สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย จัดงาน "Thai Startup Day 2025: Pioneer the New Economy" ฉลองครบรอบ 11 ปี นำพาประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน

สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย หรือ “Thai Startup” จัดงาน "Thai Startup Day 2025: Pioneer the New Economy" เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพของสตาร์ตอัพไทย มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตโดยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นแก่สตาร์ตอัพไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังปณิธานของสมาคมที่ว่า “Pioneer the New Economy”นายธนวิชญ์ ต้นกันยา นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย กล่าวว่า "แม้ว่าสตาร์ทอัพไทยในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว แต่เรายังเห็นการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยในหลายอุตสาหกรรม ที่สามารถระดมทุนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยที่สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสท่ามกลางความท้าทาย""ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยได้มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพไทย ผ่านการผลักดันนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ การสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้ประกอบการ ผ่านภารกิจสมาคม 3 ด้าน ได้แก่ Manpower สร้างกำลังคนด้านดิจิทัล, Money การสนับสนุนด้านการเงิน และ Market การผลักดันสตาร์ตอัพไทยเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เราได้เน้นการสร้างฐานข้อมูลสตาร์ทอัพไทยอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Thai Startup Directory และการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสตาร์ทอัพกับนักลงทุนและบริษัทขนาดใหญ่" นายธนวิชญ์กล่าวนายกสมาคมฯ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสตาร์ทอัพต่อระบบนิเวศของตลาดทุนว่า "สตาร์ทอัพเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนในอนาคต ด้วยเหตุนี้ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ Thai Startup Directory ถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลของสตาร์ทอัพไทยได้อย่างครบถ้วน นำไปสู่การสนับสนุนและลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสตาร์ทอัพลงทะเบียนในระบบแล้วกว่า 500 ราย และเราขอเชิญชวนสตาร์ทอัพไทยทุกรายให้เข้ามาลงทะเบียน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น" นายธนวิชญ์กล่าวเพิ่มเติม"แผนงานในอนาคต สมาคมจะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิก พร้อมทั้งผลักดันนโยบายที่จะช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพไทย เพื่อเชื่อมโยงสตาร์ทอัพกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ" นายธนวิชญ์กล่าวทิ้งท้ายสำหรับงาน Thai Startup Day 2025: Pioneer the New Economy เป็นการรวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรมมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทั้งผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญในวงการ อาทิ นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์, ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด, นายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF), ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), นายปริวรรต วงษ์สำราญ รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund), นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Founder & Group CEO Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd., นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai, และอีกมากมาย ซึ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกในหลากหลายแง่มุมที่คนทำสตาร์ทอัพต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็น New Generation of Thai Startup, Thai Startup to Global, The Way of Unicorn และจุดประกายแนวคิดให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในแวดวงสตาร์ทอัพเป็นอย่างมากนอกจากนี้ ยังมีการประกาศรางวัล “The Pioneer Legacy Award” รางวัลสำหรับสตาร์ทอัพไทยที่เป็นผู้บุกเบิกและประสบความสำเร็จในวงการ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด, บริษัท สกิลเลน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด และ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด อีกทั้งยังมีการมอบรางวัล “One Million Club 2025” สำหรับสตาร์ทอัพที่มียอดผู้ใช้งานเกินกว่า 1,000,000 รายในปีนี้ และรางวัล “Startup Survivor Club 2025” สำหรับสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งมามากกว่า 10 ปี และยังคงดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ และภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกิจกรรม Networking อีกด้วยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดของโครงการสารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพ (Thai Startup Directory) รวมไปถึงข่าวสารของสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://data.thaistartup.org/ และ Facebook Page: www.facebook.com/thaistartupofficial