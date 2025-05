ฟินองเซียที่ทั้งโลกยอมรับ! แบรนด์ขนมฝรั่งเศส "HENRI CHARPENTIER" เปิดสาขาแรกในไทย ณ ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะในไอคอนสยาม

บริษัท ซูเซตต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (Suzette Holdings Co., Ltd.) เปิดตัว “อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” แบรนด์ขนมหวานพรีเมียมจากญี่ปุ่น ด้วยการเปิดสาขาแรก ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กสำคัญของไทย นำเสนอขนมหวานที่ใส่ใจทั้งการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการทำอย่างพิถีพิถันด้วยเทคนิคขั้นสูง เพื่อมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า“อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1969 ที่เมืองอาชิยะ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีทั้งหมด 93 สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น และอีก 7 สาขาในประเทศสิงคโปร์ สาขาแรกในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ชั้น G ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ภายในร้านมีที่นั่งทั้งแบบโต๊ะและเคาน์เตอร์รวม 14 ที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับขนมภายในร้าน นอกจากจะมีเค้กหลากหลายชนิดให้เลือกสรร ทางร้านยังมีเมนู ‘เครปซูเซตต์’ ซึ่งเป็นเมนูแรกของร้านเมื่อเริ่มก่อตั้งอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเค้กสดสำหรับซื้อกลับบ้าน ฟินองเซียทำสดใหม่ที่อบภายในร้าน และขนมสำหรับมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ ให้เลือกซื้ออย่างครบครันอามิ ทานาเบะ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัทซูเซตต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า “ในที่สุดร้านสาขาแรกในประเทศไทยที่เราเตรียมการมาตั้งแต่ปี 2019 ก็สามารถเปิดให้บริการได้อย่างสำเร็จลุล่วง ทางเราขอขอบคุณสยาม ทาคาชิมายะที่รอคอยเรามาอย่างยาวนาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากใจจริงตลาดไทยเป็นตลาดที่มีความละเอียดอ่อน สุนทรียศาสตร์สูง และเปิดรับวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลาย ทำให้ตลาดไทยน่าดึงดูดและเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับแบรนด์ของเรา เดิมอ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ผสมผสานขนมหวานฝรั่งเศสเข้ากับความประณีตแบบญี่ปุ่น และใน 10 ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้เพิ่มความขี้เล่นในแบบของสิงคโปร์เข้าไป จากนี้เราจึงมุ่งหวังว่าขนมของเราจะมีมิติใหม่ๆ มากขึ้นผ่านวัฒนธรรมไทยที่เราได้มาสัมผัส เราจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้แบรนด์ของเราสามารถเป็น ‘สถานที่พิเศษ’ ของลูกค้าชาวไทยในทุกช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการให้รางวัลในอีก 10 ปี หรือ 50 ปีข้างหน้า”ขนมหวานแต่ละชิ้นของ “อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” ไม่ใช่เพียงของหวานธรรมดา หากแต่เป็นผลงานที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์ผ่านงานฝีมืออันประณีต โดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ที่ได้รับความนิยมและครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ได้แก่“ฟินองเซีย” ถือเป็นสินค้าตัวแทนของ “อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” ซึ่งเปิดตัวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 โดยยังคงยึดมั่นในเรื่องของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่กลิ่นหอมของอัลมอนด์และความเข้มข้นของเนยเนื้อนุ่มลื่นดุจแพรไหมมาพร้อมกับเปลวไฟสีน้ำเงินอันแสนงดงาม เป็นเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งอ็องรี ชาร์ป็องติเยร์เค้กเนื้อนุ่มเบาแทรกรสชาติเปรี้ยวหวานของสตรอว์เบอร์รี่สามลูกที่ได้แรงบันดาลใจจากเปลวเทียนบนโลโก้ของอ็องรี ชาร์ป็องติเยร์นายอัตสึชิ โอะคูโมริ (Mr. Atsushi Okumori) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท ซูเซตต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (Suzette Holdings Co., Ltd.) ในการเปิดร้าน “อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER) ร้านขนมหวานพรีเมียมสไตล์ฝรั่งเศสชื่อดังจากญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงที่ห้างฯ ทาคาชิมายะในประเทศญี่ปุ่น โดยการเปิดสาขาแรกในประเทศไทยที่ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะในครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำความเป็นห้างญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในไทย ที่มีความครบครันในสินค้าและอาหารญี่ปุ่น และผมเชื่อว่าลูกค้าที่มาใช้บริการจะต้องชื่นชอบกับขนมหวานของร้านอ็องรี ชาร์ป็องติเยร์อย่างแน่นอน”เตรียมตัวสัมผัสประสบการณ์การความอร่อยของขนมหวานระดับพรีเมียมอย่างเต็มที่ได้แล้วที่ร้าน “อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” ชั้น G ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยามเกี่ยวกับ “อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)”“อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” เป็นแบรนด์ขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1969 ณ เมืองอาชิยะ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นจากร้านกาแฟเล็ก ๆ ที่ให้ผู้คนเพลิดเพลินกับขนมหวานได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยขนมหวานฝีมือเชฟที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดและความคิดสร้างสรรค์ จากนั้น แบรนด์ก็ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ขนมสไตล์ตะวันตกชั้นนำของญี่ปุ่นปัจจุบัน “อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” ดำเนินกิจการโดยบริษัทซูเซตต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (Suzette Holdings Co., Ltd.) นำแบรนด์ขยายสาขาไปแล้วกว่า 93 แห่งในประเทศญี่ปุ่นและ 7 แห่งในประเทศสิงคโปร์ โดยล่าสุดเปิดตัวสาขาแรกในประเทศไทย ณ ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยามในเดือนพฤษภาคม2568 นอกจากนี้ยังเปิดขายเค้กปอนด์ตกแต่งพิเศษซึ่งต้องทำการจองล่วงหน้าเท่านั้นผ่าน LINE Official สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.henri-charpentier.com/“อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” มีความมุ่งมั่นในการผลิตขนมหวานด้วยมาตรฐานระดับสูง ด้วยการรังสรรค์เมนูจากเชฟผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจาก Coupe du Monde de la Pâtisserie 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันขนมหวานระดับโลก และยังคงยึดถือแนวทางการทำขนมที่มีความสดใหม่ทุกชิ้นอย่างพิถีพิถัน ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น “บริษัทที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำขนมด้วยเทคนิคระดับโลก” อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” ไม่เพียงแต่มอบความอร่อย หากยังส่งต่อความประทับใจในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านขนมหวานที่จะส่งต่อความสุขไปอีกยาวนานในอนาคตข้อมูลร้านค้า:ชื่อร้าน: HENRI CHARPENTIER SIAM Takashimaya, ICONSIAM (อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ สาขาห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยาม)ที่อยู่: 299 ชั้น G ถนนเจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ภายในไอคอนสยาม)เปิดเวลา: 10:00 - 22:00 น.เว็บไซต์ทางการ: https://www.henri-charpentier.com/Official Facebook: https://www.facebook.com/Henri.Charpentier.thailandOfficial Instagram: https://www.instagram.com/henri_charpentier_thailandOfficial LINE: @353wavwv