่สายตาชาวโลกได้เป็นอย่างดี