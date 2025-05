‘ชบา บางกอก’ รีแบรนด์ครั้งใหญ่กลุ่มน้ำผลไม้ น้ำมะพร้าว และ นมโอ๊ต เจาะตลาดผู้บริโภคสายสุขภาพ เร่งขยายตลาดใน-ต่างประเทศ

คุณกันต์ กุลปิยะวาจา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ชบาบางกอก จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคุณภาพระดับพรีเมียม เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์การตลาดและทิศทางของแบรนด์ครั้งใหญ่ ในรอบ 25 ปี สำหรับแบรนด์นมโอ๊ต Goodmate กับคอนเซ็ปต์ ‘ชีวิตกู๊ดได้อีก’ และ น้ำผลไม้ Chabaa ภายใต้แนวคิด “Made from happy fruits” เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพและดูแลตัวเองกันมากขึ้น รวมทั้งสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับพอร์ตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดประเทศไทย และต่างประเทศโดยการรีแบรนด์​ในครั้งนี้จะให้ความสำคัญกับ 4 หัวใจหลัก ได้แก่ 1. ปรับแพคเกจจิ้งใหม่ 2. เปิดตัว 2 พรีเซ็นเตอร์ “ณเดช คูกิมิยะ” และ “หลิงหลิง คอง” 3. ทุ่มงบสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณา และ 4. ตอกย้ำนวัตกรรมการผลิต โอ๊ตมิลค์ ที่ยังคงคุณภาพและมาตรฐานเดิมของ Goodmate ไว้ได้อย่างครบถ้วน“เพราะเรามีความเชื่อว่า สุขภาพที่ดีไม่ควรเป็นเรื่องยาก และทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติในทุกวัน ดังนั้นแนวคิดของการปรับโฉมรูปแบบและกำหนดทิศทางของแบรนด์ครั้งใหญ่นี้จะสะท้อนภาพลักษณ์ของ แบรนด์ที่เป็น Fashionable นำสมัยมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Made from happy fruits สำหรับแบรนด์ Chabaa และ พร้อมตอกย้ำเป้าหมายของแบรนด์ Goodmate ในการเปลี่ยนใจผู้บริโภคให้รักเราในความเป็น ‘นมทางหลัก’ ไม่ใช่ ‘นมทางเลือก’ ภายใต้แคมเปญ ‘กู๊ดเมท ชีวิตกู๊ดเกิน”เปิดตัว 2 พรีเซ็นเตอร์คนดัง เสริมแบรนด์แกร่งคุณกันต์ เล่าต่อว่า ในปี 2025 ถือเป็นปีแห่งการรีเฟรชแบรนด์ Chabaa มีการปรับแพคเกจจิ้งที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ยุคใหม่ พร้อมเสริมภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “น้ำผลไม้ของคนเอาแต่ใจ…ใส่” โดยได้ “หลิงหลิง คอง” นักแสดงสาวชื่อดังมาเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ Goodmate เป็นแบรนด์นมทางเลือกเบอร์หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อใจคนไทย อ้างอิงจากผลสำรวจจาก Top Influential Brands ปี 2024 ที่ผ่านมา (Neo target) และเป็นนมที่ได้รสสัมผัสเทียบเท่านมวัวมากที่สุด ซึ่งการเปิดตัวแคมเปญแบรนด์ในครั้งนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ “ชีวิตกู๊ดได้อีก” โดยมี “ณเดช คูกิมิยะ” มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าถึงง่าย จริงใจ และมั่นใจในคุณภาพ โดยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยให้หันมาใส่ใจสุขภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงภาพลักษณ์แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตเพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้ (Sustainability Concept)ล่าสุดนมข้าวโอ๊ต (Oat Milk) กู๊ดเมท มีรสชาติตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เช่น สูตร Zero Sugar ที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตที่สามารถดึงน้ำตาลออกจากโอ๊ต แต่ยังคงวิตามินต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเหมือนเดิม และยังมีแผนต่อยอดรสชาติใหม่เพื่อขยายฐานการเติบโตของนมทางเลือก ด้วยการเตรียมเปิดตัวนมโอ๊ตโปรตีนสูงแบรนด์แรกของประเทศไทย หวังเจาะตลาดของคนกลุ่มใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพทั้งนี้ ตลาดนมข้าวโอ๊ตถือเป็นตลาดนมทางเลือกที่ Goodmate มองว่ามีการเติบโตมากที่สุดในตลาด Plant-Based Milk ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมที่ 1,399 ล้านบาท และอัตราการเติบโต 41% ในปี 2024 ซึ่งเป้าหมายสำคัญของแบรนด์ Goodmate ให้ความสำคัญในปีนี้ คือ การพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค พร้อมทั้งการนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการยอมรับและนำไปสู่การเปลี่ยนใจผู้บริโภคให้รักเราในความเป็น “นมทางหลัก” ที่ไม่ใช่ “นมทางเลือก”“แพคเกจจิ้ง และคอนเซ็ปต์ใหม่นั้นจะสื่อสารผ่าน โฆษณา (TVC) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ยุคใหม่ และเสริมภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นให้กับทั้ง Chabaa และ Goodmate”ตอกย้ำแบรนด์ ‘คุ้มค่าที่สุดสำหรับสุขภาพในระยะยาว’คุณกันต์ กล่าวว่า แนวทางการสื่อสารแบรนด์ของทั้ง Chabaa และ Goodmate ยังคงตอกย้ำในมาตรฐานและกระบวนการผลิตในระดับสูง การคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกกล่องที่ผู้บริโภคเลือกนั้นสามารถดื่มแล้วมั่นใจได้เสมอ“เราไม่อยากเป็นเพียงทางเลือกที่ถูกที่สุด แต่อยากเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับสุขภาพในระยะยาว จึงได้วางกลยุทธ์ราคาที่เป็นความคุ้มค่าอย่างแท้จริง โดยไม่ลดคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่สมเหตุสมผล และสอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน”กางแผน 3–5 ปี บุกต่างประเทศเต็มกำลังนอกจากการรีแบรนด์ และเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเพื่อสื่อสารแบรนด์ในภาพลักษณ์ใหม่ดังกล่าวแล้ว คุณกันต์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสร้างการขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกคน โดยที่ไม่จำกัดเฉพาะในประเทศไทย แต่วางแผนถึงการเติบโตในระดับภูมิภาคและทั่วโลก ภายใต้แผนพัฒนาธุรกิจ 3–5 ปีต่อจากนี้โดยเร่งขยายการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV, เกาหลีใต้, จีน, ฮ่องกง, สิงค์โปร์ และตะวันออกกลาง เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้สัมผัสรสชาติและคุณภาพจากธรรมชาติแบบไทยๆนอกจากนี้ เตรียมขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลาในชีวิต (Lifetime Value) เช่น ขนมขบเคี้ยวจากข้าวโอ๊ต หรือเครื่องดื่มเสริมโปรตีนที่ช่วยเติมเต็มสุขภาพในแต่ละวันขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความคล่องตัว (agility) และใช้ข้อมูล-เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง รวดเร็ว และตรงจุด รวมไปถึงการผลักดัน Goodmate จากการเป็นเพียง “นมทางเลือก” ให้กลายเป็น “นมทางหลัก” ของคนรุ่นใหม่ ที่ดีต่อสุขภาพ ดื่มง่าย อร่อย และเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภคในตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียไฮไลต์ทัพสินค้าร่วมงาน THAIFEXสำหรับการเข้าร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2025 ในปีนี้ คุณกันต์ ทิ้งท้ายไว้ว่า ผู้บริโภคที่ร่วมงานนี้จะได้สัมผัสผ่านประสบการณ์จริง ทั้ง “ชิม รู้จัก และรักเรา”แบรนด์ Goodmate เตรียมขนความกู๊ดมาแบบจัดเต็ม พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคผ่าน “Goodmate Café Zone” ที่มีบาริสต้าชื่อดังมาร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีไฮไลต์พิเศษกับ “ไอศกรีมนมโอ๊ตเบส” ที่ร่วมมือกับแบรนด์ไอศกรีมสุดครีเอทีฟอย่าง Molly Ally เพื่อสร้างสรรค์รสชาติใหม่ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพด้านแบรนด์ Chabaa Coco น้ำมะพร้าว พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยการเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าวไทยแท้ ที่ผสมผสานกับผลไม้เมืองร้อนได้อย่างลงตัว รวมทั้งไอศกรีมรสชาติใหม่จากมะพร้าวที่สร้างความแปลกใหม่ และน่าสนใจให้กับตลาด Functional Dessert ในประเทศไทยโดย THAIFEX - ANUGA ASIA 2025 จัดระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Booth Hall 1 no.1PP-01 หรือสามารถเข้าชมได้ที่ https://www.facebook.com/goodmateglobal