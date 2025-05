ครั้งแรกในประเทศไทยกับ CHEDI THAICHA เจดีไทยชา สัมผัสเสน่ห์ชาเหนือแท้ จากป่าชาแม่เจดีย์ จังหวัดเชียงราย ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025

ดร.สิบพงษ์ กิตติรัตนไพบูลย์ (โจ้) กรรมการบริหาร บริษัท เสริมลักษณ์ชาไทย จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จในการเปิดตัวครั้งนี้ว่า “เราภูมิใจมากที่ได้จัดงานเปิดตัว เจดีไทยชา ในครั้งนี้ เพื่อให้ทั้งคนไทยและคนทั่วโลกได้สัมผัสเสน่ห์ของชาอัสสัมแท้จากป่าต้นน้ำแม่เจดีย์ จังหวัดเชียงราย จุดเด่นของชาเหนือของเราคือความอร่อย หอม เข้มข้น รสชาติที่ไม่ฝาด ไม่ขม และชงง่ายดื่มสบาย เหมาะสำหรับการสร้างเมนูหลากหลาย ทั้งในร้านชา คาเฟ่ และการดื่มที่บ้าน ภายใต้แนวคิด “Sharing the Finest Senses of Northern Thai Tea” เจดีไทยชาได้คัดสรรใบชาคุณภาพสูงจากแหล่งธรรมชาติ ปลูกในดินและน้ำที่ดีที่สุดของแม่เจดีย์ ซึ่งปราศจากสารเคมี ได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวและรสชาติที่เต็มไปด้วยความกลมกล่อม ความอร่อยของชาอัสสัมจากป่าชานี้ทำให้ทุกแก้วที่ดื่มเต็มไปด้วยคุณค่าทางรสชาติและเป็นการสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”การเปิดตัวเจดีไทยชาในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเสนอชาไทยคุณภาพไปทั่วโลก โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากพันธมิตรและผู้เข้าชมงาน ซึ่งได้สัมผัสถึงรสชาติและคุณภาพของชาเหนืออย่างแท้จริง อีกทั้งทางโรงงานยังมีศักยภาพในการรับจ้างผลิตสินค้า OEM ด้วยมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกอีกด้วย เจดีไทยชา ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภูมิใจและส่งต่อเอกลักษณ์ชาไทยสู่สากล พร้อมยืนยันพันธกิจในการสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นในพื้นที่ปลูกชาอัสสัม โดยมุ่งมั่นพัฒนาและขยายตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในอนาคตเจดีไทยชาบ่มอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ด้วยเทคนิคเฉพาะที่สืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ชาที่หอม อร่อย และกลมกล่อมในทุกแก้ว เป็นชาที่ดื่มง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เหมาะสำหรับทั้งผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการร้านชา ร้านกาแฟ หรือคาเฟ่ที่ต้องการสินค้าที่ “อร่อยกว่า ขายง่ายกว่า กำไรมากกว่า” จำจำหน่านในรูปแบบ ชาผงปรุงสำเร็จ ใบชาในซองจุ่ม ชาพรีเมียมในกระป๋อง เจดีไทยชา ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องดื่ม แต่ยังเป็นการส่งต่อคุณค่า สนับสนุนวิถีชีวิตของเกษตรกรท้องถิ่นในแม่เจดีย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าทุกใบชามีเรื่องราว และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอวัฒนธรรมชาของไทยให้โลกได้รู้จัก สัมผัสประสบการณ์ และทดลองชิม เจดีไทยชา ด้วยตัวเอง ได้ทุกช่องทางการขาย และร้านค้าใกล้บ้านCHEDI THAICHA – Sharing the finest senses of Northern Thai TeaEmail : info.thaicha@gmail.comWebsite : www.thaichabrand.com FB: https://www.facebook.com/CHEDITHAICHA/ Shopee : https://shopee.co.th/sermlukthaitea Tiktok : ChedithaichaLine : @chedithaichaYoutube : https://youtu.be/qOQzMpNWkKQ?si=9Uz53qICU6KkTWSz