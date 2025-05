V-ZUG จัดเสวนารวมกูรูด้านดีไซน์ สถาปัตยกรรม และอาหาร แบ่งปันนิยามใช้ชีวิตบนความยั่งยืน

งานเสวนานี้ผู้บริหารของแบรนด์ V-ZUG คือ แองเจลีน ยับ กรรมการผู้จัดการ V-ZUG ประจำประเทศสิงคโปร์ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชฟตาม ชุดารี เทพาคำ เชฟแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ V-ZUG เชฟและเจ้าของร้านอาหารบ้านเทพา ระดับรางวัลสองดาวมิชลิน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กุลธิดา ทรงกิตติภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) สถาปนิกและผู้ร่วมก่อตั้ง Jenchieh Hung + Kulthida Songkittipakdee/ HAS Design and Research; และ สายวิภา พัฒนพงศ์พิบูล สมาชิกคณะกรรมการสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) มัณฑนากรและผู้ก่อตั้งบริษัท P49 Deesign & Associate มาร่วมในการพูดคุยประเด็นในการเสวนาเน้นสาระเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในชีวิตจริง ตั้งแต่สถาปัตยกรรมประหยัดพลังงาน และการนำพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์มาใช้ใหม่ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในงานออกแบบและการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งอาคารแบบดั้งเดิมได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อการใช้งานในยุคสมัยใหม่ ที่เป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแองเจลีน ยับ กรรมการผู้จัดการ V-ZUG ประจำประเทศสิงคโปร์ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เป็นเวลากว่าศตวรรษ ที่ V-ZUG มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยความแม่นยำ ผสานความเป็นงานฝีมือแบบสวิตเซอร์แลนด์ และความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ความยั่งยืนสำหรับเราไม่ใช่เพียงกระแส แต่เป็นค่านิยมหลักที่เป็นแนวทางในทุกการตัดสินใจของเรา เรามองความยั่งยืนในแบบองค์รวมที่สร้างสมดุลระหว่างโลก (Planet) ผู้คน (People) และผลกำไร (Profit) สำหรับประเทศไทย เรามองเห็นถึงความตื่นตัวในเรื่องความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักออกแบบ เชฟ และเจ้าของที่พักอาศัย ซึ่งยึดหลักความยั่งยืนในการทำงานและการใช้ชีวิต และเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ผ่านนวัตกรรม ความร่วมมือ และความรับผิดชอบที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น”ในฐานะของแบรนด์ที่มีรากฐานมาจากงานฝีมือและความแม่นยำแบบสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการรับรองด้วยตราสัญลักษณ์ “Swiss Made” อันทรงเกียรติ V-ZUG ได้นำความยั่งยืนเข้าในทุกมิติของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเลือกแหล่งวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมอันเข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานของแบรนด์ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมโมเดลธุรกิจแบบหมุนเวียน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน พร้อมทั้งทำให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในทุก ๆ วันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นองค์ประกอบสำคัญในพันธกิจระยะยาวของ V-ZUG บริษัทมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย V-ZUG เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์แรกที่บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 100% ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม Greenhouse Gas Protocol (GHGP) โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาคารประหยัดพลังงาน และการเปลี่ยนไปใช้รถพลังงานไฟฟ้าในสำนักงานและโรงงานทุกแห่ง กองทุน CO₂ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนภายในองค์กรได้รับการสนับสนุนด้านการเงินโดยรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี และยังมีการสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลลัพธ์แต่ไม่ให้ผลเชิงกำไร สำหรับการชดเชยการปล่อยก๊าซที่คงค้างในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2020 ผ่านโครงการ “V-Forest” เพื่อฟื้นฟูผืนป่าในสกอตแลนด์ ขณะเดียวกัน V-ZUG กำลังมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 ให้ได้ 30% ภายในปี 2030 โดยได้ยื่นความจำนงในการตรวจสอบเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศภายใต้โครงการ Science Based Targets initiative (SBTi) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเปิดเผยความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งบริษัทยังมีการรายงานความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ด้วยในปี 2024 V-ZUG ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยประเมินผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบที่มีต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนของทวีปยุโรป (the European Sustainability Reporting Standards (ESRS)) ที่ระบุประเด็นสำคัญ 15 หัวข้อ อาทิ นวัตกรรมที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายทางชีววิทยา และการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบหมุนเวียน การดำเนินการนี้ทำให้แบรนด์ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ไม่เพียงแต่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่ยังขยายไปยังตลาดที่กำลังเติบโตเช่นประเทศไทยอีกด้วย“ที่ V-ZUG ความยั่งยืนได้ถักทออยู่ในทุกอณูของอัตลักษณ์ของเรา ตั้งแต่ปรัชญาการออกแบบและการผลิตแบบสวิตเซอร์แลนด์ ไปจนถึงการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบ และการใช้ธรรมชาติเป็นหัวใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับ V-ZUG การลงทุนคือการวางแผนระยะยาว การดำเนินงานที่โปร่งใส และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการต่าง ๆ อย่าง V-Forest, กองทุน CO₂ ภายในองค์กร, การออกแบบหมุนเวียน และการนำวัสดุเดิมที่มีมาใช้ใหม่ เรากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าความหรูหราและความยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน สำหรับ V-ZUG เราไม่เพียงแต่ลดผลกระทบ แต่ยังสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างสมดุลสำหรับโลก ผู้คน และรายได้” แองเจลีน กล่าวเสริมงานเสวนาครั้งนี้เป็นความตั้งใจของ V-ZUG ในการผสานความร่วมมือกับนักออกแบบ สถาปนิก และเชฟ ที่มีความหลงใหลในนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการกำหนดอนาคตของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ ซึ่งไม่เพียงยกระดับการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ยังคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง