ดีป้า เตรียมจัด depa ESPORTS TOURNAMENT (Grand Final Tournament) เฟ้นหาสุดยอดทีมอีสปอร์ตหน้าใหม่จากทั่วประเทศเพื่อก้าวสู่วงการอีสปอร์ต

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า ประกาศความพร้อมจัดการแข่งขัน depa ESPORTS TOURNAMENT (Grand Final Tournament) เวทีแสดงศักยภาพของทีมอีสปอร์ตหน้าใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสนามภูมิภาค เพื่อชิงความเป็นสุดยอดทีมในโครงการ depa ESPORTS TOURNAMENT และก้าวสู่เส้นทางในวงการอีสปอร์ต อีกทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทย และยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ แฟน ๆ อีสปอร์ตห้ามพลาด! แล้วพบกันวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ที่ BEAT Active BITEC BURIสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงข่าวความพร้อมจัดการแข่งขัน depa ESPORTS TOURNAMENT (Grand Final Tournament) กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ depa ESPORTS ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ที่ BEAT Active BITEC BURIนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า โครงการ depa ESPORTS ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ‘Esports Ecosystem Sandbox’ โดยการวางรากฐานระบบนิเวศอุตสาหรรมอีสปอร์ตของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องผ่านการส่งเสริมการยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญแก่คนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจ การสร้างแรงบันดาลใจในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น นักกีฬา โค้ช ผู้จัดการทีม นักแคส ผู้จัดการแข่งขัน ฯลฯ ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในวงการอีสปอร์ต และการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งดำเนินการภายใต้ 4 กิจกรรม ได้แก่ depa ESPORTS IN SCHOOL, depa ESPORTS ACADEMY, depa ESPORTS ACCELERATOR PROGRAM และ depa ESPORTS TOURNAMENT ซึ่งแต่ละกิจกรรมถือเป็น ‘Sandbox’ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอีสปอร์ตของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า โครงการ depa ESPORTS ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการแข่งขันรายการย่อยในกิจกรรม depa ESPORTS IN SCHOOL และในกิจกรรม depa ESPORTS TOURNAMENT ไม่ว่าจะเป็น Daily Tournament, Influencer Tournament และ Regional Tournament รวมกว่า 6,500 คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 5,000 คน“สำหรับการแข่งขัน depa ESPORTS TOURNAMENT (Grand Final Tournament) ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ที่ BEAT Active BITEC BURI ถือเป็นเวทีแห่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับ 16 ทีมอีสปอร์ตหน้าใหม่ที่ผ่านการชิงชัยจนได้เป็นตัวแทนจาก 8 ภูมิภาคทั่วประเทศผ่านเวทีการแข่งขัน depa ESPORTS TOURNAMENT (Regional Tournament) ที่จะมาโชว์ ‘ของ’ ให้แฟน ๆ และผู้ที่สนใจได้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ก่อนห้ำหั่นกันในเกม Arena of Valor (RoV) เพื่อหาผู้ชนะ พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท และคว้าโอกาสเข้าสู่เส้นทางในวงการอีสปอร์ต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทย และเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดย ดีป้า ประเมินว่า กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยทั้งระบบ โดยตั้งเป้าพัฒนากำลังคนเติมเต็มภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องไม่น้อยกว่า 1.5 แสนคน อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 1,000 ล้านบาท”รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวนอกจากการแข่งขันสุดเดือดจากทีมอีสปอร์ตหน้าใหม่ที่จะมาร่วมชิงชัยกันแล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประเภทต่าง ๆo การแข่งขัน RoV รอบชิงชนะเลิศ พากย์โดย BrightO และ SunWaltzo การแข่งขัน FC Online (1v1) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาทo Celebrity Show Match แมตช์สุดมันส์จากเหล่า Celeb ที่จะมาประชันฝีมือกันในเกม RoV และ FC Onlineกิจกรรมสุดพิเศษo Photo Booth แชะ & แชร์ เพื่อเก็บภาพความประทับใจo Meet & Greet ทีมอีสปอร์ตอาชีพระดับประเทศo Cosplay Zone เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งคอสเพลย์ เพื่ออวดคาแรกเตอร์ในดวงใจแบบจัดเต็มo รับบัตร BEAT Active เพียงร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่กำหนด รับฟรี! บัตร BEAT Active สำหรับ 100 คนสำหรับการดำเนินโครงการ depa ESPORTS ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมผลักดันให้กิจกรรมภายใต้โครงการบรรลุผลมาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ทีมรัก และการแข่งขันที่ดุเดือด พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย แฟน ๆ อีสปอร์ตต้องไม่พลาด! แล้วพบกันที่งาน depa ESPORTS TOURNAMENT (Grand Final Tournament) ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ที่ BEAT Active BITEC BURI ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความเคลื่อนไหวของโครงการ depa ESPORTS และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง www.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand