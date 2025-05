เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดว๊าป กระบอกน้ำสเตนเลส “สติทช์” สุดคิวท์ น่ารัก รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสภากาชาดไทย

เซเว่น อีเลฟเว่น รับกระแสปรากฎการณ์ของ “สติทช์” (Stitch) เจ้าเอเลี่ยนเพื่อนรักจากต่างดาวจอมป่วนที่มาระเบิดพลังความนุ่มฟูให้กับแฟนๆทั่วประเทศ ด้วยของพรีเมียมสติทช์คอลเลกชันมาให้เลือกสะสมผ่านแคมเปญ “สะสม Fun แลก Fin” พิเศษเฉพาะสมาชิก ALL Member รับเหรียญเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้าน 7-Delivery หรือช่องทาง All Onlineโค้งสุดท้าย พรีเมียม สติทช์คอลเลกชัน พิเศษสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ กับพรีเมียมใหม่สุดน่าร้ากกก กระบอกน้ำสเตนเลส (25 ออนซ์)ลายสติทช์ ที่มีให้เลือกทั้งสีดำ และสีขาวให้สะสม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการแลกพรีเมียมกระบอกน้ำสเตนเลสจะนำไปสมทบทุนเพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทย สมาชิก ALL member ใช้เหรียญ 179 เหรียญ + เงิน 1 บาท เท่านั้น (พรีเมียมแลกผ่านระบบการจอง) นอกจากนี้ยังมี กระเป๋าแรงดึงดูด (มี 2 ลายให้สะสม) : ใช้เหรียญ All Member 29 เหรียญ + 1 บาท กระเป๋าขนนุ่ม (มี 2 ลายให้สะสม) : ใช้เหรียญ All Member 69 เหรียญ + 1 บาท• กระติกน้ำจัมโบ้ (มี 2 ลายให้สะสม) : ใช้เหรียญ All Member 79 เหรียญ + 1 บา• กล่องลิ้นชักจัดระเบียบ (มี 2 ลายให้สะสม) : ใช้เหรียญ All Member 99 เหรียญ + 1 บาท• ตุ๊กตาผ้าห่ม (มี 2 ลายให้สะสม) : ใช้เหรียญAll Member 349 เหรียญ + 1 บาท แจกเหรียญ 24 มี.ค. - 23 มิ.ย. 2568ใช้เหรียญ 24 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2568. โปรเซเว่. สะสมFunแลกFin7ElevenTH,7ElevenThailand.