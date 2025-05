เชฟแคร์ส’ เปิด 7 ผลิตภัณฑ์ใหม่ โชว์ THAIFEX – Anuga Asia 2025 ชูแนวคิด From the Nature’s Finest Sources รุกตลาดส่งออก

นางมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเชฟแคร์ส และประธานบริหาร วิสาหกิจเพื่อสังคม เชฟแคร์ส โปรเจกต์ เปิดเผยว่า ปีนี้ เชฟแคร์ส ได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดงงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด From the Nature’s Finest Sources จากแหล่งธรรมชาติที่ดี สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับสินค้าที่เป็นไฮไลต์สำคัญ ที่เชฟแคร์ส นำเข้าร่วมแสดงครั้งนี้จะแบ่งการเป็น 2 จุด คือ จุดแรกในบูธ Chef Cares (Booth No. 2-R68) จะนำผลิตภัณฑ์ ผลไม้แปรรูปช่วยความเป็นไทย และประโยชน์ทางสุขภาพ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้เสียบไม้แช่แข็ง มะม่วงน้ำดอกไม้เคลือบช็อคโกแลต ข้าวเหนียวมะม่วง และมะพร้าวน้ำหอมแบบเปิดง่ายไปจัดแสดงส่วนจุดที่ 2 จะเข้าร่วมแสดงภายในบูธบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ (CPF) บูธที่ CPF (Booth No. 2-U01) ซึ่งจะโชว์ถึง soft power อาหารสตรีทฟู้ดไทย ก้าวไกลระดับโลก ผ่าน ซอสพริกศรีราชา สูตรเจ๊ไฝ และ ผัดไทกึ่งสำเร็จรูป ผัดขี้เมากึ่งสำเร็จรูป และข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป ร่วมพัฒนากับเจ๊ไฝเช่นกันนางมาริษา กล่าวว่า สินค้าที่เชฟแคร์สนำมาจัดแสดงในปีนี้ มุ่งที่การส่งออก โดยมีสินค้าที่ได้เปิดจัดจำหน่ายไปแล้ว มีทั้ง มะม่วงน้ำดอกไม้เสียบไม้แช่แข็ง (Frozen Mango Sticks) มะม่วงน้ำดอกไม้เคลือบช็อคโกแลต (Frozen Chocolate-Dipped Mango Sticks) และข้าวเหนียวมะม่วงที่ผ่านมา เชฟแคร์สได้รุกขยายการส่งออกไปแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี, เบลเยี่ยม, สวิตเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, โรมาเนีย, สหรัฐอเมริกา ซึ่งล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และกำลังให้ความสนใจกับอาหารไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เชฟแคร์สได้ก้าวสู่ตลาดอเมริกาอย่างเป็นทางการ ด้วยการจับมือกับ Bellisio Foods หนึ่งในผู้นำด้านอาหารพร้อมทานในสหรัฐอเมริกา วางจำหน่าย มะม่วงน้ำดอกไม้เคลือบช็อกโกแลต ในห้างค้าส่ง Costco ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และกลายเป็นสินค้า ไวรัล ในโซเชียลมีเดีย ที่อเมริกา ในปัจจุบันกำลังหารือขยายเครือข่ายการขายไปสู่ Costco ในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกทั้งนี้ เมื่อเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เชฟแคร์สได้นำผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็ง หรือ Frozen Mango Sticks จัดเสิร์ฟผู้นำและนักธุรกิจจากทั่วโลก ในงาน Thailand Reception ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ นายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร ในโอกาสการประชุม World Economic Forum 2025 นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยแสดงศักยภาพของวัตถุดิบไทยและยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยสู่สายตาผู้นำจากทั่วโลกนอกจากนี้ เชฟแคร์ส ร่วมเปิดตัวแบรนด์ “Jay Fai To Go” อย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายใต้แนวคิดการนำ สตรีทฟู้ดไทยสู่เวทีโลก โดยเปิดตัวด้วยผลิตภัณฑ์เด่นอย่าง “ซอสพริกศรีราชา สูตรเจ๊ไฝ” ที่คงเอกลักษณ์ของรสชาติจัดจ้านแบบไทยแท้ แต่เป็นซอสของคนรุ่นใหม่ ทานกับอาหารสัญชาติไหนก็อร่อย และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต ภายใต้แบรนด์ “Jay Fai To Go” นับเป็นหนึ่งก้าวสำคัญที่ต่อยอดจากความร่วมมือครั้งสำคัญในปี 2566 ระหว่าง เจ๊ไฝ เชฟสตรีทฟู้ดไทย กับ บริษัท นงชิม (Nongshim) แบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้โดยได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Shin Ramyun” รสต้มยำ และต้มยำแห้ง เปิดตัวการขายในประเทศไทย และขยายผลการขายไปทั่วโลกแล้วเช่นกัน เรียกได้ว่า ได้การยกระดับอาหารไทยสู่เวทีนานาชาติผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เร็วๆนี้ เชฟแคร์ส จับมือการบินไทย จัดเสิร์ฟ เมนูเจ๊ไฝ Street To Sky เพิ่มพลัง soft power สตรีทฟู้ดไทย ไปทุกมุมโลก“เป้าหมายหลักของการเข้าร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 ไม่ใช่เพียงแค่รายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เชฟแคร์สเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการส่งเสริม soft power อาหารของไทยไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกษตรกรไทย ที่เป็นผู้ผลิตต้นน้ำมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เชฟแคร์สยังยึดมั่นในพันธกิจด้านสังคม โดยมอบกำไร 100% กลับคืนสู่สังคม เพื่อส่งต่อโอกาส สนับสนุนชุมชนที่เปราะบาง และขับเคลื่อนความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหารอย่างแท้จริง” นางมาริษากล่าวทั้งนี้ ปัจจุบัน เชฟแคร์ส ธุรกิจเพื่อสังคมก้าวเข้าสู่ปีที่ห้า จากอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ รังสรรค์โดยเชฟชั้นนำ และนำกำไร 100% มอบกลับคืนสู่สังคม เปิดศักราชใหม่ ผลักดันการส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหารไทย และผลไม้แปรรูปไทย สร้างเวที soft power ให้ต่างชาติได้สัมผัส และลิ้มลอง