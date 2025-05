TKN โหม “มิดเดิ้ลอีสต์-ยุโรป-จีน” ขยายฐานตลาดสแน็กสุขภาพ

ผู้จัดการรายวัน 360 – บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หรือ TKN โชว์ศักยภาพในงาน ‘THAIFEX-ANUGA ASIA 2025’ ชูคอนเซปต์ ‘TaoKaeNoi Voyage of Varieties’ นำเสนอสินค้า Healthy Snacks หลากหลาย กลุ่มสาหร่ายและกลุ่ม Non-Seaweed Snack เดินหน้าขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ เน้นภูมิภาคตะวันออกกลาง, ยุโรป และจีนนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายทะเลแปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” รวมถึงขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ขนทัพผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2025 ซึ่งเป็นการจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์เเสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้คอนเซปต์ “TaoKaeNoi Voyage of Varieties"มุ่งมั่นนำเสนอความหลากหลายของสินค้าผ่าน 2 กลุ่มหลัก คือ ‘กลุ่มสินค้าสาหร่าย’ ทั้งสาหร่ายโรยข้าว ที่เน้นความแตกต่างด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมขยายตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคใหม่ และสาหร่ายม้วนพรีเมียม ผสมผสานธัญพืชเพื่อสร้างประสบการณ์ทานเล่นแปลกใหม่ และ ‘กลุ่ม Non Seaweed Snack’ ต่อยอดคอนเซปต์ Healthy Snack ด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือคั่ว พืชเศรษฐกิจจาก จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI (GEOGRAPHICAL INDICATION) การันตีคุณภาพ และ ความพรีเมียม จากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในประเทศ, ผลิตภัณฑ์ Corn Snack ทำจากข้าวโพดหวานมีรสชาติเฉพาะตัว เสริมไฟเบอร์สูงเน้นสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ Jelly จากสาหร่าย Carrageenan ใช้สีสันจากผลไม้ธรรมชาติ ให้พลังงาน 0 แคลอรี, ไม่เติมน้ำตาล, ได้รับมาตรฐานฮาลาล, อุดมวิตามินและแร่ธาตุขณะเดียวกัน เถ้าแก่น้อยพร้อมตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายอันดับ 1 รุกขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้เดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ‘Healthy Snacks’ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค ด้วยความหลากหลายทั้งในด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการ สะท้อนแนวคิดการเดินทางแห่งนวัตกรรมของเถ้าแก่น้อยที่ตอบโจทย์ความชื่นชอบของผู้บริโภคอย่างตรงจุด เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละประเทศมีแนวโน้มความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ตลาดจีนและมาเลเซียให้ความนิยมผลิตภัณฑ์ประเภทย่าง ในขณะที่ตลาดอินโดนีเซียตอบรับสินค้าประเภททอดได้ดี และตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีความต้องการสูงสำหรับผลิตภัณฑ์เทมปุระ (สาหร่ายทอดสไตล์ญี่ปุ่น) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ทำให้สามารถตอบสนองความแตกต่างทางรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อยได้รับความนิยมและครองส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับปี2568นี้ บริษัทฯ เตรียมพร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศอย่างเต็มกำลัง โดยให้ความสำคัญกับภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังเป็นพื้นที่ที่แบรนด์เถ้าแก่น้อยยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการเข้าไปทำตลาดอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งในตลาดยุโรป โดยอยู่ระหว่างมองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางหลักที่มีอยู่ให้มีความมั่นคงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกัน ตลาดจีน แม้ว่าปัจจุบันจะมีตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่แล้ว แต่ยังมองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตที่ยังมีอยู่อีกมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงพร้อมเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงของตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น