“เอกนัฏ”ชูธพว.กลไกหลักช่วยSME เข้าถึงแหล่งเงินทุนฝ่าวิกฤต

“เอกนัฏ” ชู SME D Bank เป็นกลไกสำคัญช่วยเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤต ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและใช้พลังงานสะอาดเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ พลิกโฉมเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “ยกระดับ SMEsไทย เติบโตฝ่าวิกฤตอย่างยั่งยืน” ในงาน “มหกรรม SME BEYOND เติมทุนปลุกพลังเติบโตยั่งยืน” จัดโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย กำลังอยู่บนความท้าทายกฎกติกาการค้าโลก ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง และยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากเทคโนโลยี ดังนั้นการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจำเป็นต้องปรับทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ เน้นใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ลงทุนเครื่องจักร หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ โดยใช้พลังงานสะอาดที่มีต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว จำเป็นต้องใช้เงินทุน แต่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมากเข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบ ดังนั้น รัฐบาลจึงมอบนโยบายให้ SME D Bank เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการสนับสนุนพาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ลดต้นทุน ประคับประคองข้ามผ่านสถานการณ์ยากลำบาก เดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ผ่านโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) วงเงินรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและทุกความต้องการเอสเอ็มอีไทย โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3%ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน ได้แก่1.สินเชื่อ “SME Green Productivity” วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนติดตั้งระบบอุปกรณ์ โดยเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าพลังงาน และมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว 2.สินเชื่อ "ปลุกพลัง SME" วงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 2 ล้านบาท ช่วยต่อยอดเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจ และ 3.สินเชื่อ "Beyond ติดปีก SME" วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อเพิ่มศักยภาพยกระดับการดำเนินธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องในธุรกิจนายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรม SME Beyond เติมทุน ปลุกพลัง เติบโต ยั่งยืน” เป็นการรวบรวมความช่วยเหลือที่สำคัญมามอบให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างครบถ้วนในจุดเดียว ด้วยรูปแบบ ONE Stop Service ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเพิ่ม Productivity ลดต้นทุน มุ่งใช้พลังงานสะอาด พร้อมรับความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ภายในงานดังกล่าว มีกิจกรรมบริการเติมทุน โดยมีทีมให้คำปรึกษาเตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน สามารถแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ได้ทันที บริการเสริมแกร่งครบวงจรผ่านแพลตฟอร์ม "DX by SME D Bank" สามารถสมัครใช้บริการได้ในงานเช่นกัน รวมถึง ยังมีการสัมมนาให้ความรู้และข้อมูลของสถานการณ์เศรษฐกิจจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ รวมทั้งมีบูธจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอบริการช่วยยกระดับเสริมแกร่งธุรกิจ