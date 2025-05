“โก โฮลเซลล์” ชูแบรนด์ ‘A CHOICE’ รุกคืบสินค้า Own Brand รับมือศก.แย่

ผู้จัดการรายวัน 360 -โก โฮลเซลล์ เปิดตัว A CHOICE (เอ ชอยซ์) สินค้า Own Brand อย่างเป็นทางการกว่า 820 รายการ หลังติดตลาด สร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการร้านอาหาร วางกลยุทธ์ “ถูกและดี มีอยู่จริง” เพิ่มทางเลือกธุรกิจอยู่รอด ยุคเศรษฐกิจผันผวนหนักนางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า โก โฮลเซลล์ มีความตั้งใจในการสร้างสินค้ากลุ่ม Own Brand ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเปิดสาขาแห่งแรก ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมาก สำหรับการทำสินค้ากลุ่มนี้ในธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบอาหาร โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าหลักคือเชฟและผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีมาตรฐานสูง การชักชวนให้ลูกค้ามืออาชีพทดลองใช้แบรนด์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยจึงไม่ใช่เรื่องง่าย“ เราจึงมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นผ่านคุณภาพที่สม่ำเสมอและความคุ้มค่าที่จับต้องได้ ตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่ โก โฮลเซลล์ สร้างแบรนด์ A CHOICE ขึ้นมา จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในแวดวงอาหารได้อย่างต่อเนื่อง จากการทดลองใช้จริง ทำให้แบรนด์ได้รับการยอมรับ จนเกิดแบรนด์รอยัลตี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมฟู้ดเซอร์วิส”หัวใจสำคัญของ A CHOICE คือคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เราจึงใช้สโลแกนว่า ‘ชอยซ์ที่มือโปรมั่นใจ’ โดยเลือกใช้กลยุทธ์ ‘ถูกและดี มีอยู่จริง’ เพื่อทำให้สินค้าระดับพรีเมียมเข้าถึงได้ง่าย และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้จริง โดยเราเริ่มต้นจากหมวดอาหารสด ก่อนขยายไปสู่กลุ่มสินค้าหลากหลายประเภท โดยเลือกจับมือกับซัพพลายเออร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพในทุกมิติ อันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของแบรนด์ นั่นคือ ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา ควบคุมต้นทุน พร้อมรักษาความสดใหม่และรสชาติของวัตถุดิบปัจจุบัน A CHOICE มีสินค้ากว่า 820 รายการ ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารสด อาหารแช่แข็ง วัตถุดิบ เครื่องปรุงต่างๆ และสินค้าอุปโภคที่จำเป็นในร้านอาหาร เช่น ฟิล์มถนอมอาหารและอลูมิเนียมฟอยล์ โดยทั้งหมดถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย รองรับการทำงานที่เร่งรีบของผู้ประกอบการยุคใหม่ ทำให้พวกเขามีเวลาโฟกัสกับการบริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่ โดยสินค้ายอดนิยมของ A CHOICE ประกอบด้วย เฟรนช์ฟรายส์ อาหารทะเลแช่แข็ง เนื้อหมูแช่แข็ง เนื้อวัว และเครื่องปรุงรสต่างๆ“คีย์ซัคเซสที่สำคัญของ A CHOICE ยึดหลักจากคุณค่าของแบรนด์ ได้แก่ การใส่ใจคุณภาพเป็นอันดับแรก (Quality First), ความน่าเชื่อถือ (Trustworthy), การส่งเสริมศักยภาพ (Empowering), การใช้งานได้จริง (Practical), และขับเคลื่อนด้วยความสดใหม่ (Freshness-Driven) ในขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการนำผลผลิตมาต่อยอด เพิ่มช่องทางจำหน่าย รวมทั้งคำนึงถึงความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกมิติ”นางซันนี่ ยังกล่าวอีกว่า “เราคาดหวังให้ A CHOICE เป็นแบรนด์ทางเลือกอันดับหนึ่ง หรือเป็นแบรนด์หลักในใจผู้ประกอบการมืออาชีพ ที่ให้ความสำคัญกับการมองหาสินค้าคุณภาพ จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และมีความคุ้มค่า ซึ่ง A CHOICE คือ ทางเลือกใหม่สำหรับทุกคน”ด้าน เชฟ - อดิศักดิ์ ราคางาม Creative barista และผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม บอกว่า ในยุคที่ค่าครองชีพสูง ต้นทุนขยับขึ้น ผู้ประกอบการต้องเลือกวัตถุดิบที่หาง่าย ต้นทุนต่ำ ซึ่งสินค้าในกลุ่มผลไม้แช่แข็งของ A CHOICE เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ทำให้เก็บวัตถุดิบได้นาน ราคาคงที่ ทำให้ควบคุมต้นทุนได้ตั้งแต่ต้น