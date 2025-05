“แกร็บ-ททท.” ชูแคมเปญใหญ่ คว้า 'หลิง-ออม' ชวนเที่ยวไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - แกร็บ ประเทศไทย จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าปลุกกระแสเที่ยวไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘เที่ยวทั่วไทย สุขกันใหญ่ ไว้ใจ Grab’ คว้าตัว ‘หลิง หลิง - ศิริลักษณ์ คอง’ และ ‘ออม - กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์’ สองนักแสดงสาวสุดฮอต นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ ในฐานะ "Friends of Grab" ปล่อยภาพยนตร์โฆษณา ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เดินทางสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองหลัก-เมืองน่าเที่ยวในประเทศไทย พร้อมเสิร์ฟสุขสุดฟินในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 กับการลุ้นร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ ไปเมืองน่าเที่ยว สุขกันใหญ่ ไว้ใจ Grab” กับ ‘หลิง-ออม’ และรับส่วนลดสูงสุด 100 บาท จากโค้ด “AMAZING25” ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2568นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า “ททท. มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในปี 2568 ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 โดยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อค้นหาช่วงเวลาพิเศษที่เป็น Grand Moment พร้อมส่งเสริมการเดินทางไปยัง 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ เสน่ห์และเรื่องราวของท้องถิ่นผ่านมุมมองใหม่ที่สร้างสรรค์และแตกต่าง เพื่อเปิดเผยความงามที่ซ่อนอยู่ของเมืองไทยสู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมกันนี้ ททท. ยังให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการผสานความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โอกาสนี้ จึงได้จับมือกับ แกร็บ ประเทศไทย จัดแคมเปญ “เที่ยวทั่วไทย สุขกันใหญ่ ไว้ใจ Grab” ซึ่งได้นำสองนักแสดงสุดฮอต หลิงหลิง-ศิริลักษณ์ คอง และ ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ มาร่วมโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วไทย พร้อมนำเสนอ Soft Power ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย ทั้งธรรมชาติ อาหาร และวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดความสนใจของเหล่านักเดินทางให้อยากเดินทางมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองไทย ซึ่งดิจิทัลแพลตฟอร์มของแกร็บจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมส่งเสริมประสบการณ์การเดินทางอย่างมั่นใจและไร้รอยต่อแก่นักท่องเที่ยวนางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ ททท. และเป็นหนึ่งในสมาชิกของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Taskforce) แกร็บยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาและยกระดับบริการเรียกรถเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว การเชื่อมต่อการเดินทางที่ไร้รอยต่อทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว การจัดแคมเปญและกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนการร่วมสนับสนุนงานอีเวนท์และเทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น”“สำหรับในปีนี้ เรายังคงเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นดังกล่าว เพื่อร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาฟื้นตัว เราจึงได้ร่วมมือกับ ททท. ดึง ‘หลิง - ออม’ ดาราดาวรุ่งที่มาแรงที่่สุดตอนนี้ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ ‘เที่ยวทั่วไทย สุขกันใหญ่ ไว้ใจ Grab’ โดยได้เริ่มมีการปล่อยสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และสื่อโฆษณาในต่างประเทศ รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก จนแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ X อันดับ 1 และมียอดการมีส่วนร่วม (Engagement) ถึง 2.3 ล้าน และมีการรีโพสต์กว่า 1 ล้านครั้งภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ เรายังได้จัดกิจกรรมพิเศษกระตุ้นให้คนเดินทางในช่วงหน้าฝน หรือกรีนซีซั่นเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ ‘หลิง-ออม’ อีกด้วย ทั้งนี้ เราคาดหวังว่าด้วยกระแสยูริที่เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังมาแรง รวมทั้งฐานแฟนคลับของทั้ง 2 คนที่มีอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย จะสามารถช่วยดึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้ในปีนี้” นางสาวจันต์สุดา กล่าวเสริมสำหรับกิจกรรม “ไปเมืองน่าเที่ยว สุขกันใหญ่ ไว้ใจ Grab” แกร็บ และ ททท. ร่วมชวนทุกคนออกไปเมืองน่าเที่ยว พร้อมเลือกใส่โค้ด ‘NATURE’ หากเป็นสายธรรมชาติแบบหลิง หรือใส่โค้ด ‘CITY’ หากชอบเที่ยวในเมืองแบบออม ในทุกครั้งที่ใช้บริการของ Grab ไม่ว่าจะเป็น บริการเรียกรถ สั่งอาหาร-ของใช้ หรือส่งของ โดยไม่มียอดการใช้บริการขั้นต่ำ ผู้โชคดีมีสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ ‘หลิง-ออม’ พร้อมด้วยรางวัลพิเศษมากมาย โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ถึง 12 สิงหาคม 256