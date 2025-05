อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนชมงาน “Manufacturing Expo 2025” 18-21 มิ.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา

นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยในปีนี้ จากที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เผยว่า มีอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากปีก่อน อันมาจากปัจจัยการส่งออก ที่ขยายตัวร้อยละ 15 คิดเป็นมูลค่า 2.6 ล้านล้านบาทในไตรมาสแรก เช่น คอมพิวเตอร์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการลงทุนในไทย โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด ได้แก่ ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยบีโอไอเผยว่า มียอดการลงทุนจากต่างประเทศในไตรมาสแรกพุ่งสูงกว่า 267,664 ล้านบาท โดย 5 อันดับแรกคือ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่งปัจจัยบวกเหล่านี้นับเป็นสัญญาณที่ดี แต่ก็ยังมีความท้าทายจากสงครามการค้าที่ทำให้ไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ในฐานะผู้ที่จัดงานให้กับภาคอุตสาหกรรมมานานกว่า 40 ปี และจัดงาน Manufacturing Expo มาปีนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว ทำให้เราเข้าใจดีว่า การเตรียมพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรของผู้ประกอบการแต่ละราย ด้วยเทคโนโลยี ด้วยความรู้ และด้วยเครือข่ายทางธุรกิจ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ได้ทุกเมื่อ เราจึงจัดมหกรรม Manufacturing Expo เพื่อมอบเครื่องมือรับโอกาสและความท้าทาย ผ่านนวัตกรรมใหม่กว่า 2,000 แบรนด์จาก 30 ประเทศ 5 พาวิลเลี่ยนนานาชาติจาก เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง สัมมนากว่า 100 หัวข้อ และโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ งานในปีนี้ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายนนี้ บนพื้นที่กว่า 45,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ฮอลล์ 98 – 104 ของไบเทค กรุงเทพฯ จึงจะอัดแน่นไปด้วยเครื่องมือให้ผู้ประกอบการจากทุกสาขาอุตสาหกรรมได้มาร่วมกัน ‘ยกระดับทุกสายการผลิต ในมหกรรมเดียว’อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ในฐานะผู้ที่จัดงานให้กับภาคอุตสาหกรรมมานานกว่า 40 ปี และจัดงาน Manufacturing Expo มาปีนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว ทำให้เราเข้าใจดีว่า การเตรียมพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรของผู้ประกอบการแต่ละราย ด้วยเทคโนโลยี ด้วยความรู้ และด้วยเครือข่ายทางธุรกิจ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ได้ทุกเมื่อ เราจึงจัดมหกรรม Manufacturing Expo เพื่อมอบเครื่องมือรับโอกาสและความท้าทาย ผ่านนวัตกรรมใหม่กว่า 2,000 แบรนด์จาก 30 ประเทศ 5 พาวิลเลี่ยนนานาชาติจาก เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง สัมมนากว่า 100 หัวข้อ และโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ งานในปีนี้ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายนนี้ บนพื้นที่กว่า 45,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ฮอลล์ 98 – 104 ของไบเทค กรุงเทพฯ จึงจะอัดแน่นไปด้วยเครื่องมือให้ผู้ประกอบการจากทุกสาขาอุตสาหกรรมได้มาร่วมกัน ‘ยกระดับทุกสายการผลิต ในมหกรรมเดียว’งานเป็นมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ประกอบด้วย 7 งานแสดงในมหกรรมเดียว ได้แก่1.งานแสดงสำหรับการผลิตพลาสติก ที่ในปีนี้ยังคงเน้นคอนเซปต์การผลิตเพื่อความยั่งยืน นอกจากเครื่องฉีดพลาสติกแบรนด์ชั้นนำอย่าง Haitian และ Yizumi แล้ว ยังจะมีการสาธิตการฉีดงานพลาสติกผสมกลิ่นหอมจาก บ. We Power Trade และเครื่องจักรที่จะชุบชีวิตให้ขยะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างง่ายดาย จาก บ. Crutec ซึ่งได้ถูกนำไปแสดงในงานนวัตกรรมระดับโลกมาแล้ว2.งานแสดงเทคโนโลยีเจนใหม่สำหรับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ซึ่งจะมีปรากฎการณ์ใหม่กับการจับมือร่วมกันระหว่าง Sodick และ Mitutoyo สองผู้ผลิตเครื่องจักรญี่ปุ่นรายใหญ่ ที่จะนำเครื่อง EDM Wire Cut และ CMM ของทั้งสองแบรนด์ มาโชว์การทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรก3.งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ทั้งยานยนต์สันดาป ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่ง บ. DKSH จะนำเสนอเครื่องหยิบจับชิ้นงานที่มีสมมาตร ไม่มีการสั่นสะเทือน ไม่มีการบิดเบี้ยว ไม่มีการเคลื่อนตัวเนื่องจากความร้อน ที่จะมาเปิดตัวครั้งแรกในไทย4.งานแสดงโซลูชันระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อทุกอุตสาหกรรม ชมการสาธิตระบบในอุดมคติ "Ideal System" โดย MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION จะนำเครื่อง EDM กับ CNC ที่ปกติทำงานแบบ Stand Alone มาเชื่อมต่อกับระบบ SCADA ให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพแนวคิด Industry 4.0 ที่เชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดโรงงานอัจฉริยะ5.งานแสดงเทคโนโลยีการเตรียมพื้นผิว ชุบเคลือบ และทำสีชิ้นส่วน พบเครื่อง AIR BLASTING MACHINE จาก บ. ไทยซินโตโกเกียว ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ พร้อมมีระบบป้องกันละอองสีไม่ให้กระจายออกมาจากหัวเครื่อง จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม6.งานแสดงสำหรับคนในวงการการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงเครื่องหยอดน้ำยาอัตโนมัติที่ใช้กันมากในวงการ PCBA และ Semiconductor เครื่อง MYD10 (Dispenser) จาก Transtechnology เครื่องหยอดน้ำยาอัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมผัสผัสชิ้นงาน สามารถใช้ทำงาน Precision Coating ที่ต้องการความแม่นยำสูงได้ เพราะช่วยลด defect และผลิตงานออกมาได้เร็วขึ้น7.งานแสดงเพื่อการออกแบบและก่อสร้างโรงงานและอาคารพาณิชย์ การบริหารจัดการพลังงาน ความปลอดภัย และระบบเครือข่าย ซึ่งจะจัดแสดงอาคารโครงสร้างเหล็กรีดร้อนสำเร็จรูป Easy Build จากบ. ไอยราวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป ซึ่งใช้วิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนจากโรงงานแล้วนำมาประกอบที่หน้างานก่อสร้างด้วยเหล็ก Pre-Engineered Building ผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ในปีที่ผ่านมา งาน Manufacturing Expo ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานมากถึง 83,600 ราย สำหรับปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 85,000 รายนางวราภรณ์กล่าวต่อไปว่า ภายในงานยังมีการจัดแสดงส่วนแสดงพิเศษ ได้แก่ผู้ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านทูลลิ่งจากแบรนด์ชั้นนำ 7 แบรนด์ ที่จะมาร่วมกันเสนอความเป็นเลิศทางเครื่องมือทูลส์และทูลลิ่งเพื่อช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับการผลิตแม่พิมพ์ได้คุณภาพสูงตามต้องการการประกวดผลงานเพื่อแจ้งเกิดในวงการงานชุบเคลือบของคนรุ่นใหม่ จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ร่วมกับสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย ผู้เข้ารอบสามอันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ และได้จัดแสดงผลงานภายในงานใน IPC Hand Soldering & Rework Competition ที่จะตัดสินจากความแม่นยำและทักษะในการบัดกรีตามมาตรฐานของสถาบัน IPC : Institute of Printed Circuits ซึ่งมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานและให้การอบรมช่างบัดกรี ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน IPC Hand Soldering World Championship ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีนอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาคุณภาพกว่า 100 หัวข้อ จากวิทยากรมากกว่า 120 ท่าน โดยจัดร่วมกับพาร์ทเนอร์กว่า 40 องค์กร หัวข้อสัมมนาเด่น ๆ ได้แก่ในหัวข้อ AI4AI ปัญญาประดิษฐ์ ขับเคลื่อนยานยนต์สู่อนาคต จัดร่วมกับสถาบันยานยนต์เป็นปีที่ 12 พูดถึง AI ในยานยนต์ AI ในการผลิตยานยนต์ และระบบนิเวศของ AI ในอุตสาหกรรมยานยนต์เวทีสัมมนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เสวนาถึงวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตและ Mega Trend ของเทคโนโลยีที่ต้องรู้• ที่ห้องสัมมนาภายในฮอลล์ 104 มีสัมมนาหลากหลายหัวข้ออาทิ Plastics Forum, Robotics & Automation Symposium, NEPCON Forum, Surface & Coatings Forum, รวมถึงสัมมนาใหม่อีกสองรายการ คือ Economic Dialogue สัมมนาใหม่ในรูปแบบ Round Table ในหัวข้อ “โต้คลื่นเศรษฐกิจ พลิกวิกฤติธุรกิจไทย” และ Industrial AI Developer Summit การประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับการผลิตไทยสู่ 4.0• พื้นที่โซนสัมมนาสำหรับเจ้าของและผู้บริหารจัดการโรงงานที่ฮอลล์ 98 ภายใต้ชื่อภายใต้แนวคิด “อัปเลเวลโรงงานใหม่ เพิ่มความทันสมัยให้อาคาร”