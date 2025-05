ซีพีเอฟ นำเทรนด์นวัตกรรมอาหารระดับโลก ร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ (CPF) ยกขบวนนวัตกรรมอาหารระดับโลก ร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “KITCHEN OF THE WORLD : QUALITY THROUGH SUSTAINOVATION” ที่ผสานคุณภาพ ความยั่งยืน และแนวคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างลงตัว ร่วมขับเคลื่่อนอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่ระดับโลก พบกับผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกยอดนิยมและเมนูพรีเมียมนำเข้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 27–31 พฤษภาคม 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานีสัมผัสรสชาติระดับโลกจาก 3 แบรนด์ดังAuthentic Asia เปิดตัวเมนูเอเชียพร้อมรับประทานสุดฮิต 3 ซีรีส์• Japanese Series: Japanese Tatsutaage ที่โด่งดังในญี่ปุ่นและยุโรป• Korean Series: ไก่ทอดซอสฮันนี่เลมอน กลมกล่อมลงตัว• Thai Series: เมนูใหม่ล่าสุดอย่างไก่ทอดต้มยำ และไก่ทอดหาดใหญ่สไตล์ไทยแท้• Thai Cube: เมนูรสจัดจ้านสไตล์ไทยแท้• Indian Cube: หอมเครื่องเทศเข้มข้น• Green Cube: โปรตีนทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพMEAT ZERO นำเสนอทางเลือกใหม่ของโปรตีนจากพืช เช่น พะแนงโปรตีนทางเลือก, Mushroom Gyoza กลิ่นซอสญี่ปุ่นหอมกรุ่นพบกับเรื่องราวความสำเร็จของไก่ซีพีในภารกิจ "ไก่ไทยจะไปอวกาศ” มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดแบบเดียวกันกับนักบินอวกาศทาน พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ลุ้นรับของรางวัล• “Bucher ไส้กรอกน้ำซุป” การันตีรางวัลชนะเลิศจาก Thaifex Taste Innovation Show 2025 กับเทคนิคการสอดไส้น้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้นภายในไส้กรอก มอบประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย• เมนูส่งออกระดับพรีเมียม เช่น กะเพราไก่ทอด, เป็ดย่างห่อแป้ง, วุ้นเส้นอบกุ้ง, ข้าวอบสมุนไพรจีน, และเมนูของหวาน Mango Sticky Rice Spring Roll• ข้าวหลากหลายชนิด ทั้ง Jasmine, Basmati, Rice Berry และ Garlic Riceคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วโลกมาให้ชาวไทยได้ลิ้มลองก่อนใคร อาทิ ซีพี อูโอริกิ อาหารทะเลพรีเมียมจากญี่ปุ่น สัมผัสความนุ่มละลายในปากของเนื้อวากิว A5 จากนางาซากิ, เนื้อวัว HARVEY BEEF จากออสเตรเลีย, พาสต้า Barilla จากอิตาลี, ชีส Meiji จากฮอกไกโด ที่คัดสรรมาตอบโจทย์ทุกมื้ออาหาร• 27 – 30 พ.ค. 2568 (เวลา 10.00 – 18.00 น.) สำหรับผู้ประกอบการ• 31 พ.ค. 2568 (เวลา 10.00 – 20.00 น.) เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและชิมฟรี