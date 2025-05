AOT จับมือแคนาดาจัดงานวิศวกรรมการบิน ปั้นคนไทยสู่อวกาศโลก

นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. เข้าร่วมงาน Canada – Thailand Dialogue: A Pathway to Promote Cooperation in the Aerospace Sector เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการพัฒนาแรงงาน การฝึกอบรมด้านเทคนิค และการสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต โดย AOT มีความพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “Canada-Thailand Aerospace Mission” ในเดือนมกราคม 2569 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจากประเทศไทยและแคนาดา ตลอดจนหน่วยงานเข้าร่วม เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย the Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO) the Investissement Québec International (IQI) และ Aero PMDทั้งนี้ การเข้าร่วมงานดังกล่าวช่วยเปิดโอกาสให้ AOT ได้เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรระดับโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะในด้านการยกระดับศักยภาพสนามบินไทย ซึ่งบริษัทจัดการฝึกอบรมชั้นนำจากประเทศแคนาดาได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฯ การนำเสนอความเชี่ยวชาญการให้บริการฝึกอบรมขั้นสูง ตลอดจนโครงการให้บริการการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO : Maintenance Repair and Overhaul) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของ AOT ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินภูมิภาค