กลุ่มเซ็นทรัลพลิก "หัวหมาก เซ็นเตอร์" ทุ่ม300 ล. สู่"ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งมอลล์"

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการใช้ชีวิต ด้วยการทรานส์ฟอร์ม "หัวหมาก เซ็นเตอร์" ครั้งใหญ่ ภายใต้งบลงทุนกว่า 300 ล้านบาท สู่ "ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง มอลล์" รูปแบบใหม่ พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับในฐานะแลนด์มาร์กสำคัญของย่านหัวหมาก ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนทุกเจเนอเรชัน ภายใต้แนวคิด "พื้นที่แห่งความสุข" (Happy Alive Space)"นายพงศ์ ศกุนตนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “หัวหมากถือเป็นย่านยุทธศาสตร์สำคัญที่กลุ่มเซ็นทรัลได้บุกเบิกมาตั้งแต่ปี 2531 เริ่มจากการเปิดให้บริการห้างเซ็นทรัล หัวหมาก และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย นับเป็นเวลากว่า 37 ปีที่เราได้เติบโตและผูกพันกับชุมชนชาวหัวหมากมาอย่างยาวนาน วันนี้เราพร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตและสร้างสีสันให้กับย่านหัวหมาก”โดยกลุ่มเซ็นทรัล ทุ่มงบลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ปรับโฉมสู่ศูนย์การค้า ‘หัวหมาก เซ็นเตอร์’ ในรูปแบบไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง มอลล์ บนพื้นที่โครงการขนาดใหญ่กว่า 74,500 ตารางเมตร รวมร้านค้ามากถึง 250 ร้าน โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างสรรค์พื้นที่ที่ตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัย ภายใต้คอนเซปต์ 'พื้นที่แห่งความสุข' (Happy Alive Space) ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ครบวงจรแห่งใหม่ของย่านหัวหมากศูนย์การค้าหัวหมาก เซ็นเตอร์ โฉมใหม่ รวบรวมแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศกว่า 250 แบรนด์ ครบครันทุกกลุ่มสินค้า ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น ความงาม อาหาร เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 20,000 – 30,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มครอบครัว 40% พนักงานออฟฟิศ 30% นักเรียน นักศึกษา 25% และนักท่องเที่ยว 5%สำหรับ ทิศทางในอีก 3–5 ปีข้างหน้า กลุ่มเซ็นทรัลจะขับเคลื่อน “หัวหมาก เซ็นเตอร์” สู่การเป็น ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ของชุมชนอย่างแท้จริง (Community Lifestyle Hub) ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และความบันเทิงอย่างครบลูป โดยชูจุดแข็งด้าน Tenant Mix ที่หลากหลายด้วยแบรนด์ชั้นนำ ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของผู้บริโภคที่มองหาสมดุลชีวิตท่ามกลางความเร่งรีบของเมือง และอื่นๆสำหรับ 4 โซนไฮไลต์ของ หัวหมาก เซ็นเตอร์ โฉมใหม่ ตอบครบทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่1. Food Destination คัดสรรร้านอาหารชื่อดังทั้งจากแบรนด์ยอดนิยมและร้านสตรีทฟู้ดในตำนานไว้ในที่เดียว โดยมีศูนย์อาหาร Food Story ที่รวมความอร่อยกว่า 40 ร้าน เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ครอบครัว และคนรุ่นทำงาน อาทิ นักล่าหมูกระทะ, So Grill and Shabu, Jones Salad, Kosupa Sushi Bar, ฮาจิบัง เป็นต้น2. Fashion & Beauty เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งแฟชั่นหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายสตรีต สายสปอร์ต หรือสายเกาหลี สนุกกับการมิกซ์แอนด์แมทช์ลุคโปรดจากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมบริการด้านความงามในราคาจับต้องได้ รวมกว่า 12 ร้าน อาทิ Beautrium, Watsons และอื่น ๆ3. Gadget Life พาเหรดสินค้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จากร้านค้ากว่า 50 แห่ง พร้อมบริการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ อาทิ Sumsung Appo , AIS TG Phone4. Supermarket Zone บิ๊กซี (Big C Supermarket) พื้นที่แห่งการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่การันตีความคุ้มค่าที่ใหญ่ที่สุดบนถนนรามคำแหง ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพ พร้อมโปรโมชั่นมากมายที่ประหยัดได้จริงสำหรับช่วง Grand Opening พบกับโปรโมชั่น เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ครบ 800 บาท รับแก้วน้ำลายพิเศษมูลค่า 130 บาท, ครบ 1,500 บาท รับกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดมูลค่า 250 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค.68 ณ ศูนย์การค้าหัวหมาก เซ็นเตอร์ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 21.00 น. และ Big C เปิดตั้งแต่ 8.00 น. – 22.00 น.“การปรับโฉม ‘หัวหมาก เซ็นเตอร์’ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของกลุ่มเซ็นทรัลในการยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตและการช้อปปิ้งอย่างรอบด้าน พร้อมปักหมุดให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งความสุขที่ตอบโจทย์ทุกจังหวะชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง” นายพงศ์ กล่าว