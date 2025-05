DITP เตรียมจัดงาน "Thai SELECT Royal Gala Night" ยกระดับอาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน "Thai SELECT Royal Gala Night" ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยกราบทูลเชิญ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน เพื่อยกระดับอาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สู่สากล พร้อมการรังสรรค์อาหารไทยสุดพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ "THE 5 SPIRITS OF THAI TASTE” นำเสนอเอกลักษณ์แห่งรสชาติไทยอันวิจิตรผ่านประสบการณ์กาล่าดินเนอร์สุดประทับใจ





งานอันทรงเกียรตินี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและส่งเสริมการยอมรับในระดับสากลให้กับ Thai SELECT ตราสัญลักษณ์ที่รับรองคุณภาพและความเป็นต้นตำรับของอาหารไทย ทั้งในส่วนของร้านอาหารที่ให้บริการอาหารรสชาติตามแบบฉบับไทยแท้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยส่วนผสมและรสชาติที่เป็นมาตรฐานอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญของประเทศไทยที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของอาหารและร้านอาหารไทยในเวทีโลกในปี 2568 นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการยกระดับและปรับภาพลักษณ์ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้เป็นที่แพร่หลายและยอมรับมากขึ้นในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) เพื่อส่งเสริมการตลาด เศรษฐกิจ และยกระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยให้มีมาตรฐานระดับโลก ทั้งยังได้มีการนำสัญลักษณ์ “ดาวเกียรติยศรูปดอกกล้วยไม้” มาใช้ในการจัดระดับร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Thai SELECT 3 ดาว, Thai SELECT 2 ดาว, Thai SELECT 1 ดาว และ Thai SELECT Casualภายในงาน Thai SELECT Royal Gala Night ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสความพิเศษของ ห้าจิตวิญญาณแห่งรสชาติไทย ภายใต้แนวคิด "THE 5 SPIRITS OF THAI TASTE” สะท้อนรสชาติหลักของอาหารไทย ได้แก่ เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม และเผ็ด ซึ่งแต่ละเมนูถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อเชิดชูแก่นแท้แห่งรสชาติอาหารไทย โดย สุดยอดเชฟจาก 5 ร้านอาหารชื่อดังในโครงการ Thai SELECT เพื่อส่งมอบประสบการณ์การลิ้มรสอาหารไทยที่น่าประทับใจ สะท้อนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยให้ตราตรึงใจมิรู้ลืม โดยคอร์สอาหารทั้ง 5 ได้แก่ 1) The Awakening Spirit (รสเปรี้ยว) โดย BLUE ELEPHANT 2) The Grounded Spirit (รสเค็ม) โดย Amdang Typhoon Group 3) The Fiery Spirit (รสเผ็ด) โดย Royal Osha 4) The Soulful Spirit (รสมัน) โดย R-HAAN และ 5) The Nostalgic Spirit (รสหวาน) โดย The Artisans Ayutthayaยิ่งไปกว่านั้น งาน Thai SELECT Royal Gala Night ยังได้รับเกียรติจาก อีทัน เบอร์นาธ (Ethan Bernath) เชฟ นักเขียน และ Content Creator ชาวอเมริกันรุ่นใหม่ ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการขับเคลื่อนวงการอาหารผ่านคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ มาร่วมงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอาหารไทย ร่วมกับเชฟชื่อดังของไทย พร้อมสัมผัสความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และพลังชีวิตผ่านรสชาติอาหารไทยแท้ๆงาน Thai SELECT Royal Gala Night ในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความเชื่อมั่นของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในระดับสากล ตอกย้ำมาตรฐานและคุณภาพอันเป็นแก่นแท้ของอาหารไทยสู่สายตาชาวโลก และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่อไปในอนาคต