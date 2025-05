“คมนาคม”ดึงเปิดบินเมืองรอง หั่นค่าบริการ 50%”ไทยไลอ้อนแอร์”ประเดิมบินตรง”อู่ตะเภา – อุดรธานี”เริ่ม 11มิ.ย.

“มนพร” ดันมาตรการส่งเสริมเปิดเส้นทางบิน New Route - New Airline หั่นค่า Landing - Parking 50% ดึงสายการบินลงเมืองรอง เล็งยกระดับท่องเที่ยวสู่เมืองหลัก “ไทยไลอ้อนแอร์”ประเดิมบินตรงอู่ตะเภา - อุดรธานี ดีเดย์ 11 มิถุนายน นี้นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า มาตรการส่งเสริมเส้นทางบินและการพัฒนาเส้นทางบินสู่เมืองรองเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นการยกระดับเมืองน่าเที่ยวตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” ของกระทรวงคมนาคม โดย กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้ออกมาตรการส่งเสริมการเปิดเส้นทางบิน New Route - New Airline ซึ่งมีสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เป็นสายการบินแรกที่ได้รับสิทธิในการเปิดเส้นทางบินข้ามภาคเส้นทางใหม่ อู่ตะเภา - อุดรธานี - อู่ตะเภา ซึ่งจะเริ่มให้บริการในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 และเส้นทางดอนเมือง - นครพนม - ดอนเมือง จะเริ่มให้บริการในวันที่ 19 มิถุนายน 2568ทั้งนี้ มาตรการ New Route - New Airline จะสร้างแรงจูงใจที่ดีในการดึงดูดให้สายการบินเปิดเส้นทางบินไปยังท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัด ทย. ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและยังส่งเสริมให้เกิดกลไกการแข่งขันทางการตลาดของสายการบิน ทั้งในด้านราคาค่าโดยสารและคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งยังลดการผูกขาดในเส้นทางที่มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว และที่สำคัญการมีสายการบินใหม่ให้บริการจะเป็นสัญญาณว่า จังหวัดนั้นมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนในภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ทย. ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินภายในประเทศของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2568 โดยลดค่าบริการการขึ้น – ลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ในอัตราร้อยละ 50 เป็นเวลา 1 ปี สำหรับเส้นทางบินใหม่ (New Route) ที่ไม่เคยทำการบินมาจากท่าอากาศยานต้นทางหรือปลายทางเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานนั้น หรือเส้นทางบินที่เคยทำการบิน แต่ได้หยุดทำการบินไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และลดค่าบริการการขึ้น – ลงของอากาศยาน และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ในอัตราร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับสายการบินใหม่ (New Airline) ที่ไม่เคยให้บริการมายังท่าอากาศยานนั้น หรือสายการบินที่เคยให้บริการแต่ได้หยุดทำการบินไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีทั้งนี้ สายการบินที่ต้องการขอรับสิทธิตามประกาศฯ ดังกล่าว ต้องแจ้งความจำนงเป็นหนังสือมายัง ทย. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปสำหรับกรณีบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ผู้ให้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่มีแผนจะเปิดทำการบินในเส้นทางไป - กลับ อู่ตะเภา - อุดรธานี สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สำหรับเส้นทางบินใหม่ (New Route) จึงได้รับส่วนลดค่าบริการการขึ้น - ลงของอากาศยาน และค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 1 ปีส่วนเส้นทางไป - กลับ ดอนเมือง - นครพนม ที่จะทำการบินสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สำหรับสายการบินใหม่ (New Airline) ได้รับส่วนลดค่าบริการการขึ้น - ลงของอากาศยาน และค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ