Central Park Offices ต้อนรับ “ไบเออร์ไทย” ปักหมุด HQ แห่งใหม่ ใจกลาง Super Core CBD

กรุงเทพฯ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, โครงการที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ประกาศความสำเร็จ Central Park Offices (เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเศส) ต้อนรับผู้เช่าระดับโกลบอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์ซายน์ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานระดับ Premium Grade A เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางธุรกิจแห่งใหม่ในประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ Central Park Offices ในฐานะการเป็นแลนด์มาร์คอาคารสำนักงานระดับโลกแห่งใหม่ที่มอบคุณภาพชีวิตเหนือระดับ The Future Work/Life for Global Visionaries ตอบรับเทรนด์ Modern Workplace เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ครบทุกมิติ บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ ที่ตอบโจทย์การเติบโตของบริษัทชั้นนำทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมตอกย้ำความเชี่ยวชาญของเซ็นทรัลพัฒนาจากประสบการณ์กว่า 45 ปีในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ไบเออร์ไทย เข้าสู่อาคาร Central Park Offices อย่างเป็นทางการ การเข้ามาของไบเออร์ไทยในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพของโครงการ Central Park Offices ในฐานะสำนักงานระดับ Premium Grade A ใจกลาง Super CBD ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน โครงการมียอดเช่าพื้นที่อยู่ที่ 50% โดยเซ็นทรัลพัฒนาคาดว่าสัดส่วนการเช่าพื้นที่ของ Central Park Offices จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 80% ภายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 หลังจากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคมนี้"ปัจจุบัน ความต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานเกรด A ขึ้นไป ในย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากกลุ่มบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง เช่น เทคโนโลยี การเงิน และไลฟ์ซายน์ ซึ่งให้ความสำคัญกับทำเลที่มีศักยภาพ การเดินทางสะดวก พื้นที่ที่สามารถยืดหยุ่นตามรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพนักงานนอกจากนี้ จากรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมของ Krungsri Research คาดการณ์ว่าในปี 2568 ความต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับปี 2567 และส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสำนักงานเกรด A หรือสูงกว่า สอดคล้องกับโครงการของ Central Park Offices ซึ่งตั้งอยู่ในทำเล Super Core CBD และได้รับการพัฒนาให้เป็นอาคารสำนักงานเกรด A+ ที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน จึงตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรที่มองหาสำนักงานที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ระดับสากล และรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายแบรดลี่ย์ วิลเลี่ยมส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไบเออร์จะย้ายสำนักงานที่กรุงเทพไปยัง Central Park Offices ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 ซึ่งเหตุผลสำคัญที่เราเลือก Central Park Offices เพราะอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนพระราม 4-สีลม และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยที่จะมาช่วยสนับสนุนการทำงานและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับพนักงานของเราได้เป็นอย่างดี การย้ายไปยังสำนักงานแห่งใหม่จะรวมพนักงานกลุ่มธุรกิจ Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science รวมถึง Enabling Functions เข้าไว้ด้วยกันในพื้นที่ทำงานเดียว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความร่วมมือและความคล่องตัวให้กับพนักงานของเรา โดยการย้ายสำนักงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต”Central Park Offices เป็นอาคารสำนักงานแห่งที่ 11 ของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่อย่างครบครันทั้ง “Shop – Eat – Work – Play” บนทำเลศักยภาพหนึ่งเดียวใจกลางเมือง แลนด์มาร์กใหม่แยกพระราม4-สีลม ด้วยการออกแบบโครงการที่มีขนาดเหมาะสม (Walkable Proximity & Seamless Integration) คำนึงถึง Journey ในทุกส่วนของโครงการมิกซ์ยูส เชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์การค้า Central Park เพื่อสร้างประสบการณ์แบบ Complete Lifestyle ไม่ว่าจะเป็น Grab & Go สำหรับมื้อเช้า อาหารกลางวันตั้งแต่ World-class Street Food ไปจนถึง Business Lunch พื้นที่ช้อปปิ้ง ผ่อนคลายระหว่างวัน ไปจนถึงการ Socialize บนรูฟท็อปบาร์วิวกรุงเทพฯ 360 องศาโดย Sugar Ray Group และ Watermelon Group ภายในโครงการยังมีพื้นที่ “at work” ซึ่งเป็น Co-Working Space ที่ครบครันทั้งห้องประชุมและ Townhall พร้อมดีไซน์แบบ Flexible Space เพื่อรองรับการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทั้ง Productivity และ Creativity อาคารได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับทีม Design Consultant ระดับโลก พร้อมการออกแบบที่เชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวอย่างลงตัว เน้นแนวทางความยั่งยืนและคุณภาพชีวิต ผ่านมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ LEED Gold, WELL Platinum พร้อมตั้งเป้าหมายสู่การได้รับการรับรอง WiredScore Platinum ในอนาคต“Central Park Offices ไม่ได้เป็นเพียงอาคารสำนักงาน แต่คือจุดเปลี่ยนของการใช้ชีวิตและการทำงานในใจกลางเมือง เรามุ่งสร้างสรรค์พื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันการทำงานระดับมืออาชีพและไลฟ์สไตล์อย่างสมดุล พร้อมออกแบบด้วยแนวคิดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในระยะยาว โครงการนี้จึงไม่เพียงสะท้อนวิสัยทัศน์ของเซ็นทรัลพัฒนาในการยกระดับกรุงเทพฯ สู่เวทีโลก แต่ยังพร้อมรองรับการเติบโตขององค์กรระดับโลกที่มองหา Smart Workplace ใจกลาง Super Core CBD แห่งใหม่ของประเทศไทย” นางสาวนภารัตน์ กล่าวสรุปปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนา มีอาคารสำนักงานทั้งหมด 10 โครงการตั้งอยู่ในย่าน CBD & Prime Locations ทั่วกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของบริษัทไทยขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ไปจนถึงบริษัทระดับโลก โดยมีจุดแข็งในการเชื่อม Retail, Residence, Hotel, และ Office ภายใน Ecosystem เดียวกัน ทำให้ตอบโจทย์คนทำงานและผู้มาใช้บริการได้ครบทุกมิตินอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและดูแลให้อาคารสำนักงานตอบรับ Future Trend of Workplace อยู่เสมอ จึงได้พัฒนาพื้นที่คอนเซ็ปต์ใหม่ คือ ‘at work’ ใน 3 Locations คือที่เซ็นทรัลเวิลด์, จี ทาวเวอร์, และเซ็นทรัล ชลบุรี เพื่อตอบโจทย์ Hybrid Workplace โดดเด่นด้วยแนวคิด Flexible Design, มี Technology ที่รองรับ Multi-Purpose Functions รวมถึงใส่ใจด้าน Aesthetics ตอบโจทย์คนที่ต้องการทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม รวมถึงมีการยกระดับ Evolving ไปกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนเช่นเดียวกับการดูแล Asset Enhancement อื่นๆ อย่างเช่นที่ได้พัฒนา centralwOrld Offices เป็น Milestone ของ modern workplace มาแล้ว และยังคงเป็นอาคารสำนักงานชั้นนำใจกลางเมือง โดยที่ผ่านมามี Occupancy Rate สูงเฉลี่ยกว่า 95% อยู่เสมอ และกว่า 75% ของผู้เช่าเป็น International Companies หลายรายเป็นผู้เช่าระยะยาวมากกว่า 10 ปี ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของ Central Park Offices ได้ที่ www.centralpark-offices.com https://office.centralpattana.co.th/office/dusit-central-park/