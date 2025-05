“เซ็นทรัลพัฒนา” ทุ่มพันล.อัดแกรนด์เซลล์ ดึง 2.8 หมื่นแบรนด์ลดราคากระตุ้นศก.

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุ่ม 1,000 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “Summer Grand Sale 2025” อัดส่วนลดสูงสุดถึง 80% จากกว่า 28,000 แบรนด์ และ 12,000 ร้านค้า เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ด้วยแม็กเน็ตดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งกลุ่ม Short-haul, Long Haul และ Quality Shoppers จากทั่วโลก ช่วยเดินหน้ากระตุ้นการจับจ่ายกลางปี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2–3ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ตลอดกว่า 16 ปี เซ็นทรัลพัฒนาเดินหน้ากำหนดกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงโควิด เราก็ยังคงเป็นแรงผลักดันหลักผ่านแคมเปญ ‘ช้อปช่วยชาติ’ โดยเป็นภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลและภาครัฐ ถือเป็น Key Driver ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงโลว์ซีซั่นและช่วยฟื้นฟูประเทศวันนี้ เราเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็น Global Shopping Destination ที่แข่งขันได้ทั้งในเอเชียและเวทีโลก ด้วย Midyear Sale Campaign ที่ครบทุกหมวดสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับทั่วประเทศ พันธมิตรภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเท่าตัว รวมกว่า 28,000 แบรนด์ และ 12,000 ร้านค้า เราตั้งเป้าเพิ่มทราฟฟิกทั่วประเทศอีก 25–30% เพื่อสร้างอิมแพกต์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้เราอยู่ในยุคที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการใช้จ่ายมากกว่าที่เคย โดยมีเทรนด์ระดับโลกอย่าง ‘Loud Budgeting’ ที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม Gen Z และคนรุ่นใหม่ ซึ่งเลือกใช้เงินอย่างมีเป้าหมาย โชว์ความคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญ “Summer Grand Sale 2025” ของเซ็นทรัลพัฒนา โดยมุ่งหวังให้เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศผ่านพลังของค้าปลีก การท่องเที่ยว และการจับจ่ายของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก“เพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะสามารถสร้างทราฟฟิกทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 25–30% ในช่วงไตรมาส 2–3 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการฟื้นตัว แคมเปญนี้สะท้อนบทบาทของภาคเอกชนในการผลักดันเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นตัวอย่างของการผนึกกำลังระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรบัตรเครดิต และกว่า 28,000 แบรนด์ดังทั่วประเทศ และเพิ่มขึ้นทุกๆปี ถือเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของวงการค้าปลีกไทยที่สามารถขับเคลื่อนการใช้จ่าย การท่องเที่ยว และการหมุนเวียนรายได้ในทุกภูมิภาคได้อย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ เรายังมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Top of Mind Shopping Destination ของเอเชีย เป็นจุดหมายปลายทางนักช้อป” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวพร้อมกันนี้ เราได้ผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในแคมเปญ “Amazing Thailand Grand Sale” ผลักดันไทยสู่การเป็น Global Shopping Destination ล่าสุดได้จัดกิจกรรม “Sawasdee Ni Hao” เชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวและ KOLs จากจีนกว่า 600 คน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ Street Food ที่ Hug Thai, centralwOrld และเยี่ยมชมงานคราฟต์ไทยที่ร้าน Good Goods เพื่อโปรโมตไทยในฐานะจุดหมายปลายทางครบทุกมิติ ทั้งช้อป-กิน-เที่ยว ทั้งนี้ มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้ง short-haul จากจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย รวมถึง long-haul จากรัสเซีย ยุโรป อเมริกา และเอเชียกลางทั้งนี้ พบว่า Shopping Insight นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศมีความชื่นชอบที่แตกต่างกัน เช่น จีน (Main land) ชื่นชอบไทยดีไซเนอร์และร้านอาหารชื่อดัง ขณะที่กลุ่มฮ่องกง-สิงคโปร์ นิยมสินค้าคราฟต์จาก Good Goods ขนมไทย และ Street Food ที่ถ่ายรูปได้ ส่วนยุโรปและอเมริกา นิยมแบรนด์แฟชั่นระดับโลกและร้านอาหารพรีเมียม ด้านรัสเซียยังคงให้ความสนใจกับแบรนด์ลักชัวรีโดยเซ็นทรัลพัฒนาสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง หรือ Quality Shoppers ได้ต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดใช้จ่ายผ่าน e-Wallet ใน Tourist Malls หลักที่เติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อาทิ เซ็นทรัล ภูเก็ต, เชียงใหม่, พัทยา และเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น สะท้อนความสำเร็จกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงทั่วโลกนางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เป็นเวลา 16 ปีติดต่อกันที่เซ็นทรัล รีเทล ได้ร่วมผนึกกำลังกับเซ็นทรัลพัฒนา กลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตรในเครือ ในการจัดงานมหกรรมเซลล์แห่งชาติ ซึ่งถือเป็น Signature Event กลางปีที่ทุกคนรอมากได้รวบรวมแบรนด์ดังในเครือไว้มากที่สุดกว่า 20,000 แบรนด์ ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ ตลอดจนช่วยกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นสำหรับแคมเปญ Summer Grand Sale 2025 ในปีนี้ เซ็นทรัล รีเทลนำทัพ 10 ธุรกิจในเครือ รวมกว่า 1,200 ร้านค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ท็อปส์, ท็อปส์แคร์, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส และโรบินสันไลฟ์สไตล์ มาร่วมในงาน พร้อมเอาใจขาช้อปด้วยโปรโมชั่นอัดแน่นออนท็อปหลายต่อ ทั้งส่วนลดสูงสุดถึง 80% ส่วนลดพิเศษช่วง Pay day และสมาชิก The1 แลก 1,000 คะแนน รับส่วนลดเพิ่มถึง 150 บาท พิเศษ! สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ แลกรับเครดิตเงินคืน หรือบัตรของขวัญสูงสุด 18% ได้อีกด้วย จึงเรียกได้ว่าเป็นงานเซลล์ที่ทุกคนต้องห้ามพลาด และอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาช้อปและรับดีลสุดคุ้มแบบนี้ ที่ห้างร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศ”เปิด3 กลยุทธ์ ดันไทยสู่ Global Shopping Destination1. Digital-driven Marketing ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์ม Central X ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปพลิเคชัน แต่ทำหน้าที่เสมือน Convenient Shopping Assistant ที่เชื่อมโยง Journey ของลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ (O2O) ลูกค้าสามารถค้นหาโปรโมชั่นล่าสุด สแกนบัตรจอดรถ ดูแผนที่ร้านค้า ตลอดจนสะสมยอดใช้จ่ายเพื่อร่วมกิจกรรม Top Spender ได้โดยไม่ต้องเก็บใบเสร็จ นอกจากนี้ยังมีการแจกรางวัล Lucky Draw ในรูปแบบ The 1 Points กว่า 4,000,000 คะแนน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของผู้บริโภคยุคใหม่2. FOMO-driven Strategy อีกไฮไลต์สำคัญ คือ Flash Deal ที่ต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จัดเต็มถึง 5 รอบ ได้แก่ Flash 6.6, Flash 7.7, Flash Deal (Mid Month), Flash Pay Day และ Flash Final Call ครอบคลุมสินค้าทุกหมวดหมู่ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการจับจ่ายในยุคใหม่ สร้างการจดจำและการรอคอยในช่วงเวลาที่ดีลแรงจะกลับมา พร้อมกระตุ้นการตัดสินใจซื้อในทันที นอกจากนี้ยังใช้โปรโมชั่นที่สร้างแรงจูงใจและความรู้สึก “ห้ามพลาด” และ “ต้องรีบซื้อ” เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักทั่วประเทศ-3. KOLs and Influencer-driven Marketing ใช้พลังของคนรุ่นใหม่ในการสร้างสีสันให้แคมเปญ เข้าถึงกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังเป็น Trendsetter ในปัจจุบัน พร้อมเชื่อมโยงกับเทรนด์และกระแสในโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปีนี้เสริมทัพด้วย KOL Gen Z อาทิ กลุ่ม Cheer Leader จากจุฬาฯ ถ่ายทอดแบรนด์ในมุมมองที่สดใหม่ จริงใจ และทันเทรนด์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่นอกจากนี้ แคมเปญ Summer Grand Sale 2025 ยังได้ “แพต – ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช” นักแสดงสาวคาแรคเตอร์สดใส มั่นใจ ร่วมถ่ายทอดพลังของแคมเปญผ่านคอนเทนต์ #ช้อปดีชีเสิร์ฟ ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่กล้าเลือก กล้าช้อป และให้คุณค่ากับความคุ้มค่าอย่างมีสไตล์ช้อปแกรนด์แกรนด์ กับแคมเปญ “SUMMER GRAND SALE 2025” #ช้อปดีชีเสิร์ฟที่เซ็นทรัล ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 13 ก.ค. 2568นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ, เอสพละนาด รัชดาภิเษก, กลุ่มเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทล นำโดย ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, เซ็นทรัลออนไลน์ (เซ็นทรัลแอป), ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), ท็อปส์ ฟู้ด ฮอล์, ท็อปส์, ท็อปส์แคร์, โก โฮลเซลล์, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์, เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, โรงแรม โก โฮเทล, ยูบิลลี่ ไดมอนด์, อีโวลท์ เทคโนโลยี, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เอส เอฟ ซีเนม่า และ The 1 พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี และบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต)